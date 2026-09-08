કિન્નરો-કિન્નરો વચ્ચે બબાલ, અમદાવાદથી મેળામાં ગયેલ જૂથે સુરેન્દ્રનગરના બીજા જૂથ પર કર્યો જીવલેણ હુમલો
હુમલામાં ત્રણ કિન્નરોના હાથ ભાંગી ગયા છે અને પગમાં ગંભીર ઇજાઓ થતા તમામ ઇજાગ્રસ્તોને સુરેન્દ્રનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં મોડી રાત્રે સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
Published : September 8, 2026 at 2:55 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લામાં હાલ સાતમ-આઠમના મેળાઓ ચાલી રહ્યા છે. શહેરની સાથે ગ્રામીણ વિસ્તારો અને નળકાંઠાના છેવાડાના ગામોમાં પણ નાના-મોટા મેળાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે નાની કઠેચી ગામમાં યોજાયેલા મેળામાં ભિક્ષાવૃત્તિના વિવાદમાં કિન્નરોના બે જૂથો વચ્ચે જાહેરમાં હુમલાની ઘટના બનતા ચકચાર મચી ગઈ છે. સુરેન્દ્રનગરના કિન્નરો મેળામાં ભિક્ષાવૃત્તિ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે અમદાવાદથી આવેલા 10થી વધુ કિન્નરોએ તેમના પર હુમલો કર્યો હતો.
સુરેન્દ્રનગરથી જે કિન્નરોનો હક લાગે છે, તે કિન્નરો મેળામાં ભિક્ષાવૃત્તિ કરતા હતા. તે દરમિયાન આ પ્રકારની ઘટના બનતા ચકચાર મચી ગઈ છે. અમદાવાદથી રીક્ષા અને કારના કાફલા સાથે આવેલા કિન્નરો દ્વારા ધોકા, પાઇપ વડે હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો અને હાથાપાઈ કરવામાં આવી હતી. જેને લઈને મેળામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ કથળી હતી અને મેળામાં આવતા લોકોમાં ભય અને ડરનો માહોલ સર્જાયો હતો. મેળામાં હોમગાર્ડ અને જીઆરડી જવાનો તથા પોલીસ સ્ટાફનો બંદોબસ્ત હોવા છતાં પણ આ પ્રકારની ઘટના બની હતી.
"અચાનક આવીને હુમલો કરવા લાગ્યા, સોનાની ચેન અને રોકડ રકમની લૂંટ કરી." - સોનિયા દે, ઇજાગ્રસ્ત કિન્નર
આ ઘટનામાં ઇજાગ્રસ્ત કિન્નરોને સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લાવવામાં આવ્યા હતા. ત્રણ જેટલા કિન્નરોના હાથ ભાંગી ગયા છે અને પગના ભાગે પણ ઇજાઓ પહોંચી હોવાનું સામે આવ્યું છે. છેલ્લા આઠ મહિનાથી અમદાવાદ અને સુરેન્દ્રનગરના કિન્નરો વચ્ચે ભિક્ષાવૃત્તિને લઈને વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. 11 મહિના પહેલા પણ સુરેન્દ્રનગરમાં અમદાવાદના 30થી વધુ કિન્નરો દ્વારા સુરેન્દ્રનગરના કિન્નરો પર જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. તે સમયે પણ પોલીસ કેસ થયા હતા અને કાર્યવાહી પણ થઈ હતી. ફરી કઠેચી ગામના મેળામાં આ પ્રકારની ઘટના બનતા તંત્રએ પણ આ મુદ્દે તપાસ હાથ ધરી છે.
સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં મોડી રાત્રે સોનિયા દે સહિત ઇજાગ્રસ્ત કિન્નરો અને તેની સાથે રહેલા ત્રણ કિન્નરોને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. મોડી રાત્રે સિવિલ હોસ્પિટલમાં ઇજાગ્રસ્ત કિન્નરો સાથે વાત કરવામાં આવતા તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, રીક્ષા, ગાડી અને અન્ય વાહનો સાથે અમદાવાદના 10થી વધુ કિન્નરો ત્યાં મેળામાં આવ્યા હતા અને બોલાચાલી કર્યા બાદ જાહેરમાં માર મારવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ સોનાની ચેન અને રોકડ રકમની લૂંટ પણ કરવામાં આવી છે.
આ અંગે યોગ્ય ન્યાય માટેની માંગણી કરવામાં આવી રહી છે અને પોલીસ આગળની કાર્યવાહી કરે તેવી પણ માંગ કરવામાં આવી છે. તમામ પ્રકારના પુરાવાઓ પણ ઉપલબ્ધ છે અને અમદાવાદના કિન્નરોનો ત્રાસ વધતો જતો હોય ત્યારે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
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