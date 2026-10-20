અમદાવાદ / નવરાત્રિ પર્વે ભક્તિમય માહોલ: 70 જેટલી બાળાઓનું શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી કરાયું કન્યા પૂજન
ત્રણ વર્ષથી સોસાયટીના સભ્યો દ્વારા કન્યા પૂજનનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે પણ આશરે 70 જેટલી કન્યાઓનું પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : October 20, 2026 at 2:48 PM IST
અમદાવાદ: નવરાત્રિના નવ દિવસ એટલે માતાજીની આરાધના, ગરબાના તાલે ઝૂમવાનો ઉત્સાહ અને શક્તિની ઉપાસનાનો પર્વ. પરંતુ આ જ નવરાત્રિમાં એક દિવસ એવો પણ આવે છે, જ્યારે નાની-નાની દીકરીઓ માટે આખી સોસાયટીનો માહોલ બદલાઈ જાય છે. સવારે ઊઠતાં જ શું પહેરવું તેની ચર્ચા શરૂ થઈ જાય છે, બધી ફ્રેન્ડ્સ એકસરખા મેચિંગ કપડાં પહેરવાનું નક્કી કરે છે અને પછી હાથમાં એક યાદી લઈને એક પછી એક ઘરે કન્યા પૂજન માટે પહોંચે છે. ક્યાંક પગ ધોવાય છે, ક્યાંક પૂજા થાય છે, તો ક્યાંક પ્રેમથી ભેટ આપવામાં આવે છે. દિવસ પૂરો થતાં દીકરીઓ થાકેલી તો હોય છે, પરંતુ તેમના ચહેરા પર ખુશી એવી હોય છે કે જાણે આખો દિવસ તેમની જ ઉજવણી થઈ હોય!
આ કોઈ એક પરિવારનો પ્રસંગ નથી, પરંતુ અમદાવાદના ઓર્ચિડ લેગસીમાં નવરાત્રિની આઠમ અને નોમ સાથે જોડાયેલી એક ખાસ પરંપરા છે. અહીં છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી સોસાયટીના સભ્યો દ્વારા કન્યા પૂજનનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે પણ આશરે 70 જેટલી કન્યાઓનું પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું. સોસાયટીના લોકો આ નાની દીકરીઓમાં મા દુર્ગાનું સ્વરૂપ જોઈને તેમની પૂજા કરે છે, જ્યારે દીકરીઓ માટે આ દિવસ પ્રેમ, સન્માન, મિત્રતા અને ભેટોથી ભરેલો યાદગાર પ્રસંગ બની જાય છે.
પરંતુ આ કન્યા પૂજનની કહાનીમાં એક ખાસ વાત છે. અહીં દીકરીઓ માત્ર પૂજામાં બેસતી કન્યાઓ નથી; તેઓ પોતે પણ આ દિવસની આતુરતાથી રાહ જુએ છે. તેમના માટે આ દિવસ એટલે ફ્રેન્ડ્સ સાથે મેચિંગ કપડાં પહેરવા, એક પછી એક ઘરે જવું, ગિફ્ટ ભેગી કરવી અને અંતે બધાં સાથે બેસીને દિવસભરની મજા યાદ કરવી!
રાતે ગમે તેટલા મોડા સૂઈએ, પણ કન્યા પૂજનના દિવસે ઊઠવાનું જ!
ઓર્ચિડ લેગસીમાં રહેતી સ્વરા યશ ભાવસાર માટે કન્યા પૂજનનો દિવસ નવરાત્રિના સૌથી ઉત્સાહભર્યા દિવસોમાંનો એક છે. નવરાત્રિમાં રાતે મોડે સુધી ગરબા રમ્યા હોય અને ઊંઘ પૂરી ન થઈ હોય, તો પણ કન્યા પૂજનના દિવસે વહેલા ઊઠવાનું મન થઈ જાય છે. કારણ કે આ દિવસે માત્ર પૂજા માટે જવાનું નથી, પરંતુ ફ્રેન્ડ્સ સાથે મળીને આખો દિવસ ખાસ રીતે પસાર કરવાનો હોય છે.
સ્વરા જણાવે છે કે, કન્યા પૂજનના આગલા દિવસે જ તે અને તેની ફ્રેન્ડ્સ શું પહેરશે તેની ચર્ચા શરૂ કરી દે છે. તેમની વચ્ચે રોજ એકસરખા કે મેચિંગ કપડાં પહેરવાની પણ મજા હોય છે. સવારે તૈયાર થયા પછી તેઓએ નક્કી કરેલી યાદી પ્રમાણે એક પછી એક ઘરોમાં જાય છે. ક્યાં જવાનું છે, કોના ઘરે પહેલાં પહોંચવાનું છે અને આગળ કઈ જગ્યાએ જવાનું છે, આ બધું જાણે નાની ટીમની જેમ નક્કી હોય છે.
એક પછી એક ઘરે જઈને પૂજન કરાવતાં થાક લાગે છે, પરંતુ એ થાક કરતાં આનંદ ઘણો વધારે હોય છે. સ્વરા માટે તો સૌથી રોમાંચક ક્ષણ છે, ગિફ્ટ ભેગી કરવાની. દિવસના અંતે બધી ફ્રેન્ડ્સ એક જગ્યાએ ભેગી થાય છે અને કોને શું મળ્યું, કઈ ગિફ્ટ સૌથી વધુ ગમી અને કોણે શું આપ્યું તેની ચર્ચા કરે છે.
સ્વરા જ્યારે કહે છે કે, કન્યા પૂજન વખતે લોકો તેમને પગે લાગે છે, ત્યારે તેમને કેવું લાગે છે, એ સવાલનો જવાબ પણ ખૂબ નિર્દોષ છે. તે કહે છે કે એ સમયે એવું લાગે છે કે, ‘આપણને કેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ મળે છે!’ તેના માટે આ અનુભવ અલગ છે, કારણ કે એક દિવસ માટે બધા તેમને ખાસ મહત્ત્વ આપે છે અને ખૂબ પ્રેમથી તેમની પૂજા કરે છે.
70 જેટલી કન્યાઓ... અને આખી સોસાયટીની એક જ ભાવના
સોસાયટીમાં કન્યા પૂજનના આયોજન સાથે જોડાયેલી ક્રિષ્ના ભાવસાર જણાવે છે કે, ઓર્ચિડ લેગસીમાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી આ પરંપરા ચાલી રહી છે. આઠમ અને નોમના અવસરે સોસાયટીના સભ્યો ભેગા થઈને કન્યાઓનું પૂજન કરે છે. આ વર્ષે પણ આશરે 70 જેટલી દીકરીઓ આ આયોજનમાં જોડાઈ હતી.
ક્રિષ્નાના જણાવ્યા મુજબ, નવરાત્રિ દરમિયાન કન્યાઓને માતાજીનું સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે. તેથી તેમની પૂજા કરવાનો અવસર સોસાયટીના લોકો માટે શ્રદ્ધા અને આનંદ બંનેનો વિષય છે. તેઓ માને છે કે, દીકરીઓ પ્રત્યેનો પ્રેમ અને સન્માન વ્યક્ત કરવાની આ એક સુંદર તક છે.
આ આયોજનમાં માત્ર ધાર્મિક વિધિ જ નથી, પરંતુ દીકરીઓને ખાસ હોવાનો અનુભવ કરાવવાની ભાવના પણ જોડાયેલી છે. પૂજન દરમિયાન તેમને પ્રેમથી ભેટ આપવામાં આવે છે અને દરેક દીકરીને પોતાની રીતે ખુશ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. નાની-નાની ભેટો પણ તેમના માટે મોટી ખુશી બની જાય છે. કોઈને પાણીની બોટલ મળે, કોઈને બીજી મનગમતી વસ્તુ મળે, દરેકની ખુશીનો અંદાજ તેના ચહેરા પરથી જ આવી જાય છે.
ક્રિષ્ના કહે છે કે, આ પરંપરા શરૂ થયા પછી સોસાયટીમાં કન્યા પૂજનનું મહત્ત્વ વધ્યું છે. દીકરીઓ પણ આ દિવસની રાહ જુએ છે અને ઉત્સાહથી તેમાં ભાગ લે છે. તેમના માટે આ પ્રસંગ એવો બની ગયો છે, જેમાં તેઓ પોતાની જાતને ખાસ અને લાડકવાયી મહેસૂસ કરે છે.
‘દીકરીઓમાં મા દુર્ગા, મા લક્ષ્મી અને મા સરસ્વતીનું સ્વરૂપ જોઈએ છીએ’
ઓર્ચિડ લેગસીના રહેવાસી નરપત ચોપડાના જણાવ્યા મુજબ, સોસાયટીમાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી નવરાત્રિ ઉત્સાહપૂર્વક ઉજવવામાં આવે છે. આ ઉજવણીમાં આઠમ અને નોમના દિવસે યોજાતું કન્યા પૂજન મુખ્ય કાર્યક્રમોમાંનું એક છે.
તેમણે જણાવ્યું કે, તેઓ કન્યાઓને મા દુર્ગાનું સાક્ષાત્ સ્વરૂપ માને છે. તેમની ધાર્મિક માન્યતા પ્રમાણે, નાની દીકરીઓમાં મા દુર્ગા, મા લક્ષ્મી અને મા સરસ્વતીનાં સ્વરૂપનાં દર્શન થાય છે. કન્યાઓનાં આશીર્વાદ મળે તો જીવન સફળ અને સમૃદ્ધ બને તથા જીવનમાં સારા ભાવ જળવાઈ રહે, એવી તેમની શ્રદ્ધા છે.
નરપત ચોપડા માટે કન્યા પૂજન માત્ર એક વિધિ નથી, પરંતુ માતાજી પ્રત્યેની ભક્તિ વ્યક્ત કરવાનો અવસર છે. સોસાયટીના સભ્યો એકસાથે મળીને આ આયોજન કરે છે, જેથી નવરાત્રિના ધાર્મિક ભાવ સાથે સામૂહિક જોડાણ પણ મજબૂત બને.
પૂજા પછી ગિફ્ટની ખુશી, ફ્રેન્ડ્સ સાથેની મસ્તી અને દિવસભરની યાદો
કન્યા પૂજનની ધાર્મિક વિધિ પૂરી થાય પછી દીકરીઓના દિવસની બીજી મજેદાર શરૂઆત થાય છે. એક પછી એક ઘરે જઈને પૂજન કરાવવું અને ગિફ્ટ ભેગી કરવી તેમના માટે જાણે એક નાનકડી ટૂર જેવું છે. દરેક ઘરે અલગ અનુભવ, અલગ ભેટ અને અલગ યાદ જોડાય છે.
સ્વરા અને તેની ફ્રેન્ડ્સ માટે તો આ આખી પ્રક્રિયા જ સૌથી મજાની છે. તેઓ અગાઉથી યાદી તૈયાર કરે છે, મેચિંગ કપડાં પહેરે છે અને પછી એક પછી એક ઘરોમાં પહોંચે છે. ક્યાંક હાસ્ય-મજાક થાય છે, તો ક્યાંક ભેટ મળતાં જ ઉત્સાહ વધી જાય છે. દિવસ પૂરો થતાં થાક લાગતો હોવા છતાં બધા ભેગાં બેસીને પોતપોતાની ગિફ્ટ બતાવે છે. કોને શું મળ્યું તેની સરખામણી કરતાં કરતાં ફરી એકવાર હાસ્ય અને આનંદનો માહોલ સર્જાય છે.
આ દૃશ્યમાં નવરાત્રિની એક અલગ જ છબી જોવા મળે છે. એક તરફ સોસાયટીના લોકો માટે કન્યા પૂજન માતાજીની આરાધના છે, તો બીજી તરફ દીકરીઓ માટે તે પ્રેમ, સન્માન અને મિત્રતાથી ભરેલો દિવસ છે. એક જ આયોજન બંને પેઢીઓને પોતાની રીતે આનંદ આપે છે.
કન્યા પૂજનનો સંદેશ: દીકરીને એક દિવસ નહીં, દરેક દિવસે સન્માન
નવરાત્રિમાં કન્યા પૂજનની પરંપરા દીકરીઓને દેવીનું સ્વરૂપ માનીને પૂજવાની ભાવના સાથે જોડાયેલી છે. ઓર્ચિડ લેગસીમાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી યોજાતું આ આયોજન પણ આ જ શ્રદ્ધાને વ્યક્ત કરે છે. અહીં આશરે 70 દીકરીઓને પૂજનમાં સામેલ કરીને સોસાયટીના સભ્યો તેમની પ્રત્યેનો પ્રેમ અને આદર વ્યક્ત કરે છે.
પરંતુ આ પ્રસંગનો અર્થ માત્ર એક દિવસની પૂજા પૂરતો મર્યાદિત નથી. દીકરીઓને સન્માન આપવાની ભાવના તેમના રોજિંદા જીવનમાં પણ જીવંત રહે, એ જ આ પરંપરાનો વ્યાપક સંદેશ બની શકે છે. સ્વરા જેવી નાની દીકરી જ્યારે કહે છે કે પૂજન વખતે તેને ખૂબ મહત્ત્વ મળતું હોવાનો અનુભવ થાય છે, ત્યારે સમજાય છે કે પ્રેમથી કરેલી નાની બાબત પણ બાળકના મનમાં કેટલી મોટી ખુશી જગાવી શકે છે.
ઓર્ચિડ લેગસીમાં કન્યા પૂજનનો દિવસ એટલે સોસાયટીની દીકરીઓ માટે ખાસ બનવાનો દિવસ, ફ્રેન્ડ્સ સાથે મેચિંગ કપડાં પહેરવાનો દિવસ, ગિફ્ટ ભેગી કરવાનો દિવસ અને પરિવાર જેવા પડોશીઓના પ્રેમનો અનુભવ કરવાનો દિવસ. જ્યારે સોસાયટીના સભ્યો માટે આ માતાજીની આરાધના અને આશીર્વાદ મેળવવાની શ્રદ્ધાભરી પળ છે.
અંતે, આરતી અને પૂજન બાદ જ્યારે સૌના અવાજમાં ‘જય માતાજી’નો જયઘોષ ગુંજે છે, ત્યારે આ આયોજનનો ભાવ વધુ સ્પષ્ટ બને છે, નવરાત્રિમાં માતાજીની આરાધના સાથે દીકરીઓ પ્રત્યેનો પ્રેમ, આદર અને સન્માન પણ ઉજવાય, તો તહેવારની ખુશી અનેકગણી બની જાય છે.
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