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ભૂખ્યાને જમાડતું અમદાવાદનું મજૂર દંપતી, મજૂરીની બચતમાંથી ભૂખ્યા લોકોને રૂ.5માં ભરપેટ જમાડે છે

કોવિડ-19 રોગચાળા દરમિયાન લોકોની સેવા કરવાથી તેમને માનવતાની સેવા કરવાની પ્રેરણા મળી.

અમદાવાદમાં રુપિયા 5માં ભરપેટ જમાડે છે આ મજૂર દંપતી
અમદાવાદમાં રુપિયા 5માં ભરપેટ જમાડે છે આ મજૂર દંપતી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 12, 2026 at 6:06 PM IST

|

Updated : July 12, 2026 at 6:36 PM IST

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અમદાવાદ : શહેરના કાલુપુર બીબીસી માર્કેટમાં એક દંપતી જે ફક્ત રુ.5માં લોકોને ભોજન આપે છે. પંકજભાઈ અને તેમની પત્ની ગીતાબેન પાંચ વર્ષથી સખત મહેનત કરી રહ્યા છે, તેઓ જે પૈસા બચાવે છે તેનો ઉપયોગ ભૂખ્યાને જમાડવા આપવા માટે કરે છે. કોવિડ-19 રોગચાળા દરમિયાન લોકોની સેવા કરવાથી તેમને માનવતાની સેવા કરવાની પ્રેરણા મળી.

આ દંપતી, જે પોતે મજૂર છે, તેઓ અન્ય મજૂરોને મફતમાં ભોજન આપી શકતા હતા, પરંતુ અપમાન ટાળવા માટે તેઓ ફક્ત રુ.5માં સંપૂર્ણ ભોજન પીરસે છે. મોંઘવારીના આ યુગમાં, ગેસની બોટલ પણ ખૂબ મોંઘી થઈ ગઈ છે. અને જ્યારે લોકો દરેક પૈસો બચાવી રહ્યા છે, ત્યારે આ દંપતી લોકોને કેવી રીતે ભોજન આપી રહ્યું છે? અને કેવી રીતે શાંતાબેન રસોઈ સેવાની શરૂઆત કરવામાં આવી? કેમ લોકોને તેમની સેવા ગમે છે. જાણો આ અહેવાલમાં...

અમદાવાદમાં રુપિયા 5માં ભરપેટ જમાડે છે આ દંપતી, (ETV Bharat Gujarat)

પંકજભાઈ રાવલે જણાવ્યું હતું કે, "હું અમદાવાદના પાંચ કૂવામાં આવેલ બીબીસી માર્કેટમાં મજૂરી કરું છું. મજૂરી સાથે માનવસેવા પણ કરુ છું. અત્યારે હું લોકોને 5 રૂપિયામાં સારું એવું ભોજન જમાડું છું, જેની શરૂઆત મેં કોરોનામાં કરી હતી. કોરોના મહામારી દરમિયાન મેં માનવસેવા કરવા માટે લોકોની મદદ કરી હતી. જરુરીયાતમંદ લોકોને નાસ્તો, જમવાનું ચા અને પાણીની બોટલો પુરી પાડી હતી. હું પોતે મજુર છું અને આ માર્કેટ અને અહીંયા આજુબાજુના વિસ્તારમાં ઘણા મજૂરો છે જેઓ બહાર જઈને રુ. 50 કે રુ.100માં ડિશ ખાઈ શકે નહીં અને ખાવા પાછળ વધારે ખર્ચા પણ ન કરી શકે, એટલે મેં રુ.5માં સારા ભોજન બનાવીને જમાડવાની શરૂઆત કરી."

પંકજભાઈ રાવલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "હું પોતે મજૂર છું અને આ કાપડ માર્કેટની અંદર ઝબલા પેકિંગ અને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ રેડીમેટ કાપડના થેલાઓને માથે રાખીને લઈ જાઉં છું. મારી પત્ની પણ આવી રીતે ભાર ઊંચકે છે. અમે બાળપણથી જ મજૂરી કરીએ છીએ. રોજના હજારથી પંદરસો રૂપિયા કમાઈએ છીએ અને તેમાંથી જે પૈસા બચે છે તેમાંથી અમે અહીંયા 200 થી 300 લોકો માટે ભોજન બનાવીને લાવીએ છીએ.

અમદાવાદમાં રુપિયા 5માં ભરપેટ જમાડે છે આ દંપતી
અમદાવાદમાં રુપિયા 5માં ભરપેટ જમાડે છે આ દંપતી (ETV Bharat Gujarat)

જેમાં આજે ખીચડી, દાળ ભાત, વેજીટેબલ પુલાવ, બટાકાનું શાક, સબ્જી, પુરી, દાળ ઢોકળી અને મહિનામાં એક વખત કોઈ મિષ્ઠાન પણ રાખીએ છીએ. બપોરે 12 વાગ્યાથી 2 વાગ્યા સુધી આ સેવા કરીએ છીએ. અહીંયા જમવા માટે લોકોની બહુ ભીડ જામે છે, 200થી 300 લોકો અહીંયા બે કલાકમાં જમીને જતા રહે છે. મારી મમ્મી શાંતાબેનના નામથી અમે "શાંતાબેન રસોઈ માનવસેવા" કરી રહ્યા છીએ. સવારે 6 વાગે ઊઠીને અમે જમવાનું બનાવવાનું શરૂ કરીએ છીએ."

પંકજભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "આ માર્કેટમાં અમે રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી મજૂરી કરીએ છીએ. અહીંયા બીબીસી માર્કેટથી સફલ માર્કેટ સુધી મોટા મોટા ઝભલાના થેલાઓ લઈ જઈએ છીએ. જેનું વજન 50 કિલો અને 60 કિલો હોય છે. આ મજૂરીમાંથી જેટલા રૂપિયા બચે છે તેની અમે રસોઈ બનાવીએ છીએ. 5 રૂપિયા અમે સન્માન માટે રાખ્યા છે. અમે કોઈ દાન લેતા નથી. લોકો પોતે પોતાની ઈચ્છાથી થોડા વધારે પૈસા આપી દે છે. અમારે કોઈ સંસ્થા નથી બસ માનવ સેવા કરવામાં અમે વિશ્વાસ રાખીએ છીએ.

પંકજભાઈ અને તેમના પત્ની ગીતાબેન
પંકજભાઈ અને તેમના પત્ની ગીતાબેન (ETV Bharat Gujarat)

પંકજભાઈના પત્ની ગીતાબેનએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "કોરોના દરમિયાન મજૂરોની હાલત અમે જોઈ હતી. તેમને જમવાની પણ તફલીફ પડી રહી હતી. એમની હાલત ખરાબ હતી તો અમે એમની મદદ કરવા માટે એમને મફતમાં જમાડવાની શરૂઆત કરી હતી. અમને ત્યાંથી અમને પ્રેરણા મળી અને પાંચ રૂપિયામાં અમે રસોઈ શરૂ કરી. આ પૈસા પણ અમે એટલા માટે લઈએ છીએ કે લોકોના માન સન્માન જળવાઈ રહે. અમે બંને આખો દિવસ મજૂરી કરીએ છીએ. બંને હજાર હજાર રૂપિયા કમાઈ લઈએ છીએ."

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, "અમને બહુ સારું લાગે છે. લોકો પણ અમારાથી ખુશ થાય છે. અમે ઘોડાસર રહીએ છીએ અને સવારે 6 વાગ્યાથી રાંધવાનું બનાવીએ છીએ. ઘરનું કામ કરીએ છીએ અને પછી અમે બીબીસી માર્કેટ આવીને મજૂરી કરીએ છીએ. અમને ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ પડે છે જેમ કે અત્યારે બાટલા નથી મળતા હતા અને બાટલા મોંઘા થઈ ગયા હતા ત્યારે અમે ચૂલા પર બધી વસ્તુઓ રાંધીને રસોઈ આવ્યા હતા. એક દિવસ પણ અમારું કામ બંધ થયું નથી."

રુપિયા 5માં ભરપેટ ભોજન
રુપિયા 5માં ભરપેટ ભોજન (ETV Bharat Gujarat)

"પંકજભાઈનું આ કામ અમને ખૂબ જ ગમે છે. આ ભાઈ બહુ જ સહાયતા કરે છે અને મજૂરોની બહુ જ મદદ કરી રહ્યા છે. જેની પાસે પૈસા નથી એમના માટે એ સેવા કરી રહ્યા છે. પંકજભાઈ મજૂરી સાથે સેવા કરે છે. એટલે ગર્વની વાત છે. લોકો એમના આભાર માની રહ્યા છે." - યોગેશ ખુરાના, વેપારી

અહીંયા જમવા માટે આવેલા ક્રિશે જણાવ્યું હતું કે, "આ માર્કેટમાં હું નોકરી કરું છું. અહીંયા પાંચ રૂપિયામાં જમવા આવું છું. બહાર જમવા જઈએ તો 50થી 100 રૂપિયાનો ખર્ચો થાય છે, પરંતુ અમે મજૂર છીએ. રોજ મોંઘું ખાઈ ના શકીએ એટલે પાંચ રૂપિયામાં જમવા આવું છું. અહીંયા દરરોજ નવી નવી વસ્તુઓ પંકજભાઈ અને તેમના પત્ની બનાવીને લાવે છે."

અમદાવાદમાં રુપિયા 5માં ભરપેટ જમાડે છે આ દંપતી
અમદાવાદમાં રુપિયા 5માં ભરપેટ જમાડે છે આ દંપતી (ETV Bharat Gujarat)

પંકજભાઈના ભાઈ અરવિંદભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "આ વિસ્તારમાં આવતા દરેક મજૂરો અહીંયા આવીને જમે છે. ટેમ્પાવાળા, રિક્ષાવાળા, સાયકલવાળા પણ ગાડી રોકીને અમારે ત્યાં જ જમીને જાય છે. નડિયાદ અને મહેમદાબાદથી આવતા મજૂરો ટિફિન લાવતા નથી. જેથી તેઓ પણ અહીંયા શાંતિથી પાંચ રૂપિયામાં પેટ ભરીને જમે છે. બહારગામથી આવતા વેપારીઓ પણ અહીંયા જમવા બેસે છે. આ સેવા કરીને અમારું મન બહુ જ ખુશ થાય છે."

મધુબેને જણાવ્યું હતું કે, "હું પોતે આ જગ્યાએ મજૂરી કરું છું અને અહીંયા જમવાનું બહુ સારું મળે છે. હું ઘરેથી ટિફિન નથી લાવતી તે દિવસે અહીંયા બેસીને શાંતિથી જમું છું. છેલ્લા 4 વર્ષથી અહીંયા જમવા માટે આવું છું. બીજી જગ્યાએ વધારે પૈસા લે છે અને મારા પાસે આટલા પૈસા હોતા નથી. અહીંયા પાંચ રૂપિયામાં ખૂબ જ સારું જમવાનું મળે છે. આ ભાઈ મજૂર થઈને મજૂરોની સેવા કરી રહ્યા છે."

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Last Updated : July 12, 2026 at 6:36 PM IST

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