ભાજપ માટે અમે ઘસાઈ ગયા! હવે સરકાર અમારા ઘર તોડે છે, અમે ક્યાં જઈશું?: ઈસનપુરના રહીશોએ ઠાલવી વ્યથા

ચાલો જાણીએ ઇસનપુર તળાવમાં ડિમોલેશન કેમ કરવામાં આવ્યું અને ઇસનપુરના રહેવાસીઓની માંગણી શું છે અને હવે તે લોકો કઈ પરિસ્થિતિમાં જીવન વિતાવશે.

ઇસનપુર તળાવમાં ડિમોલેશનમાં સ્થાનીકોએ જણાવ્યું
ઇસનપુર તળાવમાં ડિમોલેશનમાં સ્થાનીકોએ જણાવ્યું (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 24, 2025 at 4:56 PM IST

4 Min Read
અમદાવાદ : ભાજપ માટે અમે ઘસાઈ ગયા, એ ભાજપ સરકાર અમારા ઘર તોડ્યા હવે ક્યાં જઈશું? આ વાક્ય છે સંગ્રામભાઈ ભરવાડનું કે, જેમનું મકાન ઈસનપુરમાં થઈ રહેલા ડિમોલેશનની અંદર તુટી ગયું છે. અમદાવાદ ઇસનપુરમાં આવેલ ઐતિહાસિક ઇસનપુર તળાવ ઉપર દાદાનું બુલડોઝર ચલાવવામાં આવ્યું, જેમાં ગેરકાયદે 925 રહેણાંક બાંધકામને તોડવામાં પાડવામાં આવ્યા. છેલ્લા 80 વર્ષથી અહીંયા રહેતા લોકોના ઘર ઉપર બુલડોઝર લાવવામાં આવ્યું જેના કારણે લોકોને અનેક તકલીફો પડી રહી છે. ઇસનપુર તળાવમાં ડિમોલેશન કેમ કરવામાં આવ્યું અને ઇસનપુરના રહેવાસીઓની માંગણી શું છે અને હવે તે લોકો કઈ પરિસ્થિતિમાં જીવન વિતાવશે. જાણો અમારા આ ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટમાં.

ગેરકાયદે 925 રહેણાંક બાંધકામને તોડવામાં પાડવામાં આવ્યા (ETV Bharat Gujarat)

ઇસનપુર તળાવમાં ડિમોલેશનમાં સ્થાનીકોએ જણાવ્યું

સ્થાનિક મહિલા લીલાબેન ભરવાડે જણાવ્યું કે, "અમે ઇસનપુર તળાવની પાસે ઇસનપુર ચોકડી રામવાડીમાં 80 વર્ષથી રહીએ છીએ. અમે મજૂરી કરીને પોતાનું મકાન બનાવ્યું હતું. આજે અમારું મકાન તોડવામાં આવ્યું, તો અમે ક્યાં જઈએ. લોકો 15000 રૂપિયા ભાડું માંગે છે. અમે ક્યાં જઈએ કોઈ અમને ભાડાના મકાન પણ આપતા નથી. અમારા ઘર તોડીને અમને બેઘર કરી નાખ્યા. અમને બે નોટિસ આપવામાં આવી હતી અને 2 મહિનાની અંદર કેવી રીતે અમે બીજી કોઈ જગ્યાએ જઈએ. અમે રોડ પર આવી ગયા છીએ. અમારા બાળકો સ્કૂલમાં ભણે છે, એનું શું થશે.?"

ઇસનપુર તળાવમાં ડિમોલેશન
ઇસનપુર તળાવમાં ડિમોલેશન (ETV Bharat Gujarat)

સંગ્રામભાઈ ભરવાડે જણાવ્યું કે, "આઝાદી પહેલાથી અમે અહીંયા રામવાળી ટેકરા ઉપર રહીએ છીએ. અમે જીતાડીને ભાજપ સરકાર લઈ આવ્યા, હવે સરકાર ગરીબોને હટાવે છે. ગરીબી હટાવવાને બદલે ગરીબોને હટાવવાનું કામ કરે છે. સવારે 6 વાગે અહીંયા ડિમોલેશન કરવા માટે કોર્પોરેશનના કર્મચારીઓ અને પોલીસનો કાફલો આવી ગયો હતા. આ વોટરબોડી છે, તો અમે 1948 પહેલાથી રહીએ છીએ, તો ત્યારે કેમ નહીં યાદ આવ્યું? જો અમે દબાણ કર્યા છે, તો અત્યાર સુધી કેમ નહીં દેખાયું."

ગેરકાયદે 925 રહેણાંક બાંધકામને તોડવામાં પાડવામાં આવ્યા
ગેરકાયદે 925 રહેણાંક બાંધકામને તોડવામાં પાડવામાં આવ્યા (ETV Bharat Gujarat)

સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી જનાર અરજદાર પાયલબેન મરાઠીએ જણાવ્યું, "છેલ્લા 70 વર્ષથી અમે આ ઇસનપુર રામવાડીમાં રહેતા હતા. મારી સાસુનો જન્મ અહીંયા જ થયો હતો. હાઇકોર્ટના ઓર્ડર પ્રમાણે અહીંયા ડિમોલેશન કરવામાં આવ્યું, ત્યારે અમે સુપ્રીમ કોર્ટમાં રીટ દાખલ કરી છે. આ અંગે ડિસેમ્બરના પહેલા અઠવાડિયામાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે. આવતા અઠવાડિયામાં મારો કેસ બોર્ડ ઉપર ઉપર આવશે. અમારા ઘર પર બુલડોઝર ચલાવવામાં આવ્યું. અમે ગયા સોમવારે અરજી દાખલ કરી હતી, લીસ્ટેડ થઈ છે.

ગેરકાયદે 925 રહેણાંક બાંધકામને તોડવામાં પાડવામાં આવ્યા
ગેરકાયદે 925 રહેણાંક બાંધકામને તોડવામાં પાડવામાં આવ્યા (ETV Bharat Gujarat)

ડિસેમ્બરના પહેલા અઠવાડિયે સુપ્રીમ કોર્ટમાં આ અંગે સુનાવણી થવાની છે. 18 નવેમ્બરના દિવસે કોર્પોરેશન તરફથી અમને નોટિસ આપવામાં આવી હતી. આજે બધાને રોડ ઉપર લાવી દીધા. અહીંયાથી 50 લોકોની ફાઈલ લઈને હું સુપ્રીમ કોર્ટમાં આ અંગે રીટ કરવા માટે ગઈ હતી, અને અમારી ડિમાન્ડ હતી કે હમણાં અમને થોડી રાહત આપવામાં આવે. અહીંયા મારું પણ મકાન હતું એ પણ તોડી નાખવામાં આવ્યું. મારા હાથમાં ફ્રેક્ચર થઈ ગયું છે, હવે આ હાથ લઈને હું ક્યાં જાઉં?"

ઇસનપુર તળાવમાં ડિમોલેશન
ઇસનપુર તળાવમાં ડિમોલેશન (ETV Bharat Gujarat)
ઇસનપુર તળાવમાં ડિમોલેશન
ઇસનપુર તળાવમાં ડિમોલેશન (ETV Bharat Gujarat)

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ ડેપ્યુટી કમિશનરે જણાવ્યું કે, "આખા તળાવના ડિમોલેશનની કામગીરી હાલ 4 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવી છે. આ અલગ ઝોનમાં કરવામાં આવી રહી છે, પોલીસની સહાયતાથી આ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. 20 તારીખે ડિમોલેશન કરવાનું હતું, પરંતુ સ્થાનિકો દ્વારા 4 દિવસનો સમય માગ્યો એટલે આજે કર્યું છે. 8 હિટાચી, 8 જેસીબીથી કામગીરી ચાલુ છે. 550 પોલીસ જવાન અને 500 AMC સ્ટાફ સાથે અમલ થઈ રહ્યો છે. આ મુદ્દે અગાઉ 10 રહીશો હાઇકોર્ટમાં ગયા હતા. હાઇકોર્ટ વોટર બોડી હોવાને કારણે ડિમોલેશન માટે હુકમ કર્યો હતો, આ 10 લોકોને સમય આપવા કહ્યું હતું."

રિદ્ધેશ રાવલ, ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર
રિદ્ધેશ રાવલ, ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર (ETV Bharat Gujarat)

"હું ઇસનપુર રામવાડી ટેકરા ઉપર રહેતી હતી. છેલ્લા પાંચ પેઢીથી અમે અહીંયા રહીએ છીએ. જ્યારે 5 રૂપિયાનું ઘર વેરો આવતો હતો, ત્યારે અમે ટેક્સ રુ.5 ભરતા હતા. અમે ગઈકાલે જાન લઈને રાજકોટ ગયા હતા અને આજે સવારે આ ચલાવવામાં આવ્યું, હવે અમે ક્યાં જઈએ. અમને ક્યાંય પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે એવી અમારી માંગ છે. અમે બંગલાઓમાં મજૂરી કરીને કામ કરીએ છીએ, મહેનત કરીને છોકરાઓને ભણાવીએ છીએ, હવે ભણતર ઉપર અસર પડી રહી છે. અમારી પાસે ટેક્સ બિલ, લાઈટ બિલ, ઘરનું બિલ બધા જ ડોક્યુમેન્ટ છે.અમે તમામ વેરા ભરતા હતા, તો પણ અમારું ઘર તોડી પાડવામાં આવ્યું" - ગીતાબેન ભરતભાઈ ભરવાડ, સ્થાનીક

"અમદાવાદ શહેરમાં સૌથી મોટું તળાવ એટલે ચંડોળા તળાવ એના પછી કાંકરિયા તળાવ અને ત્રીજા નંબરમાં સૌથી મોટું તળાવ ઇસનપુર તળાવ છે. પાંચ હજારે સ્ક્વેર મીટરનો આ ઘેરાવ છે. અહીંયા 925 જેટલા રહેણાંક મકાન હતા અને કોમર્શિયલને પણ અમે નોટીસ આપી હતી. 167 કોમર્શિયલ બાંધકામ પહેલા તોડ્યા હતા, 925 રહેણાંક બાંધકામ તોડવામાં આવી રહ્યા છે. ચોમાસા પહેલા રહેણાંક મકાનોને નોટિસ પાઠવી હતી, દિવાળીના કારણે અમે ડિમોલેશન મોડુ કર્યું, તે માટે લોકોને પૂરતો સમય આપ્યો હતો. અત્યારે આજે ડિમોલેશન કરવામાં આવ્યુ, અત્યારે લોકો સ્વેચ્છાથી પોતાના ઘરો ખાલી કરી રહ્યા છે." - રિદ્ધેશ રાવલ, ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર

