ભાડા વિધેયક સામે અમદાવાદના વકીલોની હડતાળ: શું છે નવો કાયદો અને કયા મુદ્દે છે સૌથી મોટો વિરોધ?
અમદાવાદ ડિસ્ટ્રિક્ટ બાર એસોસિએશન અને અમદાવાદ સ્મોલ કોઝ કોર્ટ બાર એસોસિએશન સહિતના વકીલ સંગઠનો દ્વારા નવા ભાડા કાયદાની કેટલીક જોગવાઈઓ સામે વાંધો ઉઠાવવામાં આવ્યો છે
Published : September 30, 2026 at 2:14 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ગુજરાત ભાડા વિધેયક-2026 સામે વકીલોનો વિરોધ શરૂ થયો છે. અમદાવાદ ડિસ્ટ્રિક્ટ બાર એસોસિએશન અને અમદાવાદ સ્મોલ કોઝ કોર્ટ બાર એસોસિએશન સહિતના વકીલ સંગઠનો દ્વારા નવા ભાડા કાયદાની કેટલીક જોગવાઈઓ સામે વાંધો ઉઠાવવામાં આવ્યો છે. વકીલો દ્વારા 30 સપ્ટેમ્બરથી 3 ઓક્ટોબર સુધી કોર્ટ કામગીરીથી અળગા રહેવાની અપીલ કરવામાં આવી છે. રાજ્યના અન્ય બાર એસોસિએશનોને પણ આંદોલનમાં જોડાવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
ગુજરાત ભાડા વિધેયક-2026 શું છે?
ગુજરાત વિધાનસભાએ 11 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ આ બિલ પસાર કર્યું હતું, તેનો હેતુ 1947ની જૂની ભાડા નિયંત્રણ વ્યવસ્થાને બદલીને સમગ્ર ગુજરાતમાં મકાનમાલિક અને ભાડૂઆત વચ્ચેના સંબંધો માટે નવી કાનૂની વ્યવસ્થા ઊભી કરવાનો છે. નવા માળખામાં લેખિત ભાડા કરાર, ડિજિટલ રેકોર્ડ, સિક્યુરિટી ડિપોઝિટની મર્યાદા અને ભાડા વિવાદોના નિકાલ માટે અલગ વ્યવસ્થાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.
નવા ભાડા કાયદાની સૌથી મહત્ત્વની જોગવાઈ એટલે લેખિત રેન્ટ એગ્રીમેન્ટ ફરજિયાત બનાવવું. રહેણાંક હોય કે કોમર્શિયલ મિલકત, ભાડે આપતી વખતે લેખિત કરાર કરવો પડશે. કરારની વિગતો રેન્ટ ઓથોરિટીને આપવાની રહેશે. રેન્ટ ઓથોરિટી ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ તૈયાર કરશે અને દરેક કરારને યુનિક આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર આપવાની જોગવાઈ છે. એટલે ભાડાના વ્યવહારોનો સત્તાવાર ડિજિટલ રેકોર્ડ તૈયાર થશે અને મૌખિક કરાર આધારિત વિવાદોને ઘટાડવાનો પ્રયાસ થશે.
ત્રણ મહિનાના ભાડાથી વધુ સિક્યુરિટી ડિપોઝિટની મર્યાદા
ભાડૂઆતો માટે મહત્વની જોગવાઈ સિક્યુરિટી ડિપોઝિટની મર્યાદા છે. નવા કાયદા મુજબ સિક્યુરિટી ડિપોઝિટ ત્રણ મહિનાના ભાડાથી વધુ લઈ શકાશે નહીં. ભાડૂઆત મિલકત ખાલી કરીને કબજો પરત આપે ત્યારબાદ કાયદેસર કપાત કર્યા પછી બાકી રહેલી ડિપોઝિટ એક મહિનાની અંદર પરત કરવાની જોગવાઈ છે. આ જોગવાઈ ભાડૂઆત પાસેથી મોટી રકમ ડિપોઝિટ તરીકે વસૂલવાની પ્રથાને મર્યાદિત કરે છે.
મકાનમાલિકના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને પણ બિલમાં કેટલીક મહત્વની જોગવાઈ છે. ભાડાની મુદત દરમિયાન ભાડૂતને મનસ્વી રીતે બહાર કાઢી શકાશે નહીં, પરંતુ કાયદામાં દર્શાવેલા ચોક્કસ કારણોના આધારે રેન્ટ કોર્ટની પ્રક્રિયા દ્વારા ઇવિક્શન થઈ શકે છે. તેમાં બે મહિનાનું ભાડું બાકી રહેવું, મિલકતને નુકસાન પહોંચાડવું, મંજૂરી વિના સબ-લેટ કરવું અથવા પુનઃબાંધકામ માટે મકાનમાલિકને મિલકતની જરૂરિયાત હોવા જેવી પરિસ્થિતિઓનો સમાવેશ થાય છે.
ભાડૂઆતને દબાણમાં મૂકવા માટે મકાનમાલિક પાણી, વીજળી અથવા અન્ય આવશ્યક સેવાઓ મનસ્વી રીતે બંધ કરી શકશે નહીં. મકાનમાલિકે ભાડાની મિલકતમાં પ્રવેશ કરવો હોય તો સામાન્ય રીતે 24 કલાક અગાઉ નોટિસ આપવાની રહેશે અને પ્રવેશ સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્ત વચ્ચે કરવાનો રહેશે, જ્યારે ઇમરજન્સીમાં અપવાદ રહેશે. પરંતુ હવે આવે છે આ સમગ્ર વિવાદનું સૌથી મહત્વનું પાસું—વકીલોને વાંધો શા માટે છે?
જગત ચોકસી પ્રમુખ અમદાવાદ બાર એસોસિએશન એ જણાવ્યું હતું કે વકીલોનો મુખ્ય વાંધો ભાડા વિવાદોના અધિકારક્ષેત્રમાં કરવામાં આવેલા ફેરફાર સામે છે. વકીલોનું કહેવું છે કે ભાડૂત અને મકાનમાલિક વચ્ચેના વિવાદોનું ન્યાયિક કાર્યક્ષેત્ર નિયમિત કોર્ટની બહાર લઈ જઈને વહીવટી તંત્ર સાથે જોડવાથી ન્યાયિક પ્રક્રિયા અંગે પ્રશ્નો ઊભા થઈ શકે છે. અમદાવાદના વકીલો ખાસ કરીને રેન્ટ ઓથોરિટી અને રેન્ટ કોર્ટમાં વહીવટી અધિકારીઓની ભૂમિકા સામે વાંધો ઉઠાવી રહ્યા છે.
નવા ભાડા કાયદામાં શું બદલાશે?
નવા માળખામાં રેન્ટ ઓથોરિટી, રેન્ટ કોર્ટ અને રેન્ટ ટ્રિબ્યુનલ એમ ત્રણ સ્તરની વ્યવસ્થા બનાવવામાં આવી છે. રેન્ટ ઓથોરિટી માટે ડેપ્યુટી કલેક્ટર અથવા આસિસ્ટન્ટ મ્યુનિસિપલ કમિશનરથી નીચા દરજ્જાના અધિકારી નહીં હોય તેવી જોગવાઈ છે. રેન્ટ કોર્ટ માટે એડિશનલ કલેક્ટર અથવા ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનરથી નીચા દરજ્જાના અધિકારી નહીં હોય, જ્યારે અપીલ રેન્ટ ટ્રિબ્યુનલમાં થઈ શકે છે, જેનું અધ્યક્ષપદ જિલ્લા ન્યાયાધીશ અથવા એડિશનલ જિલ્લા ન્યાયાધીશ કક્ષાના અધિકારી પાસે રહેશે.વકીલોનો સવાલ એ છે કે ભાડા વિવાદોમાં ન્યાયિક સત્તા અને વહીવટી સત્તાની સીમા ક્યાં સુધી રહેશે? તેમના મતે ભાડાના કેસ માત્ર ભાડાની રકમ પૂરતા મર્યાદિત નથી. તેમાં કબજો, કરારની શરતો, પુરાવા, મિલકતના અધિકાર, ઇવિક્શન અને અન્ય જટિલ કાયદાકીય પ્રશ્નો ઊભા થઈ શકે છે. તેથી આવા વિવાદોના નિર્ણયમાં ન્યાયિક તાલીમ અને ન્યાયિક પ્રક્રિયાનું મહત્વ હોવાનું વકીલો રજૂ કરી રહ્યા છે.
વકીલોનો બીજો વાંધો જૂના ભાડૂતો અને નાના વેપારીઓના હિતને લઈને છે. 1947ની ભાડા વ્યવસ્થામાં લાંબા સમયથી રહેતા અથવા વેપાર કરતા ભાડૂતોને ચોક્કસ કાનૂની સુરક્ષા મળી હતી. જૂના કાયદામાં ‘સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ’ અને ઇવિક્શન સામેના રક્ષણ જેવી વ્યવસ્થાઓ હતી. હવે નવી વ્યવસ્થા કરાર આધારિત બનતી હોવાથી દાયકાઓથી જૂની ભાડાની વ્યવસ્થામાં રહેતા ભાડૂતોના અધિકારો અને તેમની સ્થિતિ અંગે વકીલો પ્રશ્નો ઉઠાવી રહ્યા છે. જૂના કાયદાની જોગવાઈઓમાં સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ અને ભાડાની બાકી રકમ અંગે કોર્ટની ભૂમિકા પણ સ્પષ્ટપણે જોવા મળે છે.
હાલમાં ચાલતા જૂના ભાડા કેસોનું શું થશે?
આ મુદે જે.બી પ્રજાપતિ સ્મોલ કોઝ કોર્ટ એસોસિએશન પ્રમુખે જણાવ્યું હતું કે આ પણ વકીલોની ચિંતાનો મહત્વનો મુદ્દો છે. 1947ના કાયદા હેઠળ કોર્ટોમાં ચાલતા જૂના કેસો, જૂના ભાડૂતોના અધિકારો અને નવા કાયદા અમલમાં આવ્યા બાદ જૂની તથા નવી વ્યવસ્થા વચ્ચેનું સંક્રમણ કેવી રીતે થશે—તે અંગે સ્પષ્ટતા અને વ્યવહારિક અમલની જરૂરિયાત અંગે વકીલો રજૂઆત કરી રહ્યા છે. નવા કાયદાની વ્યવસ્થા મુખ્યત્વે નવી ભાડે આપાતી મિલકતો માટે લાગુ થવાની હોવાનું જણાવાયું છે, તેથી જૂના કેસો અને જૂના ભાડા સંબંધિત અધિકારોનો ચોક્કસ અમલ કેવી રીતે થશે તે મહત્વનો કાનૂની પ્રશ્ન બની શકે છે.
મહેસૂલી તંત્ર પર વધનારા બોજ અંગે પણ વાંધો છે. વકીલોનો અભિપ્રાય છે કે રેવન્યુ અધિકારીઓ પાસે પહેલેથી જ વિવિધ વહીવટી જવાબદારીઓ હોય છે. આવા અધિકારીઓને ભાડા વિવાદોની સુનાવણી અને નિર્ણયની વધારાની જવાબદારી સોંપવાથી બિલમાં રાખવામાં આવેલી ઝડપી ન્યાયની ભાવના વાસ્તવમાં કેટલી અસરકારક રહેશે તે અંગે પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. આ સાથે જ વહીવટી અધિકારીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા નિર્ણય સામે અપીલ અને આગળની ન્યાયિક પ્રક્રિયા કેટલી સરળ અને અસરકારક રહેશે તે અંગે પણ વકીલો સ્પષ્ટતા ઇચ્છે છે.
એડવોકેટ ભાવિન ભાવસારે જણાવ્યું હતું કે, વકીલોની ચિંતા માત્ર પોતાની રોજગારી પૂરતી નથી-તેમની રજૂઆતમાં ન્યાયિક પ્રક્રિયા અને પક્ષકારોના અધિકારોનો મુદ્દો પણ કેન્દ્રસ્થાને છે. જોકે, વકીલ સંગઠનોની ચર્ચામાં ભાડા કેસોનું નિયમિત અદાલતોમાંથી નવી રેન્ટ ઓથોરિટી-રેન્ટ કોર્ટ વ્યવસ્થા તરફ જવું વકીલોની પ્રેક્ટિસ અને રોજગારી પર અસર કરી શકે તેવી ચિંતા પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. આ કારણે તેઓ બિલની પુનઃસમીક્ષા અને જરૂરી સુધારાની માંગ કરી રહ્યા છે.
બીજી તરફ, સરકારની દલીલ અલગ છે. સરકારના જણાવ્યા મુજબ 1947ની જૂની ભાડા વ્યવસ્થાના કારણે લાંબા સમયથી ચાલતા વિવાદો, જૂના ભાડા અને બદલાતી રિયલ એસ્ટેટ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને નવી વ્યવસ્થા જરૂરી બની હતી. સરકાર નવા કાયદાને મકાનમાલિક અને ભાડૂઆત બંનેના અધિકારો વચ્ચે સંતુલન લાવવાના પ્રયાસ તરીકે રજૂ કરી રહી છે. લેખિત કરાર, ડિજિટલ રેકોર્ડ, ડિપોઝિટની મર્યાદા અને અલગ વિવાદ નિવારણ વ્યવસ્થા દ્વારા રેન્ટ માર્કેટમાં પારદર્શિતા અને ઝડપી નિકાલ લાવવાનો સરકારનો હેતુ હોવાનું જણાવાયું છે.
એડવોકેટ કલ્પેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત ભાડા વિધેયક-2026 એક તરફ મકાનમાલિક માટે કરાર પૂરો થયા બાદ મિલકતનો કબજો પાછો મેળવવાની પ્રક્રિયા અને ભાડા વ્યવસ્થામાં સ્પષ્ટતા લાવવાનો પ્રયાસ કરે છે, તો બીજી તરફ ભાડૂત માટે ત્રણ મહિનાની ડિપોઝિટ મર્યાદા અને આવશ્યક સેવાઓના રક્ષણ જેવી જોગવાઈ કરે છે. પરંતુ વકીલોનો મુખ્ય વિરોધ એ છે કે ભાડા વિવાદોના ન્યાયિક ક્ષેત્રાધિકારમાં ફેરફાર કરીને વહીવટી અધિકારીઓને આપવામાં આવેલી ભૂમિકા, નિયમિત કોર્ટની ભૂમિકા, જૂના ભાડૂતોના અધિકારો અને જૂના કેસોના સંક્રમણ અંગે વધુ સ્પષ્ટતા તથા જરૂરી સુધારા થવા જોઈએ.
આ જ મુદ્દે અમદાવાદના વકીલો દ્વારા 30 સપ્ટેમ્બરથી 3 ઓક્ટોબર સુધી કોર્ટ કામગીરીથી અળગા રહેવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. રાજ્યપાલને રૂબરૂ રજૂઆત કરવા માટે પ્રતિનિધિમંડળ ગાંધીનગર જશે, જ્યારે અન્ય બાર એસોસિએશનોને પણ આ વિરોધમાં જોડાવા અપીલ કરવામાં આવી છે. વકીલો દ્વારા આ વિરોધ શાંતિપૂર્ણ અને સંયમિત રીતે કરવાનો નિર્ણય જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.
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