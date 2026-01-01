અમદાવાદ: 'ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાવર શૉ - 2026' નું નામ નોંધાશે ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં, જાણો કેવી રીતે થશે સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા
‘ભારત એક ગાથા’ થીમ પર આ ફ્લાવર શો નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમા 6 ઝોન બનાવવામાં આવ્યું છે.
January 1, 2026
અમદાવાદ: વિશ્વકક્ષાનો અમદાવાદ ફ્લાવર શૉ-2026 ભારતીય સંસ્કૃતિ અને પ્રકૃતિની સુંદરતાનો સંગમ રજૂ કરે છે. આરતી આ ફ્લાવર શો નો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. આ ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાવર શો ગિનિઝ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં પોતાનું નામ નોંધાશે.
ફ્લાવર શૉ-2026 માં શું ખાસ છે અને કઈ રીતે ‘ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ’માં ફલાવર શો નું નામ આવશે? આ અંગે ક્રિએશનલ હેરિટેજ કમિટીના ચેરમેન જયેશ ત્રિવેદીએ ઈટીવી ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી હતી.
ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાવર શૉ-2026 નાં મહત્ત્વનાં આકર્ષણો વિષય અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના રીક્રિએશનલ હેરિટેજ કમિટીના ચેરમેન જયેશ ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા દર વર્ષે ફુલાવર શો નું આયોજન કરવામાં આવે છે એ જ રીતે આ વખતે 14મા ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાવર શો નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ‘ભારત એક ગાથા’ થીમ પર આ ફ્લાવર શો નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમા 6 ઝોન બનાવવામાં આવ્યું છે. ભારતની પૌરાણિક ધરોહરને રજૂ કરતો ‘શાશ્વત ભારત ઝોન’ અને 30 મીટર વ્યાસનું ભવ્ય ફૂલ મંડળ ફ્લાવર શૉના મહત્ત્વનાં આકર્ષણો છે. ફ્લાવર શોની યાત્રા ભવ્ય પ્રવેશદ્વારથી શરૂ થશે, જ્યાં બે વિશાળ ફૂલોના સિંહો મુલાકાતીઓનું સ્વાગત કરશે. આ સિંહો ભારતની હિંમત, ગૌરવ અને અડગ આત્માનું પ્રતીક બની રહેશે. પ્રવેશ ઝોનમાં કમળના ફાઉન્ટેન દ્વારા રાષ્ટ્રીય ગૌરવને ફૂલોથી સજાવી રજૂ કરવામાં આવશે, જે સમગ્ર પ્રદર્શનના થીમને અનુરૂપ ગૌરવસભર વાતાવરણ સર્જશે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ફ્લાવર શોમાં ભારતના વિવિધ ઉત્સવોને સમર્પિત વિશેષ ઝોન પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. અહીં ફૂલકળાના માધ્યમથી દિવાળીના પ્રકાશ અને આશાનો સંદેશ, હોળીના રંગો અને ઉલ્લાસ, ઓણમની પરંપરાગત સૌમ્યતા અને બિહુના લયબદ્ધ ઉત્સવોને જિવંત સ્વરૂપ આપવામાં આવશે. આ ઝોન ભારતની સાંસ્કૃતિક વિવિધતાને ઉજાગર કરી એકતાની ભાવનાને વધુ મજબૂત બનાવશે. તે સાથે જ બાળકો માટે વિશેષ રંગીન અને આનંદમય ઝોન પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, જ્યાં કાર્ટૂન પાત્રો દ્વારા બાળકો માટે મનોરંજન અને કલ્પનાનું વિશ્વ સર્જવામાં આવશે.
ભારતની પૌરાણિક ધરોહરને રજૂ કરતો ‘શાશ્વત ભારત’ ઝોન પણ ફ્લાવર શોનું મુખ્ય આકર્ષણ બનશે. આ આધ્યાત્મિક રીતે સમૃદ્ધ ઝોનમાં સમુદ્ર મંથન, ગીતા સાર, ગોવર્ધન લીલા, ગંગા અવતરણ અને રામસેતુ જેવા પૌરાણિક પ્રસંગોને ફૂલોના શિલ્પો દ્વારા કલાત્મક રીતે પુનઃરચિત કરવામાં આવ્યા છે. જે મુલાકાતીઓને ભારતની પ્રાચીન સાંસ્કૃતિક કથાઓ સાથે જોડે છે.
આ સાથે ભારતીય શાસ્ત્રીય અને લોકનૃત્ય પરંપરાઓને સમર્પિત ઝોનમાં કુચિપુડી, ભાંગડા, ગરબા અને કથકલી જેવાં નૃત્ય સ્વરૂપોની સૌમ્યતા રજૂ થશે. આ ઝોનના કેન્દ્રમાં ભગવાન નટરાજની પ્રતિમા ભારતની કલાત્મક સમૃદ્ધિ, પરંપરાની સતતતા અને તાલની સર્વવ્યાપી ભાષાનું પ્રતીક બની રહેશે.
આધુનિક ભારતની પ્રગતિને દર્શાવતો ‘ભારતની સિદ્ધિઓ’ ઝોન ફૂલોના માધ્યમથી દેશની હાઈ-સ્પીડ રેલ, નવીવીકરણીય ઊર્જા, સ્પોર્ટ્સ ક્ષેત્રની સિદ્ધિઓ, અંતરિક્ષ ટેકનોલોજી અને શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં પ્રાપ્ત થયેલી ઉત્તમતાને રજૂ કરશે. આ ઝોન ભારતના વારસા અને ભવિષ્યમુખી નવીનતાના સંતુલિત વિકાસની શક્તિશાળી ગાથા રજૂ કરશે.
તેમણે વધુ જણાવ્યું હતું કે, આ વખતે ફ્લાવર શોમાં એક મુખ્ય કેન્દ્રબિંદુ રાષ્ટ્રીય એકતાનું પ્રતીકાત્મક ઝોન રહેશે, જેમાં 30 મીટર વ્યાસનું ભવ્ય ફૂલ મંડળ અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું વિશ્વનું સૌથી મોટું ફૂલ ચિત્ર રજૂ કરવામાં આવશે. ભારતના લોખંડી પુરુષ તરીકે ઓળખાતા સરદાર પટેલના રાષ્ટ્રીય એકતામાં આપેલા યોગદાનને સન્માન આપતું આ પ્રદર્શન ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ સ્થાપિત કરવા માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ફલાવર શો-2026 અંતર્ગત સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર ઇવેન્ટ ગ્રાઉન્ડમાં ડિસ્પ્લે માટે લગાવવામાં આવેલા સીઝનલ પ્લાન્ટ્સની જાળવણી માટે ટ્રેક્ટર કે પાઈપ જેવી પરંપરાગત વોટરિંગ પદ્ધતિના બદલે 10524 ચો.મી એરીયામાં સ્પ્રિન્કલિંગ ઇરિગેશન નેટવર્ક સિસ્ટમ લગાવવામાં આવી છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, મુખ્યમંત્રીના હસ્તે આજે અટલ બ્રિજની બહાર મહિલા સશક્તિકરણ પ્રતિકૃતિવાળો એક ટ્રાયેંગલ શેપ સ્ટ્રક્ચર બનાવવામાં આવ્યું છે, તેની અંદર મહિલાઓની ભૂમિકા જેમ કે માતા, બહેન, પત્ની અને પુત્રી એવા ચાર પ્રકારના દર્શાવવામાં આવ્યા છે અને દેશની જુદી જુદી ભાષાઓમાં શબ્દ લખવામાં આવ્યું છે. જે મહિલાઓ સિદ્ધિ અને સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે એમના વિશે એક ફોટો અને કન્ટેન્ટ પણ આની અંદર લગાવવામાં આવ્યું છે.
