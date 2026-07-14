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અમદાવાદ જગન્નાથ મંદિરમાં નેત્રોત્સવ વિધિ સંપન્ન: 7000 લીટર દૂધપાક સાથે ભવ્ય ભંડારાનું આયોજન કરાયું

રથયાત્રા પૂર્વે જગન્નાથ મંદિર ખાતે ધ્વજારોહણ અને વિશાળ ભંડારો, 2500થી વધુ સાધુ-સંતોએ લીધો મહાપ્રસાદ.

7000 લીટર દૂધપાક સાથે ભવ્ય ભંડારાનું આયોજન કરાયું
7000 લીટર દૂધપાક સાથે ભવ્ય ભંડારાનું આયોજન કરાયું (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 14, 2026 at 4:51 PM IST

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અમદાવાદના ઐતિહાસિક જગન્નાથ મંદિરમાં આજે વહેલી સવારથી જ શ્રદ્ધાળુઓની ભીડ જોવા મળી હતી. કારણ હતું ભગવાન જગન્નાથજીની નેત્રોત્સવ વિધિ. રથયાત્રાના એક દિવસ અગાઉ યોજાતી આ વિધિનું અનેરું ધાર્મિક મહત્વ છે. માન્યતા અનુસાર, ભગવાન જગન્નાથજી, બહેન સુભદ્રાજી અને ભાઈ બળદેવજી મામાના ઘરે (મોસાળ) પધાર્યા હોય છે અને ત્યાંથી પરત પોતાના નિજ મંદિરમાં આવ્યા બાદ આ નેત્રોત્સવ વિધિ કરવામાં આવે છે.

આજે સવારે વૈદિક મંત્રોચ્ચાર અને ભક્તિભાવ વચ્ચે ભગવાનની આંખો ખોલવાની પરંપરાગત વિધિ યોજાઈ હતી. મંદિર પરિસરમાં હરિ બોલના નાદ ગુંજી ઉઠ્યા હતા અને ભક્તો ભાવવિભોર બની ગયા હતા.

અમદાવાદ જગન્નાથ મંદિરમાં નેત્રોત્સવ વિધિ સંપન્ન (Etv Bharat Gujarat)

ધ્વજારોહણ અને મહાભંડારો: 7000 લીટર દૂધપાક અને 4000 લીટર કઢી સાથે ભોજન સમારંભ

નેત્રોત્સવ વિધિ પૂર્ણ થયા બાદ મંદિરમાં વિધિવત રીતે ધ્વજારોહણ કરવામાં આવ્યું. આ પણ રથયાત્રા પૂર્વેનો એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ ધાર્મિક પ્રસંગ છે. ધ્વજ ચડાવ્યા બાદ સૌથી આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનેલો વિશાળ ભંડારો શરૂ થયો. આ ભંડારામાં જમવા માટે દેશના ખૂણે ખૂણેથી આવેલા 2500 થી વધુ સાધુ-સંતો, મહંતો, મહાનુભાવો અને હજારો શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી પડ્યા હતા. હરિદ્વાર, અયોધ્યા, નાસિક, ઉજ્જૈન, જગન્નાથપુરી અને સૌરાષ્ટ્ર સહિતના વિવિધ રાજ્યોમાંથી સાધુ-સંતો ખાસ આ પ્રસંગે અમદાવાદ પધાર્યા હતા.

7000 લીટર દૂધપાક સાથે ભવ્ય ભંડારાનું આયોજન કરાયું (Etv Bharat Gujarat)

ભંડારાની તૈયારીનો વ્યાપ એટલો મોટો હતો કે તેને માટે 7000 લીટર દૂધપાક, 3000 કિલો બટાકાનું શાક, 2000 કિલો ચણા, 1200 કિલો ભાત, 1500 કિલો લોટની પુરી, 4000 લીટર કઢી અને 400 કિલો ભજીયા બનાવવામાં આવ્યા હતા. દરેક વ્યક્તિએ મહાપ્રસાદ સાથે પંગતમાં બેસીને ભોજન ગ્રહણ કર્યું અને ભક્તિમય વાતાવરણમાં ચારેકોર આનંદની લાગણી છવાઈ ગઈ.

149મી રથયાત્રાની તૈયારીઓ અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા

આ પાવન પ્રસંગોની સમાપ્તિ સાથે જ હવે શ્રદ્ધાળુઓની નજર આગામી 16મી જુલાઈએ નીકળનારી 149મી રથયાત્રા પર ટકી છે. ભગવાન જગન્નાથની આ ઐતિહાસિક રથયાત્રાને લઈને તંત્ર દ્વારા તડામાર તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ પોલીસ અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા સુરક્ષા વ્યવસ્થાના ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવી રહ્યા છે. બીજી તરફ ભક્તોમાં પણ રથયાત્રાને લઈને જબરદસ્ત ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે, જે સાબિત કરે છે કે ભગવાન જગન્નાથ પ્રત્યેની આસ્થા દિવસે દિવસે વધતી જ જાય છે.

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  2. અમદાવાદ: જગન્નાથજીની 149મી રથયાત્રા, આ છે રૂટ, સમય અને સમગ્ર કાર્યક્રમ

TAGGED:

NETROTSAV RITUAL AHMEDABAD
BHANDARA 7000 LITRES
JAGANNATH FLAG HOISTING
149TH RATH YATRA
JAGANNATH RATH YATRA 2026

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