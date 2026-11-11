અમદાવાદના કાગડાપીઠમાં જૂની અદાવતે લીધો જીવ, નાના ભાઈને છોડાવવા ગયેલા પ્રિન્સની તિક્ષ હથિયારથી હત્યા
અમદાવાદના કાગડાપીઠમાં જૂની અદાવતના ઝઘડામાં પ્રિન્સ પર છરીથી હુમલો થયો હતો, નાના ભાઈને છોડાવવા વચ્ચે પડેલા પ્રિન્સનું સારવાર દરમિયાન મોત.
Published : November 11, 2026 at 2:31 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના કાગડાપીઠ વિસ્તારમાં જૂની અદાવતના કારણે થયેલા ઝઘડાએ જીવલેણ વળાંક લીધો છે. નાના ભાઈ પ્રેમ ઉર્ફે બબલી સાથે ઝઘડો કરી રહેલા શખ્સને રોકવા અને તેને છોડાવવા વચ્ચે પડેલા 23 વર્ષીય પ્રિન્સ ઉર્ફે ભમભમ દંતાણી પર તિક્ષ હથિયાર વડે હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. ગંભીર રીતે ઘવાયેલા પ્રિન્સને હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તેનું મોત થયું હતું. બીજી તરફ, આ કેસમાં પોલીસે હુમલાના આરોપી પ્રભાત ઉર્ફે ચોટિયા બાબુભાઈ સોલંકીને રાઉન્ડઅપ કર્યો છે. જોકે, આ ઘટનામાં નવો વળાંક ત્યારે આવ્યો જ્યારે આરોપી તરફથી પણ ક્રોસ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. આમ, સમગ્ર મામલે બંને પક્ષે સામસામી ફરિયાદ નોંધાઈ છે.
એક મહિના જૂની અદાવતમાં નાના ભાઈ સાથે બોલાચાલી
પોલીસ ફરિયાદ મુજબ, કાગડાપીઠના કે.કા. શાસ્ત્રી નગરમાં રહેતો પ્રેમ ઉર્ફે બબલી પ્રકાશભાઈ દંતાણી 9 નવેમ્બરની મોડી રાત્રે બ્લોક નંબર-3 સામે ઊભો હતો. તે દરમિયાન શેખુ મિયાની ચાલી વિસ્તારમાં રહેતો પ્રભાત ઉર્ફે ચોટિયા બાબુભાઈ સોલંકી ત્યાં આવ્યો હતો. અગાઉ પ્રિન્સ સાથે થયેલી બોલાચાલીની અદાવત રાખીને તેણે પ્રેમ સાથે ઝઘડો શરૂ કર્યો હતો. આરોપીએ પ્રેમને ગાળો ભાંડી ઝપાઝપી કરી હતી અને 'તારો ભાઈ ક્યાં છે?' કહીને હોબાળો મચાવ્યો હતો.
નાના ભાઈને છોડાવવા વચ્ચે પડતાં પ્રિન્સ પર હુમલો
પ્રેમ સાથે ઝઘડો થતો હોવાનું સાંભળીને તેનો મોટો ભાઈ 23 વર્ષીય પ્રિન્સ ઉર્ફે ભમભમ દંતાણી ત્યાં દોડી આવ્યો હતો. તે નાના ભાઈને છોડાવવા વચ્ચે પડ્યો હતો. આ દરમિયાન પ્રભાત ઉર્ફે ચોટિયાએ પ્રિન્સ સાથે પણ ઝઘડો કર્યો હતો અને તિક્ષ હથિયાર વડે હુમલો કર્યો હતો. પ્રિન્સને ગંભીર ઇજાઓ થતાં પરિવારજનો અને સ્થાનિકો તેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ લઈ ગયા હતા. જોકે, સારવાર દરમિયાન તેનું મોત થયું હતું. હુમલા બાદ આરોપી પણ ઘટનામાં ઘાયલ થયો હોવાનું પોલીસની પ્રાથમિક માહિતીમાં સામે આવ્યું છે.
એસીપી એન.કે. વ્યાસે શું કહ્યું?
આ અંગે એસીપી એન.કે. વ્યાસે જણાવ્યું હતું કે, પ્રેમ ઉર્ફે બબલી દંતાણી અને તેના ભાઈ સાથે પ્રભાત ઉર્ફે ચોટિયા સોલંકીને જૂની માથાકૂટની અદાવત હતી. આ ઝઘડામાં પ્રિન્સ ઉર્ફે ભમભમ દંતાણી પર તિક્ષ હથિયાર વડે હુમલો થતાં તેનું મોત થયું હતું. આદેશ ચાવડા નામના વ્યક્તિ સાથે પણ મૃતક પ્રિન્સની દોઢેક મહિનાથી જૂની માથાકૂટ ચાલી રહી હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
એસીપીના જણાવ્યા મુજબ, પોલીસે પ્રભાત ઉર્ફે ચોટિયા સોલંકીને રાઉન્ડઅપ કર્યો છે. જોકે, તેને પણ ઇજા થઈ હોવાથી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત આરોપી પ્રભાત તરફથી પણ ક્રોસ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે.
પ્રભાતની ક્રોસ ફરિયાદમાં પ્રિન્સ, પ્રેમ અને પ્રતિકનાં નામ
આરોપી પ્રભાતે નોંધાવેલી ક્રોસ ફરિયાદમાં આક્ષેપ કર્યો છે કે જૂના ઝઘડાની અદાવતમાં પ્રિન્સ, તેનો ભાઈ પ્રેમ અને પ્રતિકે તેની સાથે મારામારી કરી હતી અને તિક્ષ હથિયાર વડે હુમલો કર્યો હતો. આમ, એક તરફ પ્રિન્સના મોત મામલે પ્રભાત સામે હત્યાનો ગુનો નોંધાયો છે, તો બીજી તરફ પ્રભાતની ફરિયાદના આધારે પણ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.
જૂની માથાકૂટમાં બંને પક્ષે ફરિયાદ, પોલીસ તપાસ ચાલુ
આ સમગ્ર ઘટનામાં આદેશ ચાવડા સાથેની જૂની અદાવત, પ્રિન્સ અને પ્રભાત વચ્ચેનો વિવાદ તેમજ ઘટનાની રાત્રે થયેલી ઝપાઝપી સહિતના મુદ્દાઓ હવે પોલીસ તપાસનો ભાગ બન્યા છે. બંને પક્ષે સામસામી ફરિયાદ નોંધાવી હોવાથી પોલીસ તમામ પાસાંની તપાસ કરી રહી છે. પ્રભાત હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે અને તેની પૂછપરછ સહિતની આગળની કાર્યવાહી તપાસની સ્થિતિ પ્રમાણે કરવામાં આવશે.
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