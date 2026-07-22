અમદાવાદમાં ત્રણ દિવસ પહેલા જોવા મળેલો દીપડો વન વિભાગને મળતો નથી, વન્યજીવને પકડવા પાંજરા ગોઠવાયા
અમદાવાદના શેલા-ઘુમા વિસ્તારમાં ત્રણ દિવસ પહેલા જોવા મળેલો દીપડો વન વિભાગની ટીમને મળતો નથી.
Published : July 22, 2026 at 10:59 AM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના શેલા-ઘુમા વિસ્તારમાં ત્રણ દિવસ પહેલા જોવા મળેલો દીપડો વન વિભાગની ટીમને મળતો નથી. વન વિભાગની ટીમે અનેક જગ્યાએ પાંજરા ગોઠવ્યા છે. દીપડાની હાજરીને લઈને નાગરિકોમાં ભય અને કૂતુહલનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. 19 જુલાઈની મોડી રાત્રે શહેરના પોશ વિસ્તાર ઘુમા-શેલા ખાતે આવેલી શરણદીપ સોસાયટીમાં દીપડો ઘૂસી આવ્યાની ઘટના બાદ સ્થાનિકોમાં ચિંતા વધી છે. સોસાયટીના એક બંગલાની દીવાલ કૂદીને દીપડો અંદર પ્રવેશ્યો હતો અને તેની પાછળ સ્થાનિક કૂતરાઓ દોડતા સમગ્ર ઘટના CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ હતી. આ ઘટનાના પગલે ઘુમા, શેલા અને બોપલ વિસ્તારના રહેવાસીઓમાં ફફડાટ ફેલાયો છે.
ઝુંડાલમાં પણ દીપડો દેખાયો હોવાની અફવા
આ દરમિયાન સોશિયલ મીડિયા પર શેલાથી આશરે 25 કિલોમીટર દૂર આવેલા ઝુંડાલ-ચાંદખેડા વિસ્તારમાં પણ દીપડો જોવા મળ્યાના દાવા સાથે કેટલીક તસવીરો વાયરલ થતાં લોકોમાં વધુ ગભરાટ ફેલાયો હતો. 20 જુલાઈની રાત્રે ચાંદખેડાના માધવ હોમ્સ નજીક દીપડો દેખાયો હોવાની અફવાઓએ શહેરમાં એકથી વધુ દીપડા ફરતા હોવાની અટકળોને વેગ આપ્યો હતો.
ઘુમાની અન્ય એક સોસાયટીમાં પણ દીપડો દેખાયો
અમદાવાદના ઘુમા વિસ્તારમાં શરણદીપ સોસાયટીની બાજુમાં આવેલી ગ્રીનફિલ્ડ સોસાયટીમાં પણ દીપડો દેખાયો હોવાની વાત વહેતી થઇ છે. કાર નીચે દીપડો બહાર નીકળીને ભાગતો જોવા મળ્યો હતો.
આ ઘટના અંગે ઘુમા ગામના માજી સરપંચ જગદીશભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, આજે સવારે જ્યારે હું બહાર નીળ્યો ત્યારે શ્વાન જોરથી ભસતો હતો અને જ્યારે હું પરત ફર્યો ત્યારે પણ તે ભસતું હતું. તે બાદ ગાડી નીચે મેં પથ્થર ફેક્યો હતો ત્યાર પછી દીપડાનું બચ્ચું ત્યાંથી બહાર નીકળ્યું હતું. આ ઘટનાની જાણ તાત્કાલિક વન વિભાગને કરવામાં આવી હતી. વન વિભાગની ટીમ તરત જ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું હતું. હાલમાં વન વિભાગ તપાસ કરી રહ્યું છે. વન વિભાગે સ્થાનિકોને રાત્રિના સમયે સાવચેત રહેવાની પણ અપીલ કરી છે.
જોકે, વનવિભાગે આ દાવાઓને લઈને સ્પષ્ટતા કરી છે. ડેપ્યુટી કન્ઝર્વેટર ઑફ ફોરેસ્ટ (DCFO) મિલન જાનીના જણાવ્યા અનુસાર, 20 જુલાઈની વહેલી સવારે અંદાજે 2 વાગ્યે CCTVમાં દીપડો દેખાયા બાદ તેનું કોઈ નવું સ્પોટિંગ નોંધાયું નથી. દીપડાને સુરક્ષિત રીતે પાંજરે પૂરવા માટે વનવિભાગની 25 સભ્યોની વિશેષ ટીમ સતત સર્ચ ઓપરેશન ચલાવી રહી છે. ઉપરાંત, મારણ સાથેના ચાર ઓટોમેટિક પાંજરા પણ વિવિધ સ્થળોએ ગોઠવવામાં આવ્યા છે.
ચાંદખેડા વિસ્તારમાં વાયરલ થયેલી તસવીરો અંગે પણ વનવિભાગે તપાસ હાથ ધરી હતી. અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, તે વિસ્તાર તેમના કાર્યક્ષેત્રમાં ન હોવા છતાં તપાસ કરાઈ હતી. સ્થળ પરથી મળેલા પગમાર્કની તપાસમાં તે દીપડાના નહીં પરંતુ કૂતરાના હોવાનું બહાર આવ્યું છે. ઉપરાંત, મંગાવવામાં આવેલા CCTV ફૂટેજમાં પણ દીપડાની હાજરીની કોઈ પુષ્ટિ થઈ નથી.
વનવિભાગે નાગરિકોને અફવાઓ પર વિશ્વાસ ન કરવા, સોશિયલ મીડિયા પર અપ્રમાણિત માહિતી શેર ન કરવાની અને કોઈપણ શંકાસ્પદ હિલચાલ જોવા મળે તો તાત્કાલિક વનવિભાગને જાણ કરવાની અપીલ કરી છે. હાલ સમગ્ર વિસ્તારમાં સતત મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને દીપડાને પકડવાના પ્રયાસો યથાવત છે.
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