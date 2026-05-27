અમદાવાદ: નેહરુનગરમાં જમીન વિવાદે લીધો હિંસક વળાંક, નિવૃત DYSP દ્વારા 5 રાઉન્ડ ફાયરિંગથી ચકચાર
Published : May 27, 2026 at 8:51 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના નેહરુનગર બસ સ્ટેશન પાછળ આવેલી એક જમીનને લઈને લાંબા સમયથી ચાલી રહેલો વિવાદ બુધવારે હિંસક બન્યો હતો. જમીનના કબજા અને ભાડાના મુદ્દે થયેલી ઉગ્ર બોલાચાલી દરમિયાન નિવૃત DYSP અશોકસિંહ ચૌહાણ દ્વારા પાંચ રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરવામાં આવતા વિસ્તારમાં ભારે ચકચાર મચી ગઈ હતી. ઘટનાની જાણ થતાં જ સેટેલાઈટ પોલીસ કાફલો તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી તપાસ શરૂ કરી હતી.
જગ્યાને લઈને વિવાદ થયો તે જમીનનો મૂળ માલિક પ્રિયમ મહેતા હોવાનું સામે આવ્યું છે. જોકે આ જમીન મામલે કોર્ટમાં લિટીગેશન ચાલી રહ્યું છે. નિવૃત DYSP અશોકસિંહ ચૌહાણ પાસે હાલ જગ્યાનો કબજો હોવાનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે. આ જગ્યાને હરેશ અને હિતેશ ભારડીયાએ રેન્ટ પર લીધી હતી અને ત્યાં સ્ટોલ ઉભા કરવામાં આવ્યા હતા.
પરંતુ જમીનની માલિકી અંગે પૂરતા દસ્તાવેજો રજૂ ન થતાં AMC અને પ્રશાસન તરફથી જરૂરી મંજૂરી મળી શકી નહોતી. જેના કારણે સ્ટોલ ધારકોને કામગીરીમાં મુશ્કેલીઓ પડી હતી. મંજૂરી ન મળતા સ્ટોલ ધારકોએ ભાડું ચૂકવવાનું બંધ કર્યું હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે. ભાડું, ડિપોઝિટ અને ખર્ચ પરત આપવા મુદ્દે બંને પક્ષો વચ્ચે લાંબા સમયથી તણાવ ચાલી રહ્યો હતો.
બુધવારે અશોકસિંહ ચૌહાણ ફરીથી જગ્યાનો કબજો લેવા પહોંચ્યા ત્યારે હરેશ, હિતેશ અને અન્ય લોકો સાથે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી. વિવાદ એટલો વધ્યો કે અશોકસિંહ ચૌહાણે પોતાની લાઇસન્સવાળી રિવોલ્વરમાંથી પાંચ રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું હોવાનું પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
ઘટના સમયે અશોકસિંહ ચૌહાણ તેમની પુત્રી તેમજ અન્ય સાગરીતો સાથે હાજર હતા. ફાયરિંગ બાદ વિસ્તારમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. સેટેલાઈટ પોલીસે સ્થળ પરથી પાંચ ખાલી કારતૂસ કબજે કરીને ફોરેન્સિક તપાસ માટે મોકલ્યા છે.
એસ. એમ. પટેલ, ACP N ડિવિઝન એ જણાવ્યું હતું કે, નેહરુનગર વિસ્તારમાં ફાયરિંગની ઘટના અંગે પોલીસને માહિતી મળતા જ તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. સ્થળ પરથી પાંચ ખાલી કારતૂસ મળી આવ્યા છે. પ્રાથમિક તપાસમાં લાઇસન્સવાળા હથિયારમાંથી ફાયરિંગ થયાનું સામે આવ્યું છે.આ સમગ્ર મામલે એફઆઈઆર નોંધવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસે ફાયરિંગ પાછળનું ચોક્કસ કારણ, જમીન વિવાદની હકીકત અને ઘટનામાં સામેલ અન્ય લોકોની ભૂમિકા અંગે તપાસ શરૂ કરી છે.