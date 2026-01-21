અમદાવાદની એમ.જે. લાઇબ્રેરીનું રૂ.17 કરોડનું ડ્રાફ્ટ બજેટ મંજૂર, AC સહિતની અનેક સુવિધાઓ હશે
અમદાવાદ : લિવિંગ હેરિટેજથી ફેમસ અમદાવાદની એમ.જે લાઇબ્રેરી માટે 17 કરોડનું ડ્રાફ્ટ બજેટ રજુ કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં ખાસ કરીને 1 કરોડ 80 લાખના ખર્ચે AC લગાવીને લાઇબ્રેરીને વાતાનુંકુલિત કરવામાં આવશે, અત્યાર સુધી પંખાની હવા લોકો લેતા હતા, પરંતુ હવે અહીંયા AC લગાવવામાં આવશે.
આ અંગે એમ.જે લાઇબ્રેરીના ગ્રંથપાલ બીપીન મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, "15 એપ્રિલ 1938ના દિવસે આ લાઇબ્રેરીની સ્થાપના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે કરી હતી. અમદાવાદ શહેર માણેકલાલ જેઠાભાઈ પુસ્તકાલયની શરૂઆત થઈ હતી. મહાત્મા ગાંધી દ્વારા આ લાઇબ્રેરીનું ખાત મુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું. પાંચ વર્ષની અંદર જયપુરી આર્કિટેક્ટનું ભવન બનાવવામાં આવ્યું હતું. જેની અંદર લાખોની સંખ્યામાં આજે પુસ્તકો ઉપલબ્ધ છે."
એમ.જે લાઇબ્રેરીના ગ્રંથપાલ બીપીન મોદીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "ગઈકાલે 17 કરોડનું બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. ખાસ કરીને વાંચન, સાહિત્ય, સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ તેમજ રચનાત્મક કાર્ય માટે 40000 રૂપિયાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. આ પુસ્તકાલયના અગત્યના વિભાગોને વાતાનુકૂલિત કરવા માટે 1 કરોડ AC લાખની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે."
લાઇબ્રેરીમાં આવેલ પ્રચલિત અને રેર પુસ્તકોના ડિઝાઇન માટે 3 લાખ અને પુસ્તકાલયની ડોક્યુમેન્ટરી બનાવવા માટે 5 લાખ નિયત કરવામાં આવ્યા છે, તેની સાથે આ લાઈવ વીડિયોમાં વિદ્યાર્થીઓને નાસ્તા ભોજન માટે પરિસરમાં હેરિટેજ પ્રકારની એક બેઠક વ્યવસ્થા માટે 10 લાખની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. તેની સાથે કારકિર્દી માર્ગદર્શન સંબંધી પ્રેરણાદાઈ કાર્યક્રમો માટે 3 લાખની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.
ખાસ કરીને આ લાઇબ્રેરીની અંદર સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 50મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે વિવિધ પ્રકલ્પો પૂર્ણ કરવા માટે 5 લાખની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓના સંદર્ભે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ માટે 2 લાખની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.
