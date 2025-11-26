"ચાર પેઢીના પુરાવા, છતાં રોડ પર લાવી દીધા" ઇસનપુર ડિમોલિશનમાં વિસ્થાપિત થયેલા પરિવારોની વેદના
ઇસનપુર તળાવ પાસે સોમવારે ડિમોલિશન કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી, જે બાદ 5000 થી વધારે લોકો બેઘર થયા. જુઓ ETV Bharat ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ...
Published : November 26, 2025 at 1:56 PM IST
અમદાવાદ : "એક ટીપા પાણી માટે તરસી રહ્યા છીએ", આ શબ્દો છે ઈસનપુર વિસ્તારમાં વસતા નાગરિકોના, જે તાજેતરમાં થયેલા ડિમોલિશન બાદ વિસ્થાપિત થયા છે. અમદાવાદના ઇસનપુર તળાવ પાસે 24 નવેમ્બર, સોમવારની સવારે ડિમોલિશન કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી, એક જ દિવસમાં હજારો મકાનો તોડી નાખવામાં આવ્યા, 5000 થી વધારે લોકો બેઘર થયા હતા. ચાલો જાણીએ બે દિવસથી આ લોકો કેવી પરિસ્થિતિમાં છે...
ઇસનપુર તળાવ વિસ્તારમાં મેગા ડિમોલિશન
અમદાવાદ શહેરમાં લગભગ 115 જેટલા તળાવ આવેલા છે, જેમાં ચંડોળા અને કાંકરિયા તળાવ પછી ઇસનપુર તળાવ શહેરના ત્રીજા નંબરનું સૌથી મોટું તળાવ છે. આ તળાવ ફરતે ગેરકાયદેસર બાંધકામ અને દબાણ હોવાથી તેને દૂર કરવા માટે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. જે હેઠળ 24 નવેમ્બર, સોમવારના રોજ મેગા ડિમોલેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.
5000 થી વધારે લોકો બેઘર થયા
ડિમોલિશન કામગીરી હાથ દરમિયાન એક જ દિવસમાં હજારો મકાનો તોડી નાખવામાં આવ્યા, જેમાં 5000 થી વધારે લોકો બેઘર થયા હતા. દબાણ હટાવ્યા બાદ કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. બીજી તરફ સ્થાનિક લોકોને આક્ષેપ છે કે તેમને સમય આપ્યા વગર મકાનો તોડી પાડવામાં આવ્યા છે. ઘરવખરી સહિતનો સામાન કાટમાળમાં દબાઈ ગયો છે. હાલ આ પરિવારોની હાલત કફોડી છે, અને ડિમોલિશન બાદ વિસ્થાપિત થયેલા લોકો રઝળી પડ્યા છે.
વિસ્થાપિત થયેલા પરિવારોની વેદના
આ અંગે સ્થાનિક રહેવાસી જ્યોતિબેને જણાવ્યું કે, "80 વર્ષથી અમે રામવાડીમાં રહીએ છીએ. મારા મમ્મી વિધવા છે, હવે અમારી પાસે કોઈ સહાય નથી. અમારા ઘર તોડી નાખ્યા, અમારી પાસે ખાવા માટે પણ કશું નથી, બે દિવસથી અમે જમ્યા વગર છીએ. અમારી સ્થિતિ વિશે કોઈ પૂછવા માટે આવ્યું નહીં. અમારી માંગ છે કે મહેરબાની કરીને અમને કંઈ સહાય આપો, ઠંડીની ઋતુ છે અને અમારી પાસે ઓઢવા માટે ધાબળા કે કપડાં નથી. અમારો સામાન અહીંયા દટાઈ ગયો છે. અમારી પાસે ભાડાના પૈસા નથી, અમે કેવી રીતે ભાડાના મકાનમાં જઈને રહીએ?"
"હું ધોરણ સાતમાં ભણું છું. મારો યુનિફોર્મ અને બેગ, જે ઘર તોડ્યું છે તેમાં દટાઈ ગયું છે. બે દિવસથી હું સ્કૂલ નથી ગઈ." -- વિદ્યાર્થિની વ્યથા
"સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી પેન્ડિંગ, છતાં મકાન તોડ્યા" - સ્થાનિકોનો આક્ષેપ
ડિમોલિશનની નોટિસ સામે અરજી કરનાર અરજદાર પાયલબેને જણાવ્યું કે, "સુપ્રીમ કોર્ટમાં મેં અરજી કરી, તેની મુદત ડિસેમ્બરના પહેલા અઠવાડિયામાં આપવામાં આવી હતી. તે પહેલા જ આટલું મોટું ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યું. ગુરુવારે મને ફ્રેક્ચર થયું, અને આંગળીમાં સળીયો મુકાયો છે. માથામાં ટાંકા આવ્યા, બે પગમાં વાગ્યું હતું. મેં એક અઠવાડિયા માટે રાહત માંગી, તેમ છતાં બુલડોઝર ચલાવવામાં આવ્યું. સામાન કાઢવા જેવી મારી હાલત નથી, બધો સામાન કાટમાળમાં દટાઈ ગયો છે. છોકરાઓનું ભણતર બગડે છે, તેમની પરીક્ષા આવશે તો કેવી રીતે આપશે?"
સ્થાનિક રહેવાસી રાજુભાઈ ભરવાડે જણાવ્યું કે, "ઇન્દિરા ગાંધીના સમયે આ જગ્યા અમને ફાળવવામાં આવી હતી, પહેલા આ ખેતર હતું. અમારી પાસે ચાર પેઢીના પુરાવા છે. તે સમયથી અમે અહીંયા રહીએ છીએ. અમે દૂધ વેચીએ છીએ, હવે અમારો ધંધો બગડી ગયો. અમે અમારા પશુઓને લઈને ક્યાં જઈએ. અહીંયા 40 થી 50 માલધારી પરિવાર છે. અમારી હાલત ખૂબ જ ખરાબ છે, રોડ પર ખાટલા નાખીને બેસી ગયા છીએ. ધંધો કેવી રીતે કરીએ? બાળકોને કેવી રીતે ખવડાવીએ?"
સ્થાનિકોએ બતાવ્યા રહેણાંકના પુરાવા
અન્ય એક અરજદારે ઠાકોર રાયસિંહે જણાવ્યું કે, "રામવાડી ઇસનપુર ટેકરા ખાતે મારો જન્મ થયો હતો. ગ્રામ પંચાયતે જ્યારે આ તલાવડીનો વિકાસ કર્યો હતો, ત્યારથી અમે અહીંયા રહેતા હતા. મારી પાસે ગ્રામ પંચાયતને વેરો ભરવા માટેની 11 રૂપિયા 12 રૂપિયાની પહોંચ પણ છે. અમે તારીખ લંબાવવા માટે પિટિશન કરી હતી, જે સુપ્રીમ કોર્ટમાં પેન્ડિંગ છે. તેનો ડાયરી નંબર અમારી પાસે છે. ડિસેમ્બરમાં તેની સુનાવણી હતી, એના પહેલા જ બધા ઘર તોડી નાખ્યા.
"એક ટીપા પાણી માટે તરસી રહ્યા છીએ"
અહીંયા જવાન છોકરીઓ રોડ પર ઊંઘી રહી છે, એની સાથે કંઈ પણ થાય તો કોણ જવાબદાર હશે? અત્યાર સુધી કોઈ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી નથી. બધા જ લોકો પોતાના સગા-સંબંધી કે જ્યાં જગ્યા મળી રહે છે ત્યાં ખાટલા લઈને બેસી ગયા છે. આ વિસ્તારમાં ઘણા વિધવા બહેનો છે, જે આજુબાજુમાં નાની મોટી મજૂરી કરે છે. આવા લોકો ભાડાના મકાન કેવી રીતે લેશે. સ્કૂલમાં ભણતા બાળકોના ભણતર પર મોટી અસર થઈ રહી છે. હવે એક ટીપા પાણી માટે પણ અહીં લોકો તરસે છે, લોકો દર દર ભટકવા માટે મજબૂર બન્યા છે.
વિસ્થાપિત પરિવારો માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા
ઉલ્લેખનીય છે કે, ઇસનપુર તળાવ વિસ્તારમાં થયેલા દબાણ દૂર કરતા પહેલા નાગરિકોને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ મકાનો ફાળવવામાં આવશે. તેના માટે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા ફોર્મ ભરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તંત્રએ શું કહ્યું?
આ અંગે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ડે. મ્યુનિસિપલ કમિશનર રિદ્ધેશ રાવલે જણાવ્યું કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તરફથી ચોમાસા પહેલા આ ઘર માલિકોને નોટિસ મોકલવામાં આવી હતી. દિવાળીને કારણે ડિમોલિશન મોડું થયું. હાલ ચાર ભાગમાં કામગીરી કરવામાં આવી છે. અહીંયા 925 રહેણાક મકાન તોડવામાં આવ્યા અને 167 ગેરકાયદેસર કોમર્શિયલ બાંધકામ તોડવામાં આવ્યા.
"ત્રણ વખત નોટિસ આપી દબાણ ખાલી કરવા પૂરતો સમય આપ્યો હતો, જે બાદ હવે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. આ પીડિતોને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ મકાન ફાળવવામાં આવશે." -- રિદ્ધેશ રાવલ (ડે. મ્યુનિસિપલ કમિશનર)
ઇસનપુર તળાવ પર વિસ્તારમાં કબજો કરનારાઓમાં 10 લોકોએ હાઇકોર્ટમાં અરજી કરી હતી, પરંતુ હાઇકોર્ટે રાહત ન આપતા જણાવ્યું કે, વોટર બોડી પર કોઈ પણ પ્રકારના અતિક્રમણ યોગ્ય ઠેરવી શકાશે નહીં. તેના પછી હાઇકોર્ટે ડિમોલેશનનો ઓર્ડર આપ્યો હતો.
ઇસનપુર તળાવ અંદાજિત 96 હજાર મીટરમાં ફેલાયેલું છે, જેમાં 30 ટકા ભાગમાં દબાણ હતા. આ લોકોને ત્રણ વખત નોટિસ આપવામાં આવી હતી. દબાણ ખાલી કરવા માટે પૂરતો સમય આપ્યો હતો. પરંતુ આ દબાણ ખાલી નહીં થતા હવે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. આ પીડિતોને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ મકાન ફાળવવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો...