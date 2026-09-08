24 ઓક્ટોબરથી શરૂ થશે અમદાવાદ ઈન્ટરનેશનલ બૂક ફેસ્ટિવલ-2026
સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે 24 ઓક્ટોબરથી 1 નવેમ્બર દરમિયાન બૂક ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરાયું છે
Published : September 8, 2026 at 8:51 PM IST
અમદાવાદઃ આગામી 24 ઓક્ટોબરથી અમદાવાદ ઈન્ટરનેશનલ બૂક ફેસ્ટિવલ (AIBF) 2026નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 1 નવેમ્બર સુધી ચાલનારા આ ઈન્ટરનેશનલ બૂક ફેસ્ટિવલ માટે કર્ટન રેઝર કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. પાલડીના ટાગોર હોલ ખાતે ઈન્ટરનેશનલ બૂક ફેસ્ટિવલ પહેલા કર્ટન રેઝર કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.
મેયર હિતેશ બારોટની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલા આ કર્ટન રેઝર કાર્યક્રમમાં સાંસદ દિનેશ મકવાણા, AMCના મ્યુનિસિપિલ કમિશનર બંધાનિધિ પાની, ડેપ્યુટી મેયર અંજુ શાહ, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન કમલેશ પટેલ, શાસક પક્ષના નેતા જશુ ઠાકોર સહિત તમામ ધારાસભ્યો અને સ્થાનિક કાઉન્સિલર્સ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ ઉપરાંત નેશનલ બૂક ટ્રસ્ટના ચેરમેન મિલિંદ મરાઠે તેમજ પ્રસિદ્ધ સાહિત્યકાર અને વક્તા તુષાર શુક્લ પણ સહિતના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
અમદાવાદના મેયર હિતેશભાઈ બારોટે જણાવ્યું કે, વર્ષ 2012થી શરૂ થયેલી આ પુસ્તક મેળાની પ્રવૃત્તિ બાદ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા છેલ્લા 14 વર્ષથી અવિરતપણે પુસ્તક મેળાનું આયોજન કરી રહી છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં પુસ્તકપ્રેમીઓ આવે છે અને પોતાની પસંદગીનાં પુસ્તકો ખરીદે છે. તેમણે એમ જણાવ્યું કે, મોબાઈલના વધતા ઉપયોગ વચ્ચે, ખાસ કરીને ત્રણ વર્ષનાં બાળકોને મોબાઈલથી દૂર રાખવાની જરૂરિયાત વ્યક્ત કરતાં તેમણે પરિવારોને વાંચનની ટેવ કેળવવા અપીલ કરી હતી. તેમણે દરરોજ 30 મિનિટનો સમય પરિવાર સાથે પુસ્તક વાંચવા માટે ફાળવવાની વાત કરી હતી.
આ અવસરે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કમિશનર બંછાનિધિ પાનીએ કહ્યું કે, અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ બુકફેર આપણા શહેર માટે અત્યંત ગૌરવ અને મહત્વનો કાર્યક્રમ છે. વર્ષ 2012માં તત્કાલીન માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી અને હાલના દેશના માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ શરૂ થયેલી આ પહેલ આજે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પહોંચી છે. આજના ડિજિટલ યુગમાં જ્યારે બાળકોનો સ્ક્રીન ટાઈમ વધી રહ્યો છે અને વાંચન તથા વિચારની મૌલિકતા ઘટી રહી છે, ત્યારે પુસ્તકનું મહત્વ વધુ વધી જાય છે. પુસ્તક આપણો શ્રેષ્ઠ મિત્ર છે. તે આપણને જ્ઞાન, સકારાત્મકતા અને નવી વિચારસરણી આપે છે. સોશિયલ મીડિયાના યુગમાં સાચું અને વિશ્વસનીય જ્ઞાન મેળવવા માટે પુસ્તકો સાથેનું જોડાણ ખૂબ જરૂરી છે.
નેશનલ બૂક ટ્રસ્ટના ચેરમેન મિલિંદ મરાઠેએ જણાવ્યું કે, નેશનલ બૂક ટ્રસ્ટ વર્ષ 2024થી અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ બુકફેર સાથે જોડાયેલું છે, આ તેની ત્રીજી આવૃતિ છે અને અમને તેનું ખૂબ ગૌરવ છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે, બહુ ઓછી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનો એવી છે, જે રસ્તા, પાણી અને અન્ય માળખાકીય સુવિધાઓની સાથે સાથે વાંચન સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પણ આટલો સુંદર અને સતત પ્રયાસ કરે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન આ બાબતમાં એક ઉત્તમ અને પ્રેરણાદાયી ઉદાહરણ છે. ગુજરાતમાં વાંચનને પ્રોત્સાહન આપવાની એક સશક્ત શરૂઆત વર્ષ 2012માં શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની પ્રેરણાથી થઈ હતી. આ યાત્રામાં તત્કાલીન મ્યુનિસિપલ કમિશનર ગુરુપ્રસાદ મહાપાત્રા તથા નેશનલ બૂક ટ્રસ્ટના તત્કાલીન ડિરેક્ટર એમ. એસ. સિકંદર સાહેબનો મહત્વપૂર્ણ ફાળો રહ્યો હતો. ‘વાંચે ગુજરાત’ જેવા અભિયાનોએ પણ ગુજરાતમાં વાંચનની સંસ્કૃતિને વધુ મજબૂત બનાવવામાં નોંધપાત્ર ભૂમિકા ભજવી છે.
કવિ અને લેખક તુષાર શુક્લએ પુસ્તક મેળા સાથેના પોતાની યાદોને વાગોળતા જણાવ્યું કે, નરેન્દ્રભાઈએ પુસ્તક મેળાની કલ્પના વિશાળ ફલક પર કરી હતી. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને આ આયોજનને વધુ વિસ્તારીને તેને દર વર્ષે વધુ સુંદર બનાવ્યું છે. તેમણે આયોજનની સફળતા પાછળ કોર્પોરેશનના કર્મચારીઓની સમર્પિત કામગીરીને પણ બિરદાવી હતી. પોતાના બાળપણના પુસ્તકપ્રેમ અને પિતાના લેખક તરીકેના સંસ્કારોનો ઉલ્લેખ કરતાં તેમણે કહ્યું કે, માત્ર પુસ્તકો ખરીદવા કે પુસ્તકાલય ભરવા કરતાં બાળકો અને વિદ્યાર્થીઓના હાથમાં કયા પુસ્તકો પહોંચે છે તે વધુ મહત્વનું છે.
અત્રે ઉલ્લેખનીય છેકે, આ કાર્યક્રમના પ્રારંભે મહાનુભાવોના હસ્તે બુક ફેર અંગેની હાઈલાઈટ્સ દર્શાવતી શોર્ટ ફિલ્મનું નિદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે સ્કૂલ બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પુસ્તક વાંચનનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. બાળકોમાં વાંચનની ટેવ વિકસે તેમજ પુસ્તકો અને સાહિત્ય પ્રત્યે રુચિ વધે તે દિશામાં આ પ્રવૃત્તિ મહત્વપૂર્ણ બની રહેશે
વર્ષભર ચાલનારી પોડકાસ્ટ સિરીઝનો પ્રારંભ
અમદાવાદ ઈન્ટરનેશનલ બૂક ફેસ્ટિવલ (AIBF) 2026ના ભાગરૂપે સાહિત્યિક હસ્તીઓ અને વાચકો વચ્ચે સતત સંપર્ક જળવાઈ રહે, તે હેતુથી વર્ષભર ચાલનારી પોડકાસ્ટ સિરીઝનું લોન્ચિંગ પણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પોડકાસ્ટ સિરીઝના માધ્યમથી સાહિત્યકારો, લેખકો તથા વિવિધ ક્ષેત્રના નિષ્ણાતો સાથેના સંવાદને વાચકો અને નાગરિકો સુધી પહોંચાડવામાં આવશે.
અમદાવાદ ઈન્ટરનેશનલ બૂક ફેસ્ટિવલ (AIBF) 2026ના 9 દિવસીય આ પુસ્તક મહોત્સવમાં પુસ્તકો, સાહિત્ય, જ્ઞાન અને વાંચન સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહન આપતી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવામાં આવશે.AIBF-2026નો મુખ્ય ઉદ્દેશ અમદાવાદ શહેરમાં વાંચનની સંસ્કૃતિને વધુ વેગ આપવો, યુવાનો અને બાળકોને પુસ્તકો સાથે જોડવા તથા સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓને લોકવ્યાપી બનાવવાનો છે. આ પુસ્તક મહોત્સવ શહેરના નાગરિકો માટે પુસ્તકો, સાહિત્ય અને જ્ઞાન સાથે જોડાવાનું મહત્વપૂર્ણ માધ્યમ બની રહેશે.
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