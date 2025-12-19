ETV Bharat / state

કમળ તળાવ ડિમોલિશન: 'અમારા રાજા મરી ગયા, ગુજરાતના કોઈ રાજા છે જે અમને જોવે? અમે ભૂખ્યા-તરસ્યા પડ્યા છીએ'

કમળ તળાવમાં ડિમોલિશન બાદ પીડિતોએ ETV ભારત સમક્ષ પોતાની વ્યથા ઠાલવી અને અચાનક રસ્તા પર આવી જતા તેમને પડતી મુશ્કેલીઓ માટે સરકાર પાસે મદદ માંગી.

કમળ તળાવમાં ડિમોલિશન બાદ સ્થાનિકોએ શું કહ્યું?
કમળ તળાવમાં ડિમોલિશન બાદ સ્થાનિકોએ શું કહ્યું? (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદ: "સરકારે અમારા ઘરો તોડી નાખ્યા. હવે સરકાર જુઓ અમારા બાળકો અને અમે કેવી રીતે જીવી રહ્યા છીએ. અમારા છોકરાઓનું ભણતર બગડે છે અને તમે અમને છત વિહોણા કરી દીધા." આ શબ્દ છે પારુલ બેનના જેમનું મકાન સરદાર નગર કમળ તળાવમાં ડિમોલિશન કામગીરી વખતે તોડી નાખવામાં આવ્યું છે. આ ઠંડીની સિઝનમાં ઘર વિહોણા થયેલા લોકોની સ્થિતિ દયનીય બની ગઈ છે. 16 ડિસેમ્બરે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સરદારનગરમાં આવેલ કમળ તળાવની ફરતે 150 મકાનો પર બુલડોઝર ચલાવવામાં આવ્યું. બે દિવસ થઈ ગયા પરંતુ તે લોકો પોતાના ઘરની સામે જ એક જગ્યા ઉપર ખાટલાઓ લગાવીને બેઠા છે અને કેટલાક લોકો જમીન પર પથારી લગાવીને સુવા માટે મજબુર થઈ ગયા છે. આ કડકડતી ઠંડીમાં બાળકો ધ્રૂજતા ધ્રૂજતા પણ રાત્રી ગુજારી રહ્યા છે.

ત્યારે ETV ભારત દ્વારા કમળ તળાવમાં ડિમોલિશન બાદ સ્થાનિકો સાથે વાતચીત કરવામાં આવી હતી. જે દરમિયાન તેમણે પોતાની વ્યથા ઠાલવી હતી અને અચાનક રસ્તા પર આવી જવાના કારણે તેમને પડતી મુશ્કેલીઓ સામે સરકાર પાસે મદદની માંગણી કરી હતી.

કમળ તળાવ પાસે રહેતા પારુલ બેને જણાવ્યું હતું, સરકારે અમારા ઘરો તોડી નાખ્યા. હવે સરકાર જુઓ અમારા બાળકો અને અમે કેવી રીતે જીવી રહ્યા છીએ. અમારા છોકરાઓનું ભણતર બગડે છે અને તમે અમને છત વિહોણા કરી દીધા. અમે તમને એટલી જ વિનંતી કરીએ છીએ કે અમને ઘર સામે ઘર આપો. અમારા છોકરાઓ રખડે છે એમનું ભણતર બગડી રહ્યું છે. અમારા દાદીને અમે ક્યાં લઈને જઈએ? આ તલાવડી પાસે જ અમારા ઘર હતા અને વર્ષોથી અમે અહીંયા રહેતા હતા. અમારા છોકરાઓ અહીંયા મોટા થયા. એક જ નોટિસમાં અમારા ઘર તોડી નાખવામાં આવ્યા. હવે અમે ક્યાં જઈશું?

તો અન્ય એક મહિલા રામુ બેને જણાવ્યું હતું કે, મારી ઉંમર 80 વર્ષ છે. અને છેલ્લા સાત વર્ષથી હું અહીંયા જ રહું છું. અત્યારે ઘર પડી ગયા. છોકરાઓ ઘરવિહોણા થઈ ગયા. ભાડે અમે ક્યાં જઈએ અમારી પાસે આટલા રૂપિયા નથી આ ખાટલા પર બેસવા સિવાય અમારી પાસે કશું જ નથી.

અન્ય મહિલા મધુબેને જણાવ્યું હતું કે, અહીંયા અમે 60 વર્ષથી રહેતા હતા. અને મારા ચારે ભાઈ પણ અહીંયા રહે છે. અને એમના મકાનો પાડી દીધા છે બધા ઘર વગરના થઈ ગયા છે.

તો કંકુબેન નામના મહિલા જણાવે છે કે, જ્યારે ગ્રામ પંચાયત હતી ત્યારથી અમે અહીંયા જ રહેતા હતા. હવે હમારી એવી હાલત થઈ ગઈ છે કે અમને લાગે છે કે અમારા રાજા મરી ગયા છે. ગુજરાતના કોઈ રાજા છે? કે જે અમને જોવે. અમે ભૂખ્યા તરસ્યા પડ્યા છીએ. મને પેરાલાઈસીસ થઈ ગયું છે. મારી તબિયત સારી નથી અને હું આ ઠંડીમાં અહીંયા ઘર વગર પડી છું. એક એક પૈસા જમા કરીને છાપરાઓ બાંધ્યા હતા પછી ઘર બનાવ્યું હતું. આખું જીવન આમાં વિતાવી દીધું અને હવે આ ઉંમરે અમને બેઘર કરી દીધા. આવા રાજાની અમને જરૂર નથી કે જે અમારા ઘર ઉપર બુલડોઝર ચલાવે. મારે 6 દીકરીઓ છે અને એક દીકરો છે એમને કેવી રીતે મેં આજ સુધી મોટા કર્યો એ મારો જીવ જાણે છે. મારા ધણી મરી ગયા છે હું વિધવા છું હવે મને પેરાલાઈસીસ થઈ ગયું છે અને આવી પરિસ્થિતિમાં અમે બે ઘર થઈ ગયા છીએ.

અન્ય મહિલા નંદુ બેને જણાવ્યું હતું કે, આ અમારું ઘર હતું જેના ઉપર બુલડોઝર ચલાવવામાં આવ્યું. મજૂરી કરીને આ ઘર બનાવ્યું હતું. ઇન્દિરા ગાંધીના વખતમાં આ ઘરો બનાવવામાં આવ્યા હતા. છેલ્લા 50 વર્ષથી હું અહીંયા રહેતી હતી. સરકાર અમારી તરફ જોતી નથી. અત્યાર સુધી એમને મકાન આપવા માટે કંઈ કીધું નથી. અમારી પાસે બધા જ ડોક્યુમેન્ટ છે. હવે સંસ્થા વાળાઓ અમને આવીને જમવા માટે આપે છે.

ડિમોલિશન બાદ બેઘર થયેલા સ્થાનિક લોકો તેમની પાસે બધા પુરાવા હોવાનો દાવો કરે છે અને 21 દિવસમાં નોટિસ બાદ તેમના ઘર તોડાયા હોવાનો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે. તેમણે આ મામલે કોર્પોરેશન તથા કલેક્ટર ઓફિસ સુધી રજૂઆત કરી છે, છતાં તેમની બાબત સાંભળવામાં ન આવતા હવે તેઓ મુખ્યમંત્રી ઓફિસ જઈને રજૂઆત કરવાના છે.

જીલ બેન નામના સ્થાનિક મહિલા જણાવે છે કે, આ તળાવની પાસે બળીયાદેવની ચાલીમાં અમે છેલ્લા 50 વર્ષથી રહેતા હતા. અમારી પાસે બધા જ પુરાવા છે. 21 દિવસની અંદર ઘર ખાલી કરવા માટેની નોટિસ આપવામાં આવી હતી. અમે કલેક્ટર ઓફિસ ગયા, કોર્પોરેશન પાસે ગયા, તોય અમારું સાંભળવામાં આવ્યું નહીં. મારા નાના-નાના છોકરાઓ છે. કડકડતી ઠંડીમાં બેઘર કરી નાખ્યા છે. એટલે હવે અમે મુખ્યમંત્રીના ઓફિસે જઈશું અને ન્યાય માંગીશું કે એ અમારા માટે કંઈક કરે.

આમ આદમી પાર્ટી ડિમોલિશન બાદ બેઘર થયેલા લોકોની મદદે આવી
આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતના ઉપાધ્યક્ષ ગૌરી દેસાઈએ આ અંગે જણાવ્યું હતું કે, છ નવેમ્બરે સરકાર તરફથી આ લોકોને નોટિસ આપવામાં આવી હતી અને આ પહેલી જ નોટિસ પછી આ લોકોનો ઘરો પાડી નાખ્યા. આ લોકો પાસે લાઈટ બિલ, ટેક્સ બિલ અને બધા જ કાગળિયા છે. અને સરકાર તરફથી એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે સરકારી જમીન છે તો એનું ડિમોલેશન કરવામાં આવશે. પરંતુ સુપ્રીમ કોર્ટનું જજમેન્ટ પ્રમાણે આ લોકોને કોઈ પણ વૈકલ્પિક આપવામાં આવી નથી અને એના પહેલા જ આ લોકોને ઘરવિહોણા કરી દીધા. અત્યારે SIRની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. અને 2004 નો હાઇકોર્ટનો ચુકાદો છે કે જ્યારે પણ SIRની પ્રક્રિયા ચાલે જ્યારે કોઈપણ ડિમોલેશનના કરાય તો એ આ ડિમોલેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું. અહીંયા નાના-નાના ભૂલકાઓ છે, મહિલાઓ છે અને ઘણી વિધવાઓ બહેનો છે આ લોકો ક્યાં જશે? એટલે એમના બધાના કાગળિયા લઈને અમે સરકારને મળવા જઈ રહ્યા છીએ.

ડિમોલિશન ડ્રાઈવ અંગે AMCના અધિકારીનું શું કહેવું છે?

આ મુદ્દે AMCના ઉત્તર ઝોનના એસ્ટેટ અધિકારી વિક્રમ કાતરીયાએ જણાવ્યું હતું કે, કમલ તલાવડી વિસ્તારમાં નાના મોટા 150 છે, એટલા મકાનો છે. જી હા ડિમોલેશન કરવામાં આવ્યું. આ જગ્યાએ રહેલા લોકોને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા માટે જાણ કરવામાં આવી છે. તે લોકોને ડોક્યુમેન્ટ જમા કરાવવા માટે પહેલાથી જણાવવામાં આવ્યું છે. જાહેર માર્ગો અને સરકારી જમીન ઉપર થયેલા દબાણોને દૂર કરીને જમીન ખુલ્લી કરવામાં આવી રહી છે. ગેર કાદેસર બાંધકામોના કારણે ટ્રાફિક અને જાહેર સુવિધાઓમાં અવરોધ ઉભો થતો હતો. જેને ધ્યાનમાં રાખીને આ સખત પગલો લેવામાં આવ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, કોઈ સ્થાનિકોમાં આ કાર્યવાહીને લઈને થોડો વિરોધ જોવા મળ્યો હતો. પરંતુ પોલીસ બંદોબસ્તને કારણે પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં રહી હતી અને સમગ્ર ડિમોલિશન પ્રક્રિયા શાંતિપૂર્ણ રીતે કરવામાં આવી હતી.

