અમદાવાદના પુસ્તક મેળામાં યોગ વિશેના વિશેષ પુસ્તકો, આ પુસ્તકો ખરીદવા લોકોમાં ભારે ઉત્સાહ

ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ–2025માં લકુલીશ યોગ યુનિવર્સિટી દ્વારા યોગ વિશે વિશેષ પુસ્તકો રાખવામાં આવ્યા છે. જેને ખરીદવા માટે લોકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.
Published : November 20, 2025 at 5:30 PM IST
અમદાવાદ : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી યોગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે યોગ ડેની શરૂઆત કરી છે. ત્યારે અમદાવાદ ખાતે યોજાયેલા ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ–2025માં લકુલીશ યોગ યુનિવર્સિટી દ્વારા યોગ વિશે વિશેષ પુસ્તકો રાખવામાં આવ્યા છે. જેને ખરીદવા માટે લોકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.
લકુલીશ યોગ યુનિવર્સિટીના આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર હીના મોરીએ જણાવ્યું કે, "અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ 2025 દરેક સ્ટોલમાં કંઈક નવું જોવા મળે છે, ત્યારે અમદાવાદ ખાતે યોજાયેલા ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ 2025માં લકુલીશ યોગ યુનિવર્સિટી અને લાઈફ મિશનની વિશેષ ભાગીદારી છે. આ બુક ફેસ્ટિવલમા લકુલીશ યોગ યુનિવર્સિટીએ સ્ટોલ નંબર 15 ખાતે પ્રદર્શન રાખ્યું છે.
સ્ટોલ પર લાઈફ મિશનના પ્રકાશિત પરમ પૂજ્ય સ્વામી રાજર્શી મુનિજીના યોગ આધારિત વિવિધ પુસ્તકો ઉપલબ્ધ છે. 289 જેટલી પુસ્તકો અહીંયા તેમની રાખવામાં આવી છે. પુસ્તકોની કિંમત: ન્યૂનતમ રુ.15 અને અધિકતમ: રુ.4,000 છે. આ પુસ્તકો યોગના સાધકો, વિદ્યાર્થીઓ, સંશોધકો અને યોગને જીવનમાં અપનાવવા ઈચ્છતા દરેક માટે ખૂબ ઉપયોગી છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, લકુલીશ યોગ યુનિવર્સિટી સતત પ્રયત્નશીલ છે કે વધુમાં વધુ યુવાનો યોગના અભ્યાસમાં જોડાય અને યોગ ક્ષેત્રે ઉત્તમ કારકિર્દી ઉભી થાય. યોગી પરંપરાના પુનર્જાગરણ દ્વારા સમગ્ર વિશ્વમાં યોગનો પ્રસઃ જાગૃત કરવો એ યુનિવર્સિટીની મુખ્ય ભાવના છે."
લકુલીશ યોગ યુનિવર્સિટી એ વિશ્વની અનોખી યોગ યુનિવર્સિટી દ્વારા યોગ પ્રચારનો અનોખો પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો છે. લકુલીશ યોગ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના વર્ષ 2013માં તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના હસ્તે કરવામાં આવી હતી. વિશ્વમાં અનોખી એવી આ યુનિવર્સિટી માત્ર યોગ પર આધારિત ઊચ્ચ શિક્ષણ પ્રદાન કરે છે.
યુનિવર્સિટીના પ્રણેતા પરમ પૂજ્ય સ્વામી રાજર્શી મુનિજી છે, જેમનું વડુમથક લાઈફ મિશન જાખણ ખાતે સ્થિત છે. કર્મયોગ ભક્તિ યોગ જ્ઞાનયોગ ક્લાસિકલ યોગ હટયોગ રાજયોગ ભક્તિ યોગ જેવા વિષય ઉપર અહીંયા પુસ્તકો છે. તેની સાથે ઇસ્પોનટેનિયન યોગ સાધના પુસ્તક છે. જે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. 1000થી વધારે પુસ્તકો લોકો અહીંયાથી ખરીદી લીધી છે.
"અમદાવાદમાં બુક ફેસ્ટિવલનો ખુબ સરસ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને અલગ અલગ પ્રકારની અનોખી પુસ્તકો અહીંયા છે, ત્યારે હું આ સ્ટોલ જોવા માટે આવ્યો છું. મને તો મને યોગ વિશે અદભુત પુસ્તકો જોવા મળી. મેં 'ચાલો યોગ શીખે' નામની પુસ્તક લીધી તે બાળકોને યોગ શિખાવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. આમ તો યોગ આપણા ભારતીય સંસ્કૃતિની રીત છે. વિશ્વ યોગ દિવસ ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે અને લોકો ખૂબ જ ઉત્સાહથી યોગ કરી રહ્યા છે, ત્યારે આ અમારા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી રહેશે." - સાહિલ વાઘેલા, પુસ્તક ખરીદનાર
"આ સ્ટોરમાં યોગની ખુબ જ રીતે સામાન્ય ભાષામાં પુસ્તક અહીંયા છે, ખૂબ જ સારી પ્રિન્ટમાં આ પુસ્તકો મળી રહે છે અને દરેક વિષયના યોગની પુસ્તક અહીંયા છે. ઘણી જગ્યાએ અમે યોગ વિષય પર પુસ્તકો લેવા ગયા હતા. અમે આ પુસ્તકો ખૂબ જ ગમ્યા અને અહીંયાથી અમે પુસ્તકો લઈને બીજાને પણ આપીશું." - અભિષેક ખાંડીયા, યોગ કાઉન્સિલર રાજસ્થાન
