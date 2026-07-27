યુનિફોર્મથી માંડી ચોપડી સુધી બધુ મફત, AMCની આ સ્કૂલમાં ખાનગી શાળામાં RTE એડમિશન છોડીને ભણવા આવે છે વિદ્યાર્થીઓ
શાળા માત્ર શૈક્ષણિક સફળતા સુધી મર્યાદિત નથી. અહીં વિદ્યાર્થીઓમાં સંસ્કાર અને જવાબદારીની ભાવના વિકસાવવા માટે અનેક અનોખી પ્રવૃત્તિઓ યોજાય છે.
Published : July 27, 2026 at 8:00 AM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં સરકારી શાળાઓ પ્રત્યેનો લોકોનો અભિગમ બદલાઈ રહ્યો છે. એક સમય હતો જ્યારે વાલીઓ પોતાના બાળકોને ખાનગી શાળામાં પ્રવેશ અપાવવાનું જ શ્રેષ્ઠ માનતા હતા, પરંતુ હવે કેટલીક સરકારી શાળાઓ પોતાના ગુણવત્તાસભર શિક્ષણ, આધુનિક સુવિધાઓ અને વિદ્યાર્થીઓના સર્વાંગી વિકાસને કારણે વાલીઓની પ્રથમ પસંદગી બની રહી છે. અમદાવાદના કૃષ્ણનગરમાં આવેલી નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સંચાલિત સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ શાળા સંકુલ તેનું જીવંત ઉદાહરણ છે.
વર્ષ 2018માં શરૂ થયેલી આ શાળા હાલમાં અંગ્રેજી અને ગુજરાતી બંને માધ્યમમાં ચાલે છે. શાળામાં બાલવાટિકાથી ધોરણ-8 સુધીના કુલ 812 વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે, જ્યારે 23 શિક્ષકોનું સમર્પિત મહેકમ વિદ્યાર્થીઓના સર્વાંગી વિકાસ માટે કાર્યરત છે. ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ, આધુનિક ટેક્નોલોજી, મૂલ્યલક્ષી શિક્ષણ અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં સતત સફળતા મળતા હવે ફેબ્રુઆરી મહિનાથી જ નવા પ્રવેશ માટે વાલીઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળે છે અને એડમિશન માટે વેઇટિંગ લિસ્ટ જાહેર કરવું પડે છે.
શાળાના મુખ્ય શિક્ષક સુરેશભાઈ દેસાઈ જણાવે છે કે, શાળાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ માત્ર પાઠ્યપુસ્તક આધારિત શિક્ષણ પૂરતો મર્યાદિત નથી, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓને ભવિષ્યની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે પણ સજ્જ કરવાનો છે.
શાળા માત્ર શૈક્ષણિક સફળતા સુધી મર્યાદિત નથી. અહીં વિદ્યાર્થીઓમાં સંસ્કાર અને જવાબદારીની ભાવના વિકસાવવા માટે અનેક અનોખી પ્રવૃત્તિઓ યોજાય છે.
શાળાના એસ.એમ.સી. અધ્યક્ષ મેહુલભાઈ કરકર જણાવે છે કે, અમારી SMCની ટીમ દર 15 દિવસે સમીક્ષા કરે છે શાળાની અંદર કે કયા ભૌતિક સાધનોની જરૂરિયાત છે, બાળકોને શું-શું ખૂટે છે, તો અમે તમામ વસ્તુઓ એક સમીક્ષા દ્વારા ગણતરી કરીને ઉપર મોકલતા હોઈએ છીએ અને બાળકોને ક્યાં-ક્યાં અગવડતા પડે છે તે પણ જોતા હોઈએ છીએ. આ રીતે આખું દર 15 દિવસે અમારું ઓબ્ઝર્વેશન થતું હોય છે શાળાની અંદર.
આ ઉપરાંત વર્ષ 2019-20 દરમિયાન શાળાને સ્વચ્છ શાળા એવોર્ડ અને શ્રેષ્ઠ એસ.એમ.સી. એવોર્ડ પણ પ્રાપ્ત થયા હતા. SAT મૂલ્યાંકનમાં ધોરણ 3થી 8 સુધીના વિદ્યાર્થીઓનું શૈક્ષણિક સ્તર 80 ટકાથી વધુ નોંધાયું. આ અંગે શિક્ષક પ્રદીપભાઈ રાજ્યગુરુએ કહ્યું કે, છેલ્લા 5 વર્ષથી શાળામાં દર વર્ષે એડમિશન માટે વેઈટિંગ લિસ્ટ બહાર પાડવું પડે એટલી મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ એડમિશન માટે દોડ લગાવી રહ્યા છે. એ પાછળનું કારણ શાળામાં સરકાર દ્વારા જુદી જુદી સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે. શાળામાં વિદ્યાર્થીઓના સર્વાંગી વિકાસ માટે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ યોજવામાં આવે છે.
ધોરણ-8ની વિદ્યાર્થીની નેન્સી પટેલ જણાવે છે કે, લેબમાં પ્રેક્ટિકલ રીતે શીખવામાં આવતી બાબતો લાંબા સમય સુધી યાદ રહે છે. તાસ પદ્ધતિ દ્વારા તમામ વિષયોને સરળ અને રસપ્રદ રીતે સમજાવવામાં આવે છે, જેના કારણે અભ્યાસમાં વધુ રસ જાગે છે.
આ શાળામાં વિદ્યાર્થીઓને માત્ર પરંપરાગત શિક્ષણ જ નહીં પરંતુ ટેક્નોલોજી આધારિત શિક્ષણ પણ આપવામાં આવે છે. સ્માર્ટ બોર્ડ, કમ્પ્યુટર લેબ, ગણિત લેબ, વિજ્ઞાન લેબ, ફ્યુચર લેબ અને રોબોટિક્સ લેબ જેવી સુવિધાઓ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને પ્રયોગાત્મક શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત શાળામાં બાલ સંસદ, ઇકો ક્લબ, ખોયા-પાયા કેન્દ્ર અને રામહાટ જેવી પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓમાં નેતૃત્વ, જવાબદારી અને સામાજિક મૂલ્યોનો વિકાસ કરવામાં આવે છે. આટલું જ નહીં કિશોર વયની વિદ્યાર્થિનીઓ માટે શાળામાં સેનિટરી પેડ પણ આપવામાં આવે છે.
વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા પણ પ્રથમ પ્રાથમિકતા
ધોરણ-8ની વિદ્યાર્થીની મીનલ કાલાવડિયા જણાવે છે કે, અમારી શાળામાં દર મહિને સેનિટરી પેડ આપવામાં આવે છે અને તેની સમજણ પણ અપાય છે. કોઈને ગુડ ટચ અને કોને બેડ ટચ કહેવાય તે પણ સમજાવવામાં આવે છે. અમારી શાળામાં MHA કોર્નર બનાવેલું છે જેમાં સેનિટરી પેડ અને તેની પુસ્તિકા છે. જેના દરમિયાન માસિક દરમિયાન શું કરવું તે શીખવાય છે. શાળામાં સ્વરક્ષણ માટે કરાટેની તાલીમ અપાય છે.
તો ધોરણ-8માં અભ્યાસ કરતી અન્ય વિદ્યાર્થિની વિશ્વા પટેલે જણાવ્યું કે, ધોરણ-8ની વિદ્યાર્થીની વિશ્વા પટેલ જણાવે છે કે, દરરોજ પ્રાર્થના સભામાં જન્મદિવસ ધરાવતા વિદ્યાર્થીને 'આજનો દીપક' તરીકે સન્માનિત કરવામાં આવે છે. જ્યારે સ્વચ્છ યુનિફોર્મ, સ્વચ્છતા અને શિસ્તનું પાલન કરનારા વિદ્યાર્થીઓને 'આજનું ગુલાબ' તરીકે સન્માન આપવામાં આવે છે. શાળાનો નિયમ છે કે કોઈનો જન્મદિવસ હોય તો ચોકલેટ નહીં પરંતુ પેનનું વિતરણ કરશે. અમારી શાળામાં ખૂબ પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે.
શાળામાં ગણવેશથી લઈને પુસ્તક સુધી તમામ વસ્તુ મફત અપાય છે
શાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને રાજ્ય સરકાર દ્વારા મફત પાઠ્યપુસ્તકો, સ્વ-અધ્યયન પોથી, શિષ્યવૃત્તિ સહાય, ગણવેશ સહાય, મધ્યાહ્ન ભોજન યોજના, દૂધ સંજીવની યોજના તેમજ મુખ્યમંત્રી અલ્પાહાર યોજના સહિત અનેક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે. ઉપરાંત અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ શિક્ષણ બોર્ડ તરફથી પણ વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં વિવિધ સહાય અને સુવિધાઓ આપવામાં આવે છે.
ગત વર્ષે નિકોલ સ્થિત મંગલ પાંડે હોલમાં યોજાયેલા રંગોત્સવમાં બાલવાટિકાથી ધોરણ-8 સુધીના 325 વિદ્યાર્થીઓએ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો રજૂ કર્યા, જેને વાલીઓએ પણ ભારે વધાવ્યો હતો. આ ઉપરાંત ધોરણ 6થી 8ના તમામ વિદ્યાર્થીઓ માટે ચાર બસ દ્વારા ઐતિહાસિક સ્થળોની નિઃશુલ્ક એક દિવસીય શૈક્ષણિક મુલાકાતનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું હતું.
ખાનગી શાળા છોડીને સરકારી શાળાની પસંદગી
શાળાના સુવિધાઓ વિશે વાત કરતા વાલી સરોજબેન જણાવે છે કે, મારા બે બાળકો અહીં ભણે છે, એક આઠમા ધોરણમાં અને એક બીજા ધોરણમાં છે. પહેલા મારું બાળક ખાનગી શાળામાં ભણતું હતું પરંતુ મને ત્યાં જરૂરિયાત મુજબ સંતોષ જોઈતો હતો તેવો મળ્યો નહીં. આ સ્કૂલમાં આવ્યા બાદ તેમને જે મળવું જોઈએ ભણતર, જ્ઞાન, ગમ્મત બધું અહીં છે અને સંતોષકારક જવાબ મને મળ્યો. સ્કૂલમાં પ્રોગ્રામ સારા થાય છે. ભણતરની સાથે સ્કોલરશીપ ઉપરાંત શાળામાંથી પુસ્તર અને કીટ આપવામાં આવે છે, જેથી બહારથી વાલીઓને લાવવું ન પડે. મફત ભણતર, ચોપડા, પેન્સિલ, રબ્બર સરકાર તરફથી મળે છે, જેથી વાલીને કોઈ ખર્ચો બહારથી કરવો ના પડે.
બીજા વાલી અંકીતા પદ્મશાળી જણાવે છે કે, તેમની પુત્રીને RTE હેઠળ સારી ખાનગી શાળામાં પ્રવેશ મળ્યો હતો, છતાં તેમણે સરકારી શાળા પસંદ કરી. તેમના જણાવ્યા મુજબ આ શાળા તેમના સંતાન માટે માત્ર શિક્ષણનું કેન્દ્ર નહીં પરંતુ સાચું જ્ઞાનમંદિર બની છે, જ્યાં બાળકના સર્વાંગી વિકાસ પર વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવે છે.
એક સમય હતો જ્યારે સરકારી શાળાઓ વિશે અનેક પૂર્વગ્રહો હતા, પરંતુ આજે અમદાવાદના કૃષ્ણનગરમાં આવેલી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ પીએમ ગુજરાતી શાળા જેવા ઉદાહરણો દર્શાવે છે કે યોગ્ય આયોજન, સમર્પિત શિક્ષકો, આધુનિક સુવિધાઓ અને વાલીઓના સહયોગથી સરકારી શાળાઓ પણ ખાનગી શાળાઓને ટક્કર આપી શકે છે. પરિણામે હવે આ શાળા માત્ર શિક્ષણનું કેન્દ્ર નથી રહી, પરંતુ ગુણવત્તાયુક્ત, મૂલ્યલક્ષી અને સર્વાંગી વિકાસનું એક પ્રેરણાદાયી મોડેલ બની રહી છે.
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