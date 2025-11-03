અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ ૨૦૨૫: ૧૩થી ૨૦ નવેમ્બર સુધી સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર યોજાશે
આ વર્ષે ૧૩ નવેમ્બરથી ૨૦ નવેમ્બર સુધી સાત દિવસના આ મેળાનું ઉદ્ઘાટન કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના હસ્તે થશે, જેમાં રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ જોડાશે.
અમદાવાદ: વાંચકો અને સાહિત્ય પ્રેમીઓ માટે આનંદના સમાચાર! ૧૩ નવેમ્બરથી અમદાવાદના સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર અમદાવાદ બુક ફેસ્ટિવલ ૨૦૨૫નું આયોજન કરવામાં આવશે. આ વર્ષે આ મેળાને અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ ૨૦૨૫ તરીકે ઓળખવામાં આવશે, જેમાં ૧૦૦૦થી વધુ પ્રકાશકોના પુસ્તકોનું વિશાળ પ્રદર્શન જોવા મળશે સાથે જ અનેક સાહિત્યિક કાર્યક્રમો પણ યોજાશે.
સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે ‘વાંચે ગુજરાત’ અભિયાનની શરૂઆત કરાવી હતી. આ અભિયાન અંતર્ગત અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા પ્રતિ વર્ષ અમદાવાદ નેશનલ બુક ફેરનું આયોજન કરવામાં આવે છે, જેને ૨૦૨૫થી અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેર તરીકે ઓળખવામાં આવશે. લોકોમાં વાંચન પ્રત્યેની રુચિ વધે તે માટે આ બુક ફેરનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે ૧૩ નવેમ્બરથી ૨૦ નવેમ્બર સુધી સાત દિવસના આ મેળાનું ઉદ્ઘાટન કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના હસ્તે થશે, જેમાં રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ જોડાશે.
આ વખતે બપોરના સમયે બાળકો માટે કિડ્સ રિલેટેડ પ્રવૃત્તિઓ રાખવામાં આવી છે, જ્યારે રાત્રે સાહિત્ય ક્ષેત્રના પ્રખ્યાત વ્યક્તિઓનાં પ્રવચનો, કવી સંમેલનો અને વિવિધ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો યોજાશે. પ્રકાશકો પણ આ બુક ફેરમાં સક્રિય રીતે ભાગ લેશે. પુસ્તક રસિકો અને સાહિત્ય પ્રેમીઓ માટે બુક ફેસ્ટિવલની સાથે લેખન મંચ, પ્રજ્ઞા શિબિર, જ્ઞાનગંગા રંગમાં અભિક કલ્પસાહિત્ય જેવા વિવિધ આકર્ષણો પણ રહેશે.
અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ ૨૦૨૫માં અનેક રાષ્ટ્રીય ખ્યાતનામ વક્તાઓ ઉપસ્થિત રહેશે, જેમાં લેફ્ટનન્ટ જનરલ કે.જે.એસ. ઢિલ્લોન, કે. વિજય કુમાર (નિવૃત્ત આઈપીએસ) તેમજ સ્વપ્નિલ પાંડે હાજર રહેશે. તે ઉપરાંત મોરારી બાપુ, તુષાર શુક્લ, ભાગ્યેશ ઝા અને જગદીશ ત્રિવેદી જેવા વક્તાઓ સાહિત્ય અને આધ્યાત્મિકતાના સંગમ પર પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરશે. જાણીતા ગાયક કિર્તીદાન ગઢવી લોકગીતો અને સાહિત્ય પર જીવંત પ્રદર્શન કરશે. વિચાર મંથન અંતર્ગત સ્વદેશી અને આત્મનિર્ભરતા વિષય પર વિવિધ વ્યાખ્યાનો યોજાશે. આ ફેસ્ટિવલમાં તમામ મુલાકાતીઓ માટે પ્રવેશ નિશુલ્ક રહેશે.
