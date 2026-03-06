અમદાવાદ: સાઉથ બોપલમાં 128 કરોડના ખર્ચે 12 એકર જમીન પર બનશે લોટસ પાર્ક
લોટસ પાર્કમાં ગાર્ડનને કમળનાં ફુલ આકારનો આપવામાં આવશે, જેમાં ભારત દેશનાં તમામ રાજ્યોનાં ફુલો એક જ સ્થળે પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવશે.
Published : March 6, 2026 at 2:49 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં આગામી દિવસમાં આકર્ષક લોટસ ગાર્ડન જોવા મળશે. દક્ષિણ પશ્ચિમ ઝોનના સરખેજ વોર્ડમાં સાઉથ બોપલ ખાતે 12445 ચો.મી. ના પ્લોટમાં રૂ. 128.82 કરોડના ખર્ચે લોટસ પાર્ક ડેવલોપ કરવાનું આયોજન કરાયું છે.
લોટસ પાર્કમાં ગાર્ડનને કમળનાં ફુલ આકારનો આપવામાં આવશે, જેમાં ભારત દેશનાં તમામ રાજ્યોનાં ફુલો એક જ સ્થળે પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત ફ્લોરલ મ્યુઝિયમમાં વિદેશનાં ફુલોનું પ્રદર્શન કરવામાં આવશે. આ પાર્ક ડેવલપ થવાથી તમામ રાજ્યોનાં ફૂલો એક જગાએ જોવા મળશે. જો કે પાર્ક બનતા એકથી દોઢ વર્ષ થશે.
સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, lotus નો અર્થ કમળ થાય છે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની અંદર કાંકરિયા ગાર્ડન આવેલું છે. એ જ રીતે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી ગાર્ડન ડેવલોપ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને એ જ રીતે વસ્ત્રાપુર લેક ડેવલપ કરવામાં આવ્યું. હવે સાઉથ બોપલમાં અમદાવાદનો લોટસ ગાર્ડન બનાવવામાં આવશે. 120 કરોડના ખર્ચે 12 એકડ જમીન પર સરખેજ વોર્ડના સાઉથ બોપલમાં આ લોટસ પાર્ક બનાવવામાં આવશે.
લોટસ ગાર્ડનની એક વિશેષતા એ છે કે, એની અંદર કમળની જે પાંખડીઓ રહેશે એની અંદર દેશના તમામ ગાર્ડન ના ફૂલ રાખવામાં આવશે કે જેમાં આસામ, કાશ્મીર, બિહાર, દક્ષિણ ભારતમાં થતા ફુલ અને જુદા જુદા રાજ્યોમાં થતા ફૂલોને લોટસની પાંખડીમાં રજૂ કરવામાં આવશે. લોટસ આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે. એની પ્રકૃતિ આ બોપલના ગાર્ડનમાં નિહાળવામાં આવશે. 120 કરોડના કામની મંજૂરી આ માટે આપવામાં આવી છે.
આ પ્રોજેકટનો આકાર કમળનાં ફુલ આકારનો આપવામાં આવશે. જેમાં ભારત દેશનાં તમામ રાજ્યોનાં ફુલો એક જ સ્થળે પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત ફલોરલ મ્યુઝિયમમાં વિદેશનાં ફુલોનું પ્રદર્શન કરવામાં આવશે. આ પાર્ક ડેવલપ થવાથી તમામ રાજ્યોનાં ફુલોનું એક જ સ્થળે પ્રદર્શન, વન એમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક, હેરીટેજ વિસ્તારનું બ્યુટીફીકેશન વગેરે સુવિધાના કામો થશે, જેથી શહેરની શોભામાં વધારો થશે તથા લોટસ પાર્કનો લાભ સમગ્ર શહેરીજનોને થશે.
