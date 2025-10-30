અમદાવાદના કાંકરિયા લેકમાં ફરીથી બોટિંગની મજા માણી શકશો, ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે બોટિંગ
આગામી ટૂંક સમયમાં જ અમદાવાદના કાંકરિયા તળાવમાં બોટિંગ શરૂ કરવામાં આવશે. લોકો કાંકરિયામાં ફરી બોટિંગની મજા માણી શકશે.
અમદાવાદ: હરણી બોર્ડ કાંડ પછી અમદાવાદના કાંકરિયા તળાવમાં બોટિંગની સુવિધાઓ બંધ કરવામાં આવી હતી. ત્યારે હવે ફરીથી બોટિંગ શરૂ કરવા માટે આજની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આગામી ટૂંક સમયમાં જ અમદાવાદના કાંકરિયા તળાવમાં બોટિંગ શરૂ કરવામાં આવશે. લોકો કાંકરિયામાં ફરી બોટિંગની મજા માણી શકશે.
સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, હરણીકાંડ બાદ કાંકરિયાની અંદર બોટિંગ બંધ કરવામાં આવી હતી. રાજ્ય સરકાર દ્વારા એની નવી SOP બનાવવામાં આવી અને આ SOP ફુલફિલ થતા આજની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની અંદર કાંકરિયામાં જે વર્ષોથી બોટિંગની પ્રક્રિયા બંધ હતી તેને આજની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં મંજૂરી આપવામાં આવી છે, અને હવે આગામી ટૂંક સમયની અંદર આ બોટિંગની ક્રિયા ફરીથી શરૂ થશે. અને મુલાકાતિયો તેનો લાભ ઉઠાવી શકશો.
તદુપરાંત સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં નગીનાવાડી મ્યુઝીકલ ફાઉન્ટેન લેશર શોની માહિતી આપવામાં આવી હતી, કે કાંકરિયા તળાવમાં આવેલી નગીનાવાડીનો પબ્લીક પ્રાઈવેટ પાર્ટનરશીપ (પીપીપી) ના ધોરણે સને 2003-04 માં વિકાસ કરવામાં આવેલો અને તેમાં અલ્ટ્રા ફાસ્ટ મ્યુઝીકલ ફાઉન્ટે વીથ રંગીન લેશર શો, બોટીંગની સુવિધા કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવેલો. જેમાં બગીચાની જાળવણી, લાઈટ ખર્ચ, સિક્યોરિટી ખર્ચ અને મરામત અને નિભાવ ખર્ચની સંપુર્ણ જવાબદારી એજન્સીની રહેશે તે શરતો મુજબ આ કામગીરી કરવામાં આવેલી. તેનાથી બગીચાના વિકાસ, રખરખાવ, મરામત, નિભાવ ખર્ચ, સીકયુરીટી ગાર્ડસ અને લાઈટ ખર્ચની પણ બચત થયેલી. જાહેર જનતા માટે મ્યુઝીકલ ફાઉન્ટેનનું નવુ આકર્ષણ થયેલ હોવાથી નગીનાવાડી, મ્યુઝીકલ ફાઉન્ટેનમાં વર્ષ 2004થી અત્યાર સુધીમાં 63,61,116 મુલાકાતીઓએ મ્યુઝીકલ ફાઉન્ટેન લેશર શોનો લાભ લીધેલો છે. અને જુદી જુદી પ્રકારની 10 બોટનો આનંદ કુલ 86,30,293 મુલાકાતીઓએ લાભ લીધેલો છે, અને તેના કારણે મ્યુનિને કુલ રૂ7.17 કરોડની આવક થયેલી છે. આ આવક મ્યુનિ.ને કોઈપણ ખર્ચ વિના પ્રાપ્ત થઈ છે.
