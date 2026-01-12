અમદાવાદના આવકાર અને ફૂડના કાયલ થયા વિદેશી પતંગબાજો, કાઈટ ફેસ્ટિવલમાં આવેલા 'મહેમાનો'એ શું કહ્યું?
આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવમાં યુક્રેન, નાઈઝેરીયા, યુએસએ, બેલ્જિયમ, ઇંગ્લેન્ડ, ચીન જેવા દેશોના પતંગબાજોએ પણ ભાગ લીધો છે.
Published : January 12, 2026 at 8:38 PM IST
અમદાવાદ : શહેરના સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર આજે એક અદભુત નજારો જોવા મળ્યો હતો. અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ કાઈટ ફેસ્ટિવલમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને જર્મન ચાન્સેલર પહોંચ્યા હતા, તેમણે પતંગ ઉડાવીને અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ કાઈટ ફેસ્ટિવલનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું.
આ ઇન્ટરનેશનલ કાઈટ ફેસ્ટિવલમાં દેશ-વિદેશના પતંગબાજો પણ સામેલ થયા હતા. આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવમાં યુક્રેન, નાઈઝેરીયા, યુએસએ, બેલ્જિયમ, ઇંગ્લેન્ડ, ચીન જેવા દેશોના પતંગબાજોએ પણ ભાગ લીધો છે. જુદી જુદી પતંગો આકાશમાં ઉડાવતા નજરે પડ્યા હતા.
યુક્રેનથી અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ કાઈટ ફેસ્ટિવલમાં ભાગ લેનાર નાતાલિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "મને આજે બહુ જ સારો અનુભવ થયો. આ બહુ સરસ રીતે કાઈટ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેને જોવા માટે લોકોની ભીડ ઉમટી રહી છે. અમે આ કાઈટ ફેસ્ટિવલમાં ભાગ લીધો છે. હું બહુ જ ખુશ છું. અમે 2025ના કાઈટ ફેસ્ટિવલમાં પણ ભાગ લીધો હતો, ત્યારે પણ મારે બહું સારો અનુભવ રહ્યો હતો.
અમદાવાદની ઝાંખી પણ આ ફેસ્ટિવલમાં બતાવવામાં આવી રહી છે, એટલે આ વર્ષ કાઇટ ફેસ્ટિવલ થોડો અલગ છે. આજે ભારતના વડાપ્રધાન આ કાઇટ ફેસ્ટિવલમાં આવ્યા હતા. મેં એમને જોયા અને તેમને હેલો પણ કહ્યું, આ કાઈટ ફેસ્ટિવલની લોકો મજા લેય અને સલામત રહે.
અલ્જેરિયાના બેલ્કાસેમ મામારએ જણાવ્યું હતું કે, "અહીંયા મારો અનુભવ બહું સારો રહ્યો, હું છેલ્લા 15 વર્ષથી અમદાવાદ કાઈટ ફેસ્ટિવલમાં ભાગ લઉં છું. અમદાવાદમાં જ્યારથી કાઇટ ફેસ્ટિવલની શરૂઆત થઈ હતી, ત્યારથી હું આવું છું. મેં લેબનોનથી પતંગ બનાવી છે અને હું લેબનોનના ફ્લેગ લઈને આવ્યો છું"
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, "મારા માથે જે ટોપી છે, એ મેં નેપાલથી ખરીદી હતી. એની ઉપર જુદા જુદા દેશના લોગો પણ લગાવવામાં આવ્યા છે. હું જ્યાં પતંગ ઉત્સવમાં જાઉં છું, ત્યા આ ટોપી પહેરીને જાવ છું. મને ભારત ગમે છે, અને અમદાવાદના લોકો પણ મને બહુ જ ગમે છે. અહીંયાના ફૂડ અને લોકોના આવકારથી હું ખુશ થાવ છું."
