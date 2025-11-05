અમદાવાદના આંગણે 'ઇન્ટરનેશનલ ફૂડ ફેસ્ટિવલ 2025': સ્પેન-નેધરલેન્ડની લિજ્જત માણવાની તક
ફૂડ ફેસ્ટિવલ માત્ર સ્વાદ જ નહીં પણ વિચારો, સંસ્કૃતિ અને જોડાણનો ઉત્સવ બનશે. અમદાવાદના સ્વાદપ્રેમીઓ માટે એક અવિસ્મરણીય અનુભવ બની રહેશે.
Published : November 5, 2025 at 12:26 PM IST
અમદાવાદ : ફૂડ રસિકો માટે અમદાવાદના સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ઇવેન્ટ સેન્ટર ખાતે 13 નવેમ્બરથી ઇન્ટરનેશનલ ફૂડ ફેસ્ટિવલ 2025 નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ફૂડ ફોર થોટની થીમ પર આયોજિત આ ઈવેન્ટમાં લક્ઝરી ફૂડ કોર્ટ સાઉથ એશિયાના માસ્ટર સેફના લાઈવ કુકિંગ શો અને પુરી જગન્નાથ મંદિરના સાથે આધ્યાત્મિક પેવિલિયન આકર્ષણનું કેન્દ્ર રહેશે. ચાલો જાણીએ આ વખતે ઇન્ટરનેશનલ ફૂડ ફેસ્ટિવલમાં શું છે ખાસ અને કેવી તૈયારી કરવામાં આવી છે.
'ઇન્ટરનેશનલ ફૂડ ફેસ્ટિવલ 2025'
અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ ફરી એકવાર સ્વાદપ્રેમીઓ માટે એક અનોખો અનુભવ લાવી રહી છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સાઉથ એશિયન એસોસિએશન ફોર ગેસ્ટ્રોનોમીના (SAG) સહયોગથી અમદાવાદના સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ઇવેન્ટ સેન્ટર ખાતે 13 નવેમ્બરથી 16 નવેમ્બર સુધી આંતરરાષ્ટ્રીય માન્યતા ધરાવતા ઇન્ટરનેશનલ ફૂડ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
દેશ-વિદેશની લિજ્જત માણવાની તક
આ અંગે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે 13 નવેમ્બથી 16 નવેમ્બર 2025 સુધી ઇન્ટરનેશનલ ફૂડ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવશે. આ ફેસ્ટિવલમાં ભારત ઉપરાંત નેપાળ, સ્પેન, નેધરલેન્ડ જેવા દેશોની ભાગીદારી રહેશે, જે આ ફૂડ ફેસ્ટિવલને આંતરરાષ્ટ્રીય રંગ આપશે. આ ફૂડ ફેસ્ટિવલમાં જાણીતા સેલિબ્રિટી અને નિષ્ણાતો ઉપરાંત માસ્ટર શેફની ઉપસ્થિતિ રહેતા માહિતીસભર મનોરંજનની મજા માણવા મળશે.
આ ફૂડ ફેસ્ટિવલમાં જાણીતા ફૂડ ક્રિટીક અને લેખિકા રશ્મિ ઉદય સિંગ, ફેમસ શેફ અભીજીત શાહ અને ગૌતમ મહર્ષિ સાથે નેપાળથી લેખિકા રોહિણી રાણા અને પદ્મશ્રી ડોક્ટર પુષ્પેશપંથ ઉપસ્થિત રહેશે. સાથે આ ફૂડ ફેસ્ટિવલમાં સાઉથ એશિયાના માસ્ટર શેફ દ્વારા લાઈવ કુકિંગ વર્કશોપ અને ફૂડ શોનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
'અ ટેસ્ટ ઓફ લક્ઝરી' અને 'ધ રિજનલ ફ્લેવર' એમ બે પ્રકારની થીમ પર ફૂડ કોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં લક્ઝરી હોટલ દ્વારા પોતાની શ્રેષ્ઠ વાનગીઓ પિરસવામાં આવશે. આ ફૂડ ફેસ્ટિવલ વિદ્યાર્થીઓ અને વ્યવસાયિકો માટે પ્રેરણાનું પ્લેટફોર્મ બનશે. હોટેલ મેનેજમેન્ટના વિદ્યાર્થીઓ, ફૂડ બ્લોગર અને બિઝનેસમેન માટે ફેસ્ટિવલ એક લર્નિંગ અને નેટવર્કિંગ તકો પૂરી પાડશે.
આ ફૂડ ફેસ્ટિવલમાં ત્રણ અનોખા પેવિલિયન તૈયાર કરવામાં આવશે. લક્ઝરી પેવિલિયનમાં પ્રતિષ્ઠિત હોટેલ દ્વારા તેમની વિશેષ વાનગીઓ પિરસવામાં આવશે. સ્પીચવેલિયનમાં પૂરી જગન્નાથ મંદિરમાં આપવામાં આવતા પ્રસાદ સાથે આધ્યાત્મિક અનુભૂતિ થશે. ત્રીજા કોફી પેવિલિયનમાં લાઈફ કોફી વર્કશોપ સાથે કોફી પ્રેમીઓ માટે શૈક્ષણિક અને મનોરંજન માહિતી પૂરી પાડવામાં આવશે.
