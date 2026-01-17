ETV Bharat / state

અમદાવાદના કાંકરિયા લેક ખાતે બે નવી ટ્રેનો શરૂ કરાશે, 150 લોકોની સિટિંગ કેપેસિટીવાળી ટ્રેન કેટલા કરોડમાં ખરીદાશે?

હાલમાં કાંકરિયામાં અટલ એક્સપ્રેસ ચલાવવામાં આવે છે. જે ટ્રેન જૂની થઈ ગઈ છે. જેના કારણે હવે નવી ટ્રેન સંચાલનમાં મૂકવામાં આવશે.

કાંકરિયામાં નવી ટ્રેન દોડશે
કાંકરિયામાં નવી ટ્રેન દોડશે (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 17, 2026 at 4:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદીઓના લોકપ્રિય કાંકરિયા તળાવમાં નવી ટ્રેન મૂકવામાં આવશે. મુલાકાતીઓ માટે આગામી સમયગાળા દરમિયાન કાંકરિયા તળાવની અંદર બે નવી ટ્રેન શરૂ કરવામાં આવશે. હાલમાં કાંકરિયામાં અટલ એક્સપ્રેસ ચલાવવામાં આવે છે. જે ટ્રેન જૂની થઈ ગઈ છે. જેના કારણે હવે નવી ટ્રેન સંચાલનમાં મૂકવામાં આવશે. અને ત્રણથી પાંચ મહિનાની અંદર કાંકરિયામાં નવી ટ્રેન દોડતી થઈ જશે.

કેટલા કરોડના ખર્ચે આવશે નવી ટ્રેન?
આ અંગે હેરિટેજ અને ક્રિએશન કમિટીના ચેરમેન જયેશ ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ઘણા વર્ષોથી કાંકરિયા લેકનું સંચાલન કરે છે. અત્યારે અટલ એક્સપ્રેસ કાંકરિયા તળાવમાં ચાલે છે. અને ટ્રેન હવે જૂની થઈ ગઈ છે. ઘણા વર્ષોથી આ ટ્રેન ચાલતી હતી. ત્યારે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા કાંકરિયા લેક માટે નવી ટોય ટ્રેન મંગાવવા માટે ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું. 3.54 કરોડ રૂપિયામાં બે નવી ટ્રેન અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ખરીદશે.

કાંકરિયામાં નવી ટ્રેન દોડશે (ETV Bharat Gujarat)

એકસાથે 150 લોકો બેસી શકશે
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ બંને ટ્રેન મેડ ઇન ઇન્ડિયાની હશે. જેને 150 સીટીંગ કેપેસિટી હશે. તેની અંદર આકર્ષક લાઇટિંગ અને એલઇડી લાઇટ્સ હશે અને એની સાથે પબ્લિક એનાઉન્સમેન્ટ સિસ્ટમ પણ હશે. આ પ્રકારે બે નવી ટ્રેન કાંકરિયા લેક ખાતે ટૂંક સમયમાં ચલાવવામાં આવશે. અત્યારે જૂની ટ્રેન યુ.કેમાં બનેલી છે અને હવે જે ટ્રેન આવશે એ ઇન્ડિયન મેડ ટ્રેન હશે. નવી ટ્રેનમાં ડીઝલ એન્જિન રહેશે. નાગરિકોને સેફ્ટી રહે તે માટે સુવિધાઓ કરવામાં આવી છે. બાળકો એન્જોય કરી શકે અને ટ્રેનમાં સારી રીતે ફરી શકે તે માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. અને પબ્લિક અને એનાઉન્સમેન્ટ સિસ્ટમ પણ લગાવવામાં આવશે. આ પ્રકારે ખુબ જ સુંદર અને બાળકોને ગમે તે પ્રકારના ફીચર અને સેફટી સાથે નવી ટ્રેન દોડાવવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો:

  1. અમદાવાદ મેટ્રો બની શહેરની જીવાદોરી, દૈનિક મુસાફરીમાં 3 વર્ષમાં ચાર ગણો વધારો
  2. પ્રજાસત્તાક દિવસ 2026નું ‘એટ હોમ’ આમંત્રણ, NID અમદાવાદની અનોખી રચના

TAGGED:

AHMEDABAD NEWS
AHMEDABAD KANKARIYA LAKE
KANKARIYA LAKE TRAIN
KANKARIYA LAKE NEW TRAIN
KANKARIYA LAKE NEW TRAIN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.