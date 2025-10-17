અમદાવાદના જીવન સંધ્યા ઘરડાઘરમાં વડીલોએ રંગોળી, મીઠાઈ સાથે ઉત્સાહભેર દિવાળીની ઉજવણી કરી
અમદાવાદનમાં જીવન સંધ્યા ઘરડાઘર ખાતે દિવાળીને લઈને વડીલોએ ઉજવણી કરી હતી.
Published : October 17, 2025 at 10:31 PM IST
અમદાવાદ: દિવાળી એટલે માત્ર રોશની, ફટાકડા અને નવા વસ્ત્રોનો તહેવાર નહીં, પણ સ્નેહ, હૂંફ અને સાથે મળીને ઉજવણી કરવાનો અવસર. જ્યારે પરિવારથી દૂર રહેતા વડીલોને પણ ઉત્સવનો ઉલ્લાસ મળે, ત્યારે તેની ખુશી અનેરી હોય છે. અમદાવાદનમાં જીવન સંધ્યા ઘરડાઘર ખાતે દિવાળીને લઈને વડીલોએ ઉજવણી કરી હતી.
વડીલોએ ઉલ્લાસપૂર્વક દિવાળી ઉજવી
દિવાળીની ઉજવણી લોકો પોતાના પરિવાર સાથે કરતા હોય છે. ઘરડાઘરમાં રહેતા લોકોને પણ પોતાનો પરિવાર યાદ આવતો હોય છે. ત્યારે નારણપુરામાં આવેલા જીવન સંધ્યા ઘરડાઘરમાં વડીલો દ્વારા દિવાળીની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ ઉજવણીમાં વડીલોએ બાળસહજ ઉત્સાહ સાથે ભાગ લીધો. તેમણે એકબીજાના સહારે અને સંકલનથી વિવિધ રંગોની સુંદર રંગોળી પૂરીને ઘરડાઘરના વાતાવરણમાં સકારાત્મકતા અને ઉલ્લાસ ભર્યો હતો. વડીલોએ સાથે બેસીને એકબીજાને મીઠાઈઓ ખવડાવી, જૂની યાદો તાજી કરી અને હાજર સ્ટાફને આશીર્વાદ આપ્યા. આ દરમિયાન કેટલાક વડીલોએ પરંપરાગત ગીતો ગાયા અને હળવા મૂડમાં વાતો કરી, જેનાથી તેમનો એકલતાનો ભાવ દૂર થયો. વડીલોએ હાથમાં ફૂલજડી અને ફટાકડાઓ ફોડીને દિવાળી પર્વની ઉજવણી કરી હતી.
ઘરડાઘરમાં 150 જેટલા વડીલો રહે છે
જીવનસંધ્યા ઘરડાઘરના સંચાલક ડિમ્પલ બેને દિવાળીની ઉજવણીને લઈને કહ્યું કે, આ સંસ્થાની અંદર 150 જેટલા વડીલો રહે છે. અહીંયા દિવાળીની ઉજવણીમાં વડીલો, દીવા પ્રગટાવે, રંગોળી કરે છે, અને નાના ફટાકડા ફોડે કે તેમના શરીર ને નુકસાન પણ ન થાય. આજના દિવસે વડીલો અલગ અલગ ગેમ રમીને અને ગીતો ગાઈને સમય પસાર કરશે. ઘરે તો 4 થી 5 લોકો હોય છે, જ્યારે અહીંયા તો 150 થી વધુ લોકો સાથે મળીને દિવાળીની ઉજવણી કરી છે.
ઘરડાઘરમાં રહેતા આનંદી બેન સોનીએ કહ્યું કે, હું બરોડાથી અહીંયા ઘરડાઘરમાં આવી છું. મારા પતિ કેન્સરના લીધે મૃત્યુ પામ્યા છે. મારા દીકરાનું 28 વર્ષની ઉંમરમાં હાર્ટ એટેક આવવાથી મૃત્યુ થયું છે. મારા પરિવારમાં કોઈ નથી, એટલા માટે મારે ઘરડાઘરમાં આવવું પડ્યું. દિવાળીમાં અહીંયા અમે આનંદપૂર્વક ઉજવણી કરીએ છીએ. જ્યારે હું પરિવાર સાથે રહેતી હતી અને મારો દીકરો સાથે હતો ત્યારે, અમે દિવાળીના સમયમાં જાતજાતના પકવાન બનાવતા હતા, ઘરને લાઇટો દ્વારા શણગારતા હતા.
ઘરડાઘરમાં રહેતા ગીતાબેન બારોટે કહ્યું, હું કપડવંજથી અહીંયા આવી છું. હું છેલ્લા 18 વર્ષથી અહીંયા રહું છું. મારે દીકરી છે, દીકરો નથી, માટે હું અહીંયા આવી છું. મને અહીંયા ઘરડાઘરમાં રહેવું ગમે છે, અમે બધા દિવાળીની તૈયારી કરીએ છીએ. અમે નવા કપડાં લાવીએ, રંગોળી કરીએ છીએ.
