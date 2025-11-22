ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં બનેલી ધજા અયોધ્યા રામ મંદિરમાં ફરકાવવામાં આવશે, જાણો કોણે બનાવી ધજા?

આ ધજા તાપ, વરસાદ અને ભારે પવન સહિત તમામ હવામાનની પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવા માટે સક્ષમ છે, તો જાણીએ આ ધજા કોણે બનાવી?

અમદાવાદમાં બનેલી ધજા અયોધ્યા રામ મંદિરમાં ફરકાવવામાં આવશે
અમદાવાદમાં બનેલી ધજા અયોધ્યા રામ મંદિરમાં ફરકાવવામાં આવશે (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 22, 2025 at 8:49 PM IST

અમદાવાદ : 25 નવેમ્બર એક ઐતિહાસિક દિવસ બનશે, કેમ કે ઉત્તર પ્રદેશના અયોધ્યામાં રામ મંદિરમાં ધ્વજારોહણ સમારોહ યોજાશે. આ ધ્વજારોહણ સમારોહ પહેલા રામ મંદિર પર ચડાવવા માટે અમદાવાદથી એક અદભુત ધજા બનાવવામાં આવી છે. આ ઐતિહાસિક ક્ષણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે ધ્વજારોહણ થશે. આ ધજા તાપ, વરસાદ અને ભારે પવન સહિત તમામ હવામાનની પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવા માટે સક્ષમ છે, તો જાણીએ આ ધજા કોણે બનાવી? અને તેની વિશેષતા શું છે.

રામ મંદિરના 161 ફૂટ ઊંચા શિખર પર 42 ફૂટ ઊંચા ધ્વજારોહણ સ્થંભ પર ધજા ફરકાવવામાં આવશે, જે 360 ડિગ્રી ફરે છે. જેના કારણે પવન અને વાવાઝોડા હશે તો પણ ધજા લહેરાતી રહેશે. અયોધ્યામાં ભગવાન શ્રીરામના મંદિર પર 25 નવેમ્બરે ધજા ચડાવવાની વિધિ યોજાશે.

આ ઐતિહાસિક ક્ષણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે ધ્વજારોહણ થશે. આ સમગ્ર પ્રસંગમાં સૌથી ખાસ એ માનવામાં આવે છે, કે મુખ્ય ધ્વજ દંડથી લઈને અતિ મહત્વના તમામ સામગ્રી અમદાવાદની કારીગરીથી જ તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ ધ્વજારોહણ કાર્યક્રમ રામ મંદિર નિર્માણની પ્રગતિમાં એક સીમાચિહ્ન ઘટના સાબિત થશે.

આ ધજા કોણે બનાવી

અમદાવાદમાં રહેતા ભરતભાઈ મેવાડા દ્વારા આ ધજા બનાવવામાં આવી છે. ભરતભાઈ મેવાડા હાલ રામ મંદિર પહોંચી ગયા છે, ધ્વજ દંડ તૈયાર કરનાર ભરતભાઈ મેવાડા યજમાન તરીકે રામ મંદિરમાં પૂજામાં જોડાશે. હાલમાં સુરક્ષા સાથે આ ધજાને અયોધ્યા પહોંચાડે દેવામાં આવી છે. જે તેમના દીકરા છે. 80 વર્ષ જૂની પેઢી દ્વારા આ બનાવવામાં આવે છે.

કશ્યપ મેવાડા, ધજા બનાવનાર
કશ્યપ મેવાડા, ધજા બનાવનાર (ETV Bharat Gujarat)

કશ્યપ મેવાડા જણાવે છે કે, અમારા સમાજમાં આને લઈને બહુ જ ખુશી છે, અને અમે પણ બહુ જ ખુશ છીએ કે અમારા ત્યાંથી ધજા જાય છે. આ આપણા ગુજરાતી માટે ગર્વની વાત છે.

"રામ મંદિરના શિખર પરની ધજા 22 ફૂટ લાંબી અને 11 ફૂટ પહોળી છે. જે પેરાશૂટ, ફેબ્રિક અને પ્રીમિયમ સિલ્કથી બનેલી છે. આ ધજા થ્રી લેયર ફેબ્રિકમાં બનેલી છે. 8 થી 10 કારીગરોએ આના માટે કામ કર્યું છે, જે બનાવવા માટે 20 થી 25 દિવસનો સમય લાગ્યો છે. આ ધજા પર બંને તરફ ઓમ, સૂર્ય તેમજ ભગવાન રામના શાસન દરમિયાન રાજવૃક્ષ તરીકે માન્યતા ધરાવતા ગોવિંદાને દર્શાવવામાં આવ્યું છે. એક મુખ્ય ધ્વજ દંડ તેમજ છે, નાના ધ્વજ દંડ ઉપરાંત દાન પેટી દરવાજાના નકુચા, કાડા, અખંડ દીવો સહિત અન્ય વસ્તુઓ અમદાવાદમાં જ તૈયાર કરવામાં આવી છે. અમે દરવાજાના કસ્ટમાઈઝ હાર્ડવેર પર બનાવ્યા છે. ભગવાનના આભૂષણ મુકવા માટે કબાટ પણ બનાવ્યા છે. આ ધજા ત્રણ વિસ્તારો અને મજબૂત દોરાથી બનાવેલી છે. રામદેવના નિર્માણમાં ગુજરાતી કલા મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહી છે." - કશ્યપ મેવાડા, ધજા બનાવનાર

