અમદાવાદના નારોલમાં વાનરનો આતંક, પતંગ ચગાવતી છોકરીને બચકા ભર્યા, મહિનામાં 15 લોકો પર હુમલો
નારોલ વિસ્તારમાં આવેલા શાહવાડી ગામના આંબેડકર વાસમાં છેલ્લા એક મહિનાથી વાનરનો ત્રાસ ગંભીર બની ગયો છે.
Published : January 13, 2026 at 4:43 PM IST|
Updated : January 13, 2026 at 5:14 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના નારોલ વિસ્તારમાં આવેલા શાહવાડી ગામના આંબેડકર વાસમાં છેલ્લા એક મહિનાથી વાનરનો ત્રાસ ગંભીર બની ગયો છે. વિસ્તારમાં રહેતા લોકો માટે હવે રોજિંદી જિંદગી મુશ્કેલ બની ગઈ છે. વાનર અચાનક ઘરોમાં ઘૂસી આવવા, રસ્તા પર ચાલતા લોકો પર હુમલો કરવા અને બાળકો તેમજ વૃદ્ધોને નિશાન બનાવવાની ઘટનાઓ સતત વધી રહી છે.
આ અંગે સ્થાનિક હર્ષદ વાઘેલાએ જણાવ્યું કે, ધાબા પર છોકરી પતંગ ચગાવી રહી હતી. ત્યારે પાછળથી વાનરે આવીને બચકા ભરી લીધા હતા. છેલ્લા એક મહિનામાં 15થી વધુ લોકો વાનરના હુમલાનો ભોગ બન્યા છે. અનેક લોકોને હાથ, પગ અને ચહેરા પર ઇજાઓ પહોંચી છે. કેટલાક લોકોને હોસ્પિટલમાં સારવાર લેવી પડી છે. ખાસ કરીને બાળકો અને વૃદ્ધોને લઈને પરિવારોમાં ભારે ચિંતા અને ભયનો માહોલ છે.
તો અન્ય સ્થાનિક સૌરવ વાઘેલાએ જણાવ્યું કે, વાંદરાઓ એક છત પરથી બીજી છત પર કૂદકાં મારી રહ્યા છે, ઘરની બારીઓ તોડી નાખે છે અને ખોરાક માટે રસોડામાં ઘૂસી જાય છે. મહિલાઓ અને બાળકોને એકલા બહાર નીકળવામાં પણ ડર લાગે છે. લોકોનું કહેવું છે કે, સવાર અને સાંજના સમયે વાંદરાઓ વધુ આક્રમક બની જાય છે. સ્થાનિક રહેવાસીઓનો આરોપ છે કે અનેક વખત મહાનગરપાલિકા અને વન વિભાગને ફરિયાદ કરવામાં આવી હોવા છતાં હજી સુધી કોઈ અસરકારક કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. માત્ર ટીમ આવીને ફરી વાંદરા પકડવાની વાત કરીને પરત ફરી જાય છે, પરંતુ ત્રાસ યથાવત રહે છે તેવો આક્ષેપ સ્થાનિકો કરી રહ્યા છે.
રહેવાસીઓએ તાત્કાલિક વાનર પકડવાની ખાસ ટીમ મોકલવાની, વાનરોને સુરક્ષિત રીતે અન્ય વિસ્તારમાં સ્થળાંતર કરવાની અને વિસ્તારમાં સ્થાયી ઉકેલ લાવવાની માંગ કરી છે. જો સમયસર કાર્યવાહી નહીં થાય તો કોઈ મોટી દુર્ઘટના સર્જાવાની ભીતિ પણ લોકો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. હાલ શાહવાડી ગામના આંબેડકર વાસમાં વાનરના વધતા આતંકને કારણે લોકો ડર અને અસુરક્ષાની લાગણી સાથે જીવન પસાર કરી રહ્યા છે. હવે તંત્ર દ્વારા ક્યારે અને કેવી રીતે અસરકારક પગલાં લેવાશે તેની રાહ સમગ્ર વિસ્તાર જોઈ રહ્યો છે.
આ સંદર્ભે વન વિભાગના અધિકારીએ ETV ભારત સાથે ટેલિફોનીક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, આ સંદર્ભે નારોલના સબંધિત વિસ્તારમાં વાંદરા ટ્રેક કરવા અને તેને ઝડપી લેવા કવાયત હાથ ધરવામાં આવી છે. ઉપરાંત વાંદરાને ઝડપ્યા બાદ હડકવા અંગે પણ તપાસ કરવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો: