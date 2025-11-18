સ્ટેજ પર સ્પીચ આપતી યુવતી ઢળી પડી, અમદાવાદની IT પ્રોફેશનલ દીકરીનું સુરતમાં કરૂણ મોત!
અમદાવાદની એક ખાનગી IT કંપનીમાં સોફ્ટવેર ડેવલોપર તરીકે નોકરી કરતી જીલ ઠક્કર સુરતમાં એક ઈવેન્ટમાં ભાગ લેવા ગઈ હતી.
Published : November 18, 2025 at 12:48 PM IST
સુરત : છેલ્લા કેટલાક સમયથી સુરત શહેરમાં અચાનક બેભાન થઈને મોત થવાના સિલસિલા વચ્ચે વધુ એક હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. કાપોદ્રા વિસ્તારમાં આવેલી ધારુકાવાળા કોલેજમાં એક કાર્યક્રમ દરમિયાન મંચ પર સ્પીચ આપી રહેલી અમદાવાદની યુવતી અચાનક ઢળી પડી હતી, અને તેનું દુઃખદ મોત નીપજ્યું હતું.
ચાલુ સ્પીચે બેભાન થઈ, હોસ્પિટલમાં થયું મોત
કાપોદ્રા પોલીસ પાસેથી મળેલી માહિતી અનુસાર, મૃતક યુવતીનું નામ જીલબેન સુરેશભાઈ ઠક્કર (ઉંમર 24, રહે. રાયપુર, અમદાવાદ) છે. જીલ અમદાવાદની એક ખાનગી IT કંપનીમાં સોફ્ટવેર ડેવલોપર તરીકે નોકરી કરતી હતી. ગઈકાલે સવારે તે તેના મિત્રો સાથે કાપોદ્રા કોલેજમાં આયોજિત 'વર્લ્ડ કેમ્પ' માં ભાગ લેવા સુરત આવી હતી.
કોલેજના ઓડિટોરિયમમાં જીલ મંચ ઉપર સ્પીચ આપી રહી હતી. અચાનક, ચાલુ સ્પીચે જ તે બેભાન થઈને નીચે પડી ગઈ હતી. હાજર લોકોએ તેને તાત્કાલિક નજીકની ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડી હતી, જ્યાં પ્રાથમિક સારવાર દરમિયાન તબીબે તેને મૃત જાહેર કરી હતી.
મોતનું કારણ જાણવા સેમ્પલ લેવાયા, હાર્ટ એટેકની શક્યતા
કાપોદ્રા પોલીસે આ બનાવ અંગે તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, મૃતદેહનું પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવ્યું છે અને મોતનું સાચું કારણ જાણવા માટે સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા છે. પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ આ કેસમાં હાર્ટ એટેકની શક્યતા લાગી રહી છે. જીલનો એક મોટો ભાઈ છે અને આ ઘટનાથી ઠક્કર પરિવારમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.
સુરતમાં અચાનક મોતના કેસ યથાવત
સુરત સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં અચાનક બેભાન થયા બાદ મોત થવાના કેસમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં રોજ એકાદ-બે વ્યક્તિઓ આ રીતે અચાનક મોતને ભેટી રહ્યા છે. આ તમામ કેસમાં હાર્ટ એટેકની શક્યતા દર્શાવવામાં આવી રહી છે, જે યુવાનો અને મધ્યમ વયના લોકો માટે એક ગંભીર ચિંતાનો વિષય બન્યો છે.
આ પણ વાંચો...