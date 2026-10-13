અમદાવાદઃ 150 વર્ષ જૂની પરંપરા, પુરૂષો જ રમે છે ગરબા, VIDEOમાં જુઓ આસ્થા અને વારસાની અનોખી કહાની!
વીજળી નહોતી ત્યારે દીવાના અજવાળે શરૂ થયેલી ગરબાની પરંપરા આજે પણ જીવંત; વડીલોએ શરૂ કરેલી પ્રથાને યુવા પેઢી પણ જાળવી રહી છે..
Published : October 13, 2026 at 10:43 AM IST|
Updated : October 13, 2026 at 10:49 AM IST
ભૂમિકા પરમાર-અમદાવાદ: અમદાવાદ એટલે ઐતિહાસિક વારસો, સંસ્કૃતિ અને પરંપરાઓનું શહેર. અહીંની પોળોમાં આજે પણ વર્ષો જૂની પરંપરાઓ માત્ર યાદોમાં જ નહીં, પરંતુ લોકોના જીવનમાં જીવંત જોવા મળે છે. ખાસ કરીને નવરાત્રિ દરમિયાન શહેરના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં ગરબાની રમઝટ જામે છે. ક્યાંક વિશાળ પાર્ટી પ્લોટમાં આધુનિક સંગીતના તાલે ખેલૈયાઓ ઝૂમે છે, તો ક્યાંક ક્લબમાં રંગબેરંગી લાઇટો અને ડીજેના શોર વચ્ચે નવરાત્રિની ઉજવણી થાય છે. પરંતુ અમદાવાદની એક એવી ઐતિહાસિક પોળ પણ છે, જ્યાં નવરાત્રિનો રંગ આજના ટ્રેન્ડથી અલગ છે. અહીં ગરબાની ઓળખ મોંઘા પાસ, ડીજે કે ભવ્ય આયોજનથી નહીં, પરંતુ પેઢીઓથી ચાલી આવતી પરંપરા, માતાજી પ્રત્યેની શ્રદ્ધા અને પોળની એકતાથી છે. આ છે અમદાવાદની કોટની પોળ, જ્યાં આજે પણ નવરાત્રિના દસેય દિવસ પુરુષો દ્વારા માતાજીના ગરબા ગાવાની અનોખી પરંપરા જાળવી રાખવામાં આવી છે.
લાઇટો નહોતી ત્યારે દીવાના અજવાળે ગવાતા હતા ગરબા
કોટની પોળના રહીશ પ્રકાશભાઈ જણાવે છે કે, અહીં માતાજીના ગરબાની પરંપરા અંદાજે 150 વર્ષ જૂની છે. જ્યારે વીજળીની સુવિધા પણ નહોતી, ત્યારે દીવાના અજવાળે માતાજીના ગરબા ગાવામાં આવતા હતા. સમય બદલાયો, પેઢીઓ બદલાઈ, જીવનશૈલીમાં અનેક પરિવર્તનો આવ્યાં, પરંતુ પોળના રહીશોએ આ પરંપરાને છોડવાને બદલે તેને જાળવી રાખી છે. અહીં નવરાત્રિના દસેય દિવસ પુરુષો જ ગરબા ગાય છે. આ પરંપરા પાછળ કોઈ નવી શરૂઆત કે આજના સમયનો ટ્રેન્ડ નથી, પરંતુ વડીલો પાસેથી મળેલો વારસો છે. તેમના વડીલોએ જે રીતે માતાજીના ગરબા ગાવાની પ્રથા જાળવી હતી, એ જ રીતે આજની પેઢી પણ તેને આગળ વધારી રહી છે. આ પરંપરામાં માત્ર ગરબા ગાવાની રીત જ નહીં, પરંતુ માતાજી પ્રત્યેની શ્રદ્ધા અને પોળની આગવી ઓળખ પણ જોડાયેલી છે.
એક સમયે ખાડિયાથી રાયપુર સુધીના લોકો ગરબામાં જોડાતા
કોટની પોળના ગરબાની ખાસિયત માત્ર તેની પ્રાચીનતા નથી, પરંતુ અગાઉ તેમાં જોડાતી વિશાળ જનમેદની પણ હતી. પ્રકાશભાઈ જણાવે છે કે અગાઉ કોટની પોળની સાથે આસપાસની ચારેય બાજુની પોળો, ખાડિયા અને રાયપુર સુધીના લોકો એકસાથે ગરબા રમવા માટે આવતા હતા. આ ઉજવણી કોઈ એક પરિવાર કે એક પોળ પૂરતી સીમિત નહોતી, પરંતુ આસપાસના વિસ્તારના લોકો માટે પણ સામૂહિક ઉત્સવ બની રહેતી હતી. તે સમયની ભવ્યતા વિશે વાત કરતાં પ્રકાશભાઈ જણાવે છે કે, ગરબામાં એટલી મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાતા હતા કે એક ગરબાનો એક રાઉન્ડ પૂરો કરવામાં જ લગભગ એક કલાક જેટલો સમય લાગી જતો હતો. લોકોની ભાગીદારી અને ઉત્સાહને કારણે આખી પોળમાં નવરાત્રિનો અલગ જ માહોલ સર્જાતો હતો. જોકે, સમય જતાં ઘણા લોકો પોળ છોડીને અન્ય વિસ્તારોમાં રહેવા જતા રહ્યા. તેના કારણે અગાઉની સરખામણીએ ગરબામાં ભાગ લેનારા લોકોની સંખ્યા ઘટી છે. તેમ છતાં, રહીશોએ પરંપરાને તૂટવા દીધી નથી. આજે પણ દસેય દિવસ પુરુષોના ગરબા યોજાય છે અને વડીલોએ શરૂ કરેલી પ્રથાને જીવંત રાખવાનો પ્રયાસ થાય છે.
નવી પેઢી પણ કહે છે—અમને બહારના ગરબાની ઘેલછા નથી
આજના સમયમાં નવરાત્રિ આવે એટલે યુવાનોમાં ક્લબ અને પાર્ટી પ્લોટમાં ગરબા રમવા જવાનો ઉત્સાહ જોવા મળે છે. નવા સ્ટેપ્સ, અલગ-અલગ થીમ, લાઇટિંગ અને મોટા આયોજનો નવરાત્રિનો ભાગ બની ગયાં છે. પરંતુ કોટની પોળના યુવાનો માટે પોતાની પોળમાં માતાજીના ગરબા રમવાનું મહત્ત્વ અલગ છે. કોટની પોળના રહેવાસી ઋતુલ મહાદેવિયા જણાવે છે કે, તેમના વડીલોએ શરૂ કરેલી પરંપરા આજે ત્રીજી-ચોથી પેઢી સુધી પહોંચી છે. હવે યુવા પેઢી પણ ભેગી થઈને આ પ્રથાને આગળ વધારી રહી છે. તેમના માટે આ માત્ર નવરાત્રિની ઉજવણી નથી, પરંતુ વડીલોએ સોંપેલી જવાબદારી પણ છે. વધુમાં તેઓ જણાવે છે કે, તેમને બહાર જવાની ખાસ ઇચ્છા થતી નથી. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, માતાજી અહીં હાજરાહજૂર છે, ત્યારે તેમની સમક્ષ અને તેમની કૃપામાં રહીને ગરબા રમવાનો આનંદ જ અલગ છે. વર્ષોથી તેઓ અહીં જ ગરબા રમતા આવ્યા છે અને આગળ પણ આ જ પરંપરા ચાલુ રાખવા માગે છે. અહીંના રહીશો માટે પોળમાં ગરબા રમવાની મજા જ અલગ છે. બહારના આયોજનો પ્રત્યે આકર્ષણ હોવા છતાં, તેમની પોતાની પરંપરા અને માતાજી સાથેનો સંબંધ તેમના માટે વધુ મહત્ત્વનો છે. આ જ કારણ છે કે નવી પેઢી પણ વડીલોએ શરૂ કરેલી પ્રથાથી દૂર જવાને બદલે તેને જાળવી રાખવા તૈયાર છે.
દસ દિવસ પુરુષોના ગરબા, ત્યારબાદ સૌ સાથે જોડાય છે
કોટની પોળમાં પુરુષો દ્વારા ગરબા ગાવાની પરંપરા ખાસ ઓળખ ધરાવે છે. ઋતુલ મહાદેવિયાના જણાવ્યા અનુસાર, નવરાત્રિના દસેય દિવસ શરૂઆતમાં પુરુષોના ગરબા ગવાય છે અને ત્યારબાદ બધા ભેગા થઈને ગરબા રમે છે. એટલે કે, અહીંની પરંપરામાં પુરુષોના ગરબાનું આગવું સ્થાન છે, જ્યારે ઉજવણીનો આનંદ સામૂહિક રીતે વહેંચાય છે. આ પ્રથાને લઈને પોળના રહીશો કોઈ દેખાડો કરતા નથી. તેમના માટે આ પરંપરા વર્ષોથી ચાલી આવતી જીવનશૈલીનો ભાગ છે. વડીલો પાસેથી શીખેલી રીતને અનુસરવી અને આવનારી પેઢીને પણ તેના વિશે જાણકારી આપવી, એ જ તેમની ભાવના છે.
250થી 300 વર્ષ જૂનો ગરબો, જેની સાથે જોડાયેલી છે પેઢીઓની શ્રદ્ધા
કોટની પોળની આ પરંપરામાં માતાજીના ગરબાનું પણ વિશેષ મહત્ત્વ છે. પોળના રહેવાસી નીલેશ ભાવસારના જણાવ્યા અનુસાર, તેમના ઘરે રહેલો માતાજીનો ગરબો અંદાજે 250થી 300 વર્ષ જૂનો હોવાનું માનવામાં આવે છે. આ ગરબો તેમના બાપ-દાદાના સમયથી ચાલતો આવ્યો છે. જોકે, તેની ચોક્કસ શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી તે અંગે તેમને પણ સ્પષ્ટ જાણકારી નથી, કારણ કે આ પરંપરા તેમના પરિવારની અનેક પેઢીઓ સાથે જોડાયેલી છે.
નીલેશ ભાવસાર વધુમા જણાવે છે કે, નવરાત્રિની એકમના દિવસે સવારે ગરબાને તેની કોઠીમાંથી બહાર કાઢવામાં આવે છે. ત્યારબાદ પૂજા-અર્ચના કરીને તેને નિર્ધારિત જગ્યાએ પધરાવવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયા સાથે નવરાત્રિની ઉજવણીનો પ્રારંભ થાય છે. ગરબાને બહાર કાઢવાની આ પરંપરા માત્ર ધાર્મિક વિધિ નથી, પરંતુ પરિવાર અને પોળના રહીશો માટે શ્રદ્ધા સાથે જોડાયેલી મહત્ત્વપૂર્ણ ક્ષણ છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, નવરાત્રિ દરમિયાન દરરોજ સાંજે ઘરે આરતી અને પૂજા કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ પોળમાં માંડવીની પૂજા થાય છે અને પછી પુરુષોના ગરબા શરૂ થાય છે. આ રીતે દરરોજની ઉજવણીમાં પૂજા-અર્ચના અને ગરબા એકબીજા સાથે જોડાયેલા રહે છે. નવરાત્રિ પૂર્ણ થયા બાદ પૂનમના દિવસે ગરબાને ફરી સેવા-પૂજા સાથે તેની કોઠીમાં પધરાવવામાં આવે છે. એકમથી પૂનમ સુધી ચાલતી આ પરંપરા દ્વારા પરિવાર વર્ષોથી પોતાના ધાર્મિક વારસાને સાચવી રહ્યો છે.
અગિયારસે માંડવી વધાવવાની પણ આગવી પરંપરા
કોટની પોળના રહીશ પ્રકાશભાઈના જણાવ્યા અનુસાર, અહીં માંડવીને વધાવવાની પરંપરા પણ અન્ય સ્થળોથી અલગ છે. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે, પોળમાં માંડવી અગિયારસના દિવસે વધાવવામાં આવે છે. નવરાત્રિના દસેય દિવસ ગરબા ગાવાની પરંપરા અને માંડવી વધાવવાની આ વિશિષ્ટ રીત પોળની આગવી ઓળખનો ભાગ છે. આવી પરંપરાઓ વર્ષો સુધી ટકી રહે તે માટે માત્ર ધાર્મિક ભાવના પૂરતી નથી; તેને અનુસરનારા લોકોની સતત ભાગીદારી પણ જરૂરી છે. કોટની પોળના રહીશો આજે પણ આ જવાબદારી નિભાવી રહ્યા છે. વડીલો પરંપરાની વાત કરે છે, જ્યારે યુવાનો તેને આગળ વધારવાની તૈયારી દર્શાવે છે.
બદલાતા સમય વચ્ચે પણ પોળની ઓળખ અકબંધ
આજની નવરાત્રિમાં ઉજવણીની રીતો બદલાઈ છે. મોટા આયોજનો, પાર્ટી પ્લોટ, ક્લબ અને આધુનિક સંગીતે ગરબાને નવું સ્વરૂપ આપ્યું છે. તેમ છતાં, કોટની પોળમાં નવરાત્રિનો આનંદ પોતાની ઐતિહાસિક પરંપરાની આસપાસ જ કેન્દ્રિત રહે છે. અહીં દીવાના અજવાળે ગરબા ગાવાથી શરૂ થયેલી પરંપરા આજે નવી પેઢી સુધી પહોંચી છે. અગાઉ ખાડિયા અને રાયપુર સહિત આસપાસના વિસ્તારોના લોકો જોડાતા હતા; હવે સંખ્યા ઓછી થઈ હોવા છતાં, પરંપરા ચાલુ છે.
કોટની પોળના રહીશો માટે માતાજીના ગરબા માત્ર દસ દિવસની ઉજવણી નથી. આ તેમના વડીલોની યાદ, પરિવારની આસ્થા અને પોળની સામૂહિક ઓળખનો વારસો છે. એકમના દિવસે ગરબાને કોઠીમાંથી બહાર કાઢવાથી લઈને રોજની આરતી, માંડવીની પૂજા અને પૂનમના દિવસે ફરી કોઠીમાં પધરાવવા સુધીની વિધિઓ આ વારસાને જીવંત રાખે છે.
અમદાવાદની કોટની પોળની આ પરંપરા એ વાતની સાક્ષી છે કે સમય બદલાય, ઉજવણીની રીતો બદલાય, છતાં લોકો પોતાની સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલા રહેવાનું નક્કી કરે તો સદીઓ જૂનો વારસો પણ નવી પેઢી સુધી પહોંચી શકે છે. અહીં નવરાત્રિની ઓળખ માત્ર ગરબાના તાલમાં નહીં, પરંતુ માતાજી પ્રત્યેની શ્રદ્ધા અને પેઢી દર પેઢી જળવાતી પરંપરામાં વસેલી છે.
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