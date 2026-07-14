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અમદાવાદ જગન્નાથ મંદિરમાં 'નેત્રોત્સવ વિધિ સંપન્ન,'જય રણછોડ'ના નારાથી ગુંજી ઉઠ્યું મંદિર

અષાઢી બીજના પાવન પર્વે નીકળનારી ભવ્ય રથયાત્રા પૂર્વે આજે અમદાવાદના ઐતિહાસિક જગન્નાથ મંદિરમાં વહેલી સવારથી જ અદભુત ભક્તિમય માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

અમદાવાદ જગન્નાથ મંદિરમાં 'નેત્રોત્સવ વિધિ સંપન્ન
અમદાવાદ જગન્નાથ મંદિરમાં 'નેત્રોત્સવ વિધિ સંપન્ન (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 14, 2026 at 12:34 PM IST

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અમદાવાદ: અષાઢી બીજના પાવન પર્વે નીકળનારી ભવ્ય રથયાત્રા પૂર્વે આજે અમદાવાદના ઐતિહાસિક જગન્નાથ મંદિરમાં વહેલી સવારથી જ અદભુત ભક્તિમય માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. પરંપરાગત રીતે ભગવાન જગન્નાથજી, બહેન સુભદ્રાજી અને ભાઈ બલભદ્રજીની પવિત્ર અને અત્યંત મહત્વપૂર્ણ ગણાતી 'નેત્રોત્સવ વિધિ' ધાર્મિક શ્રદ્ધા અને શાસ્ત્રોક્ત વિધિ-વિધાન સાથે સંપન્ન થઈ હતી. પ્રભુના આ દિવ્ય સ્વરૂપના દર્શન કરવા અને રથયાત્રા મહોત્સવના સાક્ષી બનવા માટે વહેલી સવારથી જ મંદિર પરિસરમાં ભક્તોનું ભારે ઘોડાપૂર ઉમટ્યું હતું. નેત્રોત્સવ વિધિની સાથે જ સમગ્ર મંદિર પરિસર 'જય રણછોડ, માખણચોર' ના નારાઓથી ગુંજી ઉઠ્યું છે.

મંદિર પરિસરમાં ભક્તોની ભારે ભીડ

અમદાવાદ જગન્નાથ મંદિરમાં નેત્રોત્સવ વિધિ કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન જગન્નાથ મંદિરમાં વહેલી સવારથી ભક્તિમય માહોલ જોવા મળ્યો હતો. રથયાત્રા પહેલા પરંપરાગત રીતે ભગવાન જગન્નાથજી, બહેન સુભદ્રાજી અને ભાઈ બલભદ્રની પવિત્ર નેત્રોત્સવ વિધિ થઈ હતી. નેત્રોત્સવ વિધિની સાથે જ મંદિરમાં ભજન, ભક્તિ અને ભોજનનો અદભૂત ત્રિવેણી સંગમ જોવા મળ્યો હતો. પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ આ વિધિમાં જોડાયા હતા અને પૂજા કરી હતી જ્યારે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ધજા ચઢાવી હતી.

અમદાવાદ જગન્નાથ મંદિરમાં 'નેત્રોત્સવ વિધિ સંપન્ન (ETV Bharat Gujarat)

રથયાત્રા મહોત્સવના પ્રથમ દિવસે એટલે કે 14 જુલાઈ, મંગળવારે સવારે 6:00 વાગ્યે ત્રણેય મૂર્તિઓની ગર્ભગૃહમાં આવેલી પવિત્ર રત્નવેદી પર શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી હતી. સવારે 7:30થી 10:30 વાગ્યા દરમિયાન સૌથી મહત્વની ગણાતી નેત્રોત્સવ પૂજન વિધિ, ધ્વજારોહણ અને ભવ્ય મહાઆરતી કરવામાં આવી હતી. આ ધાર્મિક વિધિ પૂર્ણ થયા બાદ બપોરે 11:00 વાગ્યે દેશભરમાંથી આવેલા સાધુ-સંતો માટે ખાસ ભંડારો (મહાપ્રસાદ) તેમજ વસ્ત્રદાન સમારંભનું પરંપરાગત આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

'જય રણછોડ'ના નારાથી ગુંજી ઉઠ્યું મંદિર
'જય રણછોડ'ના નારાથી ગુંજી ઉઠ્યું મંદિર (ETV Bharat Gujarat)

જગન્નાથ મંદિરના મહંત દિલીપદાસજી મહારાજે જણાવ્યું હતું કે, આજે ખૂબ જ આનંદ સાથે ભગવાન જગન્નાથજીની નેત્રોત્સવ કરવામાં આવી હતી. જગન્નાથ મંદિરમાં આજે મહાપ્રસાદ ભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આજે ધ્વજારોહણ કરવામાં આવી હતી આ દરમિયાન રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવીએ પધાર્યા હતા. અનેક મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિમાં આજે ભગવાન નેત્રોત્સવ વિધિ સંપન્ન થઈ છે. આવતીકાલે મંગળા આરતી થશે અને તેને પછી ભગવાનનું સોનાવેષ દર્શન કરાવવામાં આવશે અને ત્યારબાદ ભગવાનના ત્રણેય રથને નીજ મંદિરમાં લાવી પૂજા કરવામાં આવશે.

'જય રણછોડ'ના નારાથી ગુંજી ઉઠ્યું મંદિર
'જય રણછોડ'ના નારાથી ગુંજી ઉઠ્યું મંદિર (ETV Bharat Gujarat)

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AHMEDABAD JAGANNATH TEMPLE
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