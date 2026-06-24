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મધ્યપ્રદેશથી અમદાવાદ સુધી MD ડ્રગ્સની ડિલિવરી! પોલીસે પેડલરને દબોચ્યો, 194 ગ્રામ ડ્રગ્સ જપ્ત

ચોક્કસ બાતમી પર વાસણાની હોટેલમાં દરોડો, આરોપી સાબિર ઝફર અહેમદ શેખ મંદસૌરથી ડ્રગ્સ ડિલિવર કરવા આવ્યો હતો, બ્લેક માર્કેટમાં કિંમત ₹1400-1500 પ્રતિ ગ્રામ છે.

મધ્યપ્રદેશથી અમદાવાદ સુધી MD ડ્રગ્સની ડિલિવરી!
મધ્યપ્રદેશથી અમદાવાદ સુધી MD ડ્રગ્સની ડિલિવરી! (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 24, 2026 at 5:37 PM IST

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અમદાવાદ: શહેરને ડ્રગ્સ મુક્ત બનાવવા માટે પોલીસ દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલા અભિયાન વચ્ચે એક મોટી સફળતા હાથ લાગી છે. LCB ઝોન-7 અને વાસણા પોલીસની સંયુક્ત કાર્યવાહીમાં મધ્યપ્રદેશથી MD ડ્રગ્સની ડિલિવરી આપવા આવેલા એક ડ્રગ્સ પેડલરની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આરોપી પાસેથી 194.780 ગ્રામ MD ડ્રગ્સ, રોકડ રકમ અને મોબાઈલ ફોન સહિત કુલ ₹5.84 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

ઝોન-7ના DCP શિવમ વર્માએ જણાવ્યું હતું કે ચોક્કસ બાતમીના આધારે વાસણા વિસ્તારમાં આવેલી એક હોટેલમાં દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન હોટેલના રૂમમાંથી MD ડ્રગ્સનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. પોલીસે તરત જ કાર્યવાહી કરીને આરોપી સાબિર ઝફર અહેમદ શેખની ધરપકડ કરી, જે મંદસૌર, મધ્યપ્રદેશનો રહેવાસી છે. તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું કે આરોપી અમદાવાદમાં ડ્રગ્સની ડિલિવરી કરવા માટે આવ્યો હતો અને તેને દરેક ડિલિવરી બદલ માત્ર ₹5,000નું કમિશન મળતું હતું. પોલીસને હોટેલ રૂમમાંથી ₹2.37 લાખ રોકડ, મોબાઈલ ફોન તેમજ અન્ય પુરાવાઓ પણ મળી આવ્યા છે.

ચોક્કસ બાતમી પર વાસણાની હોટેલમાં દરોડો (Etv Bharat Gujarat)

DCP શિવમ વર્માએ વધુમાં જણાવ્યું કે પ્રાથમિક તપાસમાં ખુલ્યું છે કે મંદસૌરનો ઇમરાન અફઝલ ખાન પઠાણ સમગ્ર રેકેટનો મુખ્ય સૂત્રધાર છે. પોલીસની નજરથી બચવા માટે આરોપીઓ "Need To Know Basis" મોડસ ઓપરેન્ડી અપનાવતા હતા, જેમાં ડિલિવરી કરનારને માત્ર જરૂરી માહિતી જ આપવામાં આવતી હતી. જેના કારણે આખા નેટવર્ક વિશે જાણકારી મર્યાદિત રહેતી હતી. પોલીસ તપાસમાં એ દિશામાં પણ કામ કરી રહી છે કે આરોપી સાબિર અગાઉ પણ અમદાવાદમાં ડ્રગ્સની ડિલિવરી કરી ચૂક્યો છે કે નહીં. જપ્ત કરાયેલ MD ડ્રગ્સની બ્લેક માર્કેટમાં કિંમત અંદાજે ₹1400 થી ₹1500 પ્રતિ ગ્રામ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

આરોપી સાબિર ઝફર અહેમદ શેખ મંદસૌરથી ડ્રગ્સ ડિલિવર કરવા આવ્યો હતો (Etv Bharat Gujarat)

આ મામલે વાસણા પોલીસ સ્ટેશનમાં NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. કોર્ટ દ્વારા આરોપીના 4 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે, જેથી ડ્રગ્સ સપ્લાય ચેઇન, નાણાકીય વ્યવહારો અને અન્ય સંડોવાયેલા આરોપીઓ અંગે વધુ માહિતી મેળવી શકાય. હાલમાં મુખ્ય આરોપી ઇમરાન પઠાણ ફરાર છે, જેની શોધખોળ માટે વિવિધ પોલીસ ટીમો કાર્યરત છે. આ કાર્યવાહીથી અમદાવાદ પોલીસને ડ્રગ્સ વિરુદ્ધના અભિયાનમાં વધુ એક મહત્વપૂર્ણ સફળતા મળી છે.
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MD DRUGS SEIZED
AHMEDABAD POLICE
LCB ZONE SEVEN
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