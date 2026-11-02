અમદાવાદમાં કુંભારવાડાના કારીગરોની કમાલ; માટીના કોડિયા બનાવીને વર્ષે કરે છે આટલી અધધધ કમાણી!
100થી 150 પરિવારોના 400થી 500 કારીગરોને મળે છે રોજગારી, સરકારી કાર્યક્રમોથી લઈને દેશ-વિદેશ સુધી પહોંચે છે અમદાવાદના માટીના દીવડા
Published : November 2, 2026 at 11:37 AM IST
અમદાવાદઃ દિવાળીના પર્વમાં ઘરોને રોશન કરતા માટીના દીવડા પાછળ અનેક પરિવારોની મહેનત અને પેઢી દર પેઢી ચાલી આવતી પરંપરાગત કળા જોડાયેલી છે. અમદાવાદના કુંભારવાડામાં એક સમયે માત્ર 20થી 22 ઘરોથી શરૂ થયેલો માટીના દીવડા બનાવવાનો વ્યવસાય આજે 100થી 150 પરિવારો સુધી વિસ્તર્યો છે. અહીં તૈયાર થતા દીવડા અમદાવાદ સહિત ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં જ નહીં, પરંતુ દેશનાં અનેક રાજ્યો અને વિદેશ સુધી પહોંચે છે. ખાસ વાત એ છે કે કુંભારવાડામાં બનતા દીવડા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસ નિમિત્તે યોજાયેલા કાર્યક્રમો સહિત વિવિધ મોટા કાર્યક્રમોમાં પણ મોકલવામાં આવ્યા હોવાનું કારીગરો જણાવે છે. આ રીતે પરંપરાગત માટીકામ આજે અનેક પરિવારો માટે રોજગારી અને આવકનું મહત્ત્વનું માધ્યમ બન્યું છે.
ETV Bharat સાથેની વાતચીતમાં નવીન પ્રજાપતિએ જણાવી વ્યવસાયની સફર
ETV Bharat સાથેની વાતચીતમાં નવીન પ્રજાપતિએ જણાવ્યું કે, તેમના પરિવારમાં છેલ્લા દસ વર્ષથી માટીકામનો વ્યવસાય કરવામાં આવે છે અને તેઓ પોતે છેલ્લા પાંચ વર્ષથી આ વ્યવસાય સંભાળી રહ્યા છે. આ તેમની બીજી પેઢીનો વ્યવસાય છે. કુંભારવાડામાં માટીના દીવડા અને કોડિયાં બનાવવાનું કામ મોટા પાયે થાય છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, સમગ્ર વિસ્તારમાંથી વર્ષ દરમિયાન અંદાજે 20થી 25 કરોડ કોડિયાં નો વેપાર થતો હોવાનો અંદાજ છે. આ કોડિયાં ગુજરાતની અંદર તેમજ અન્ય રાજ્યોમાં હોલસેલ ભાવે મોકલવામાં આવે છે. દિવાળીની સિઝનમાં આ વ્યવસાયને વિશેષ વેગ મળે છે, પરંતુ દશામાના વ્રત, છઠ્ઠ પૂજા અને ગણેશોત્સવ જેવા પ્રસંગોએ પણ માટીનાં કોડિયાંની માગ રહે છે.
₹25 કરોડના વેપાર સાથે 400થી 500 કારીગરોને રોજગારી
કુંભારવાડાનો આ વ્યવસાય માત્ર દીવડા બનાવવાનો જ નહીં, પરંતુ અનેક પરિવારોની આજીવિકાનો આધાર પણ છે. નવીન પ્રજાપતિના જણાવ્યા અનુસાર, સમગ્ર વિસ્તારમાં આશરે 100થી 150 પરિવારો આ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છે અને અંદાજે 400થી 500 કારીગરોને રોજગારી મળે છે. અહીં દરેક પરિવાર પોતાની ક્ષમતા અને સુવિધા પ્રમાણે માટીના દીવડા બનાવવાનું કામ કરે છે. માટી તૈયાર કરવાથી લઈને કોડિયાંને આકાર આપવા, ભઠ્ઠીમાં પકવવા અને તેના પર રંગકામ કરવા સુધીની પ્રક્રિયામાં અનેક કારીગરો જોડાય છે. આમ, પેઢી દર પેઢી ચાલી આવતી આ કળા સ્થાનિક અર્થતંત્રને પણ મજબૂત બનાવે છે. વેપારીઓ દ્વારા જણાવાયેલા અંદાજ મુજબ, કુંભારવાડાનો વાર્ષિક વેપાર આશરે ₹20થી ₹25 કરોડ સુધી પહોંચે છે.
સરકારી કાર્યક્રમોથી લઈને દેશ-વિદેશ સુધી પહોંચે છે દીવડા
કુંભારવાડામાં બનતા માટીના દીવડાની માગ માત્ર દિવાળીના સ્થાનિક બજાર પૂરતી મર્યાદિત નથી. ગોવિંદભાઈ પ્રજાપતિએ ETV Bharat સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, અહીંથી તૈયાર થતા દીવડા વિવિધ મોટા કાર્યક્રમો માટે પણ મોકલવામાં આવે છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસ નિમિત્તે યોજાયેલા કાર્યક્રમોમાં પણ અહીંથી દીવડા ગયા હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું. આ ઉપરાંત મહારાષ્ટ્રના મુંબઈ, પુણે અને નાસિક સહિતનાં શહેરો, રાજસ્થાન અને અન્ય રાજ્યોમાં પણ કોડિયાં મોકલવામાં આવે છે. વેપારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, કેટલાક માલની સપ્લાય વિદેશ સુધી પણ થાય છે. આથી અમદાવાદના કુંભારવાડાની ઓળખ પરંપરાગત માટીકામના મહત્ત્વના કેન્દ્ર તરીકે ઊભરી છે.
વાંકાનેર-મોરબીની લાલ માટીથી તૈયાર થાય છે કોડિયાં
માટીના દીવડા બનાવવામાં કાચા માલની ગુણવત્તા મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. નવીન પ્રજાપતિના જણાવ્યા અનુસાર, દીવડા બનાવવા માટેની લાલ માટી વાંકાનેર અને મોરબીથી લાવવામાં આવે છે. આ માટીને યોગ્ય આકાર આપીને કોડિયાં તૈયાર કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેને ભઠ્ઠીમાં પકવવામાં આવે છે અને જરૂરિયાત મુજબ તેના પર રંગકામ કરવામાં આવે છે. ડાઈની મદદથી કોડિયાં પર અલગ અલગ ડિઝાઇન તૈયાર કરવામાં આવે છે. ભઠ્ઠીમાં પાક્યા બાદ માટીના વિશેષ રંગ અને એક્રેલિક પર્લ કલરનો ઉપયોગ કરીને તેને આકર્ષક બનાવવામાં આવે છે. પરંપરાગત પદ્ધતિની સાથે ડિઝાઇન અને રંગોના ઉપયોગથી બજારમાં વિવિધ પ્રકારના દીવડા ઉપલબ્ધ બને છે.
હાથથી બનતા દેશી કોડિયાંની પણ રહે છે વિશેષ માગ
આધુનિક સમયમાં મશીનથી મોટા પ્રમાણમાં દીવડા બનાવવામાં આવતા હોવા છતાં હાથથી તૈયાર થતા દેશી કોડિયાંનું મહત્ત્વ યથાવત્ છે. ગોવિંદભાઈ પ્રજાપતિના જણાવ્યા અનુસાર, પરંપરાગત પદ્ધતિથી બનાવવામાં આવતા દેશી કોડિયાંની માગ સારી રહે છે. લગ્નપ્રસંગો અને ધાર્મિક વિધિઓમાં પણ તેનો ઉપયોગ થાય છે. મશીનથી બનતા દીવડાની સરખામણીએ હાથથી બનતા કોડિયાં બનાવવામાં કારીગરની મહેનત અને કુશળતા મહત્ત્વની હોય છે. એક તરફ મશીનથી ઉત્પાદન વધે છે, તો બીજી તરફ દેશી કોડિયાં પરંપરાગત માટીકામની ઓળખ જાળવી રાખે છે.
ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે વધુ તેજી
દિવાળીની આ સિઝનમાં કુંભારવાડાના કારીગરો અને વેપારીઓમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. નવીન પ્રજાપતિએ ETV Bharat સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, ગત વર્ષે તેમના એકમનું ઉત્પાદન આશરે 15 લાખ કોડિયાંની આસપાસ હતું, જ્યારે આ વર્ષે બજારમાં વધેલી માગને કારણે ઉત્પાદન અંદાજે 20થી 25 લાખ સુધી પહોંચ્યું છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, મોંઘવારી અને કાચા માલના ખર્ચમાં વધારાને કારણે દીવડાના ભાવમાં થોડો વધારો થયો છે. તેમ છતાં, ગત વર્ષની સરખામણીએ ગ્રાહકોની ખરીદીમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. દિવાળીના પર્વમાં માટીના દીવડાનું ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક મહત્ત્વ હોવાથી પરંપરાગત કોડિયાંની માગ જળવાઈ રહી છે.
પરંપરાગત કળા સાથે અનેક પરિવારોનું ભવિષ્ય જોડાયેલું
અમદાવાદના કુંભારવાડાની સફર માત્ર 22 ઘરોથી 100થી 150 પરિવારો સુધી પહોંચેલા વ્યવસાયની વાત નથી, પરંતુ પરંપરાગત કળા, રોજગારી અને સ્થાનિક વેપારના વિકાસની પણ કહાની છે. અહીં બનતા દીવડા સરકારી કાર્યક્રમોથી લઈને દેશનાં વિવિધ રાજ્યો અને વિદેશ સુધી પહોંચે છે. આશરે 400થી 500 કારીગરોને રોજગારી આપતો આ વ્યવસાય દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન વધુ વેગ પકડે છે. માટીમાંથી તૈયાર થતા આ નાના દીવડા અનેક પરિવારોના જીવનમાં આવકનો પ્રકાશ પાથરે છે અને અમદાવાદની પરંપરાગત કળાને નવી ઓળખ આપે છે.
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