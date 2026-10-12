નવરાત્રી 2026: અમદાવાદમાં બોન્ડિંગનું પર્વ! શેલા-બોપલમાં ખત્રી સમાજે પરંપરાગત ગરબા રમીને સંબંધો તાજા કર્યા
પરંપરાગત પોશાકમાં સજ્જ થઈ અનેક પરિવારોએ માતાજીની ભક્તિ સાથે સાંસ્કૃતિક ગરબાની રમઝટ બોલાવી, નવરાત્રીને ભક્તિ ઉપરાંત જોડતી કડી ગણાવી હતી.
Published : October 12, 2026 at 8:38 PM IST
અમદાવાદ: માતાજીની આરાધનાના પવિત્ર પર્વ નવરાત્રી દરમિયાન અમદાવાદના બોપલ, સાઉથ બોપલ, શેલા અને ઘુમા વિસ્તારમાં રહેતા ખત્રી સમાજના લોકોએ એકસાથે મળીને વિશેષ ગરબાનું સુંદર આયોજન કર્યું હતું. આજના આધુનિક સમયમાં કામકાજ અને ક્ષેત્રીય અંતરના કારણે આખા વર્ષ દરમિયાન મળી ન શકનારા પરિવારજનો અને મિત્રોને આ પર્વ નિમિત્તે એકત્ર કરવાનો મુખ્ય હેતુ હતો. ચાલુ વર્ષે યોજાયેલા આ ખાસ ગરબા મહોત્સવમાં સમાજના અનેક પરિવારોએ પરંપરાગત પોશાકમાં સજ્જ થઈને માતાજીની ભક્તિ અને સાંસ્કૃતિક ગરબાની રમઝટ બોલાવી હતી.
જૂના સંબંધો અને સંસ્કૃતિનો અનોખો સંગમ
વિશ્વભરમાં ગુજરાતીઓની સાચી ઓળખ સમાન નવરાત્રીનો ગરબો માત્ર ભક્તિનું માધ્યમ નથી, પરંતુ લોકોને એકબીજા સાથે જોડતી મહત્ત્વની કડી છે. સોસાયટીઓ, પોળ, શેરીઓ કે મોટા પાર્ટી પ્લોટમાં લોકો ભેગા થઈને ગરબે ઘૂમે છે.
એક સમયે જૂના અમદાવાદમાં એકસાથે રહેતો ખત્રી સમાજ આજે શહેરના વિકાસની સાથે અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં વસી ગયો છે. આયોજન દરમિયાન વર્ષોથી એકબીજાથી દૂર રહેતા સ્વજનો ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં સામસામે મળતા જ એકબીજાને ભેટી પડ્યા હતા.
ગરબે ઘૂમનારા લોકોનું કહેવું હતું કે, નવરાત્રી જ એક એવો તહેવાર છે જ્યાં પોતાના જ સમાજના પરિવારો સાથે રમવાની અનોખી મઝા આવે છે. તો નવી પેઢી માટે આ એક સંસ્કાર અને કુટુંબ ભાવનાનો સંદેશ પણ બની રહે છે. આજના ડિજિટલ યુગમાં આવી ઉજવણીઓ ખૂબ જ જરૂરી બની ગઈ છે.
ગરબા મહોત્સવના આયોજકોના જણાવ્યા મુજબ, આ પ્રકારના આયોજનથી આવનારી નવી પેઢીને કુટુંબની ભાવના અને તહેવારોના સાંસ્કૃતિક મહત્ત્વ વિશે સાચો ખ્યાલ આવે છે.
અમદાવાદમાં ખત્રી સમાજ દ્વારા યોજાયેલું આ નવરાત્રી પર્વ માત્ર ગરબા રમવા પૂરતું સીમિત ન રહેતા, પરિવારજનોને જોડતી એક અદ્ભુત ક્ષણ બની રહ્યું હતું. સંસ્કૃતિ જાળવવાની સાથે સાથે સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવાનો આ પ્રયાસ ચોક્કસપણે આવનારી પેઢી માટે પ્રેરણાદાયી સાબિત થશે.
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