અમદાવાદ બુક ફેસ્ટિવલ: રામાયણ અને રામ મંદિરના સ્ટેમ્પ ખરીદવા માટે લોકોમાં ક્રેઝ

અમદાવાદના ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેર 2025માં ઇન્ડિયન પોસ્ટ તરફથી એક સ્ટોલ લગાવવામાં આવ્યો છે. જેમાં અલગ-અલગ ટાઈપની ટિકિટો, સ્ટેમ્પ, પોસ્ટમેન, અને પોસ્ટ ઘર રાખવામાં આવ્યું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 19, 2025 at 7:57 PM IST

Updated : November 19, 2025 at 8:32 PM IST

અમદાવાદ: જ્યારે ટેલિફોન અને ઈન્ટરનેટની સુવિધા ન હતી ત્યારે પણ લોકો એકબીજાથી વાત કરતા હતા, અને એ સમયમાં લોકો ચિઠ્ઠી લખીને એકબીજાના સુખ-દુ:ખના સમાચારની આપ લે કરતા હતા. એ સમયમાં ટપાલ જ એક બીજા સાથે સંપર્ક કરવાનો એક માત્ર માધ્યમ હતું. જોકે,આજે પણ ઘણા એવા લોકો જોવા મળી જાય છે જેને વિતેલા જમાનાની પોસ્ટ ટિકિટો અને સ્ટેમ્પ સંગ્રહ કરવાનો શોખ હોય.

અમદાવાદના ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેર 2025માં ઇન્ડિયન પોસ્ટ તરફથી એક સ્ટોલ લગાવવામાં આવ્યો છે. જેમાં અલગ-અલગ ટાઈપની ટિકિટો, સ્ટેમ્પ, પોસ્ટમેન, અને પોસ્ટ ઘર રાખવામાં આવ્યું છે. તેની સાથે સ્પીડ પોસ્ટ અને પાર્સલ સુવિધા અંગે પણ માહિતી આપવામાં આવી રહી છે, અને લોકો ત્યાંથી સ્પીડ પોસ્ટ અને પાર્સલ પર કરાઇ રહ્યા છે. ઇન્ડિયન પોસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટથી લોકો અમદાવાદ ઈન્ટરનેશનલ બુક ફેરમાંથી ખરીદી લીધું પુસ્તકોને બીજા રાજ્ય કે બીજા જિલ્લાઓમાં મોકલી રહ્યા છે.

રામાયણ અને રામ મંદિરના સ્ટેમ્પ ખરીદવા માટે લોકોમાં ક્રેઝ (Etv Bharat Gujarat)

દેશમાં પ્રથમ પ્રજાસત્તાક દિવસ 26 જાન્યુઆરી 1950ના રોજ ઉજવવામાં આવ્યો હતો, તે સમયે પ્રથમ વખત ટપાલ વિભાગે 26 જાન્યુઆરીએ સાડા 21 આનાની અલગ-અલગ ટપાલ ટિકિટો જારી કરી હતી. 1 ઓક્ટોબર 1854ના રોજ ભારતમાં મહારાણી વિક્ટોરિયાના નામે પ્રથમ ટપાલ ટિકિટ જારી કરવામાં આવી હતી. ભારતમાં સમયાંતરે અલગ-અલગ થીમ પર ટપાલ ટિકિટો બહાર પાડવામાં આવી હતી. આ અલગ-અલગ થીમની ટપાલ અને સ્ટેમ્પ્સને અમદાવાદના ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેર 2025માં રાખવામાં આવી છે.

અમદાવાદ બુક ફેસ્ટિવલ 2025
અમદાવાદ બુક ફેસ્ટિવલ 2025 (Etv Bharat Gujarat)

આ અંગે અમદાવાદ સીટી ડિવિઝન સંજીવ વર્માએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલમાં, ભારતીય પોસ્ટ દ્વારા વિવિધ થીમ પર સ્ટેમ્પ અને ટિકિટ પ્રદર્શિત કરવા માટે એક સ્ટોલ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે. એક ખાસ સ્ટેમ્પ રામાયણ થીમ પર છે, જેને ખૂબ જ પસંદ કરવામાં આવી રહી છે. વધુમાં, અમારી પાસે માય સ્ટેમ્પ સુવિધા છે, જ્યાં તમે તમારા ફોટા સાથે માય સ્ટેમ્પ બનાવી શકો છો, અને પુસ્તક ખરીદનારા કોઈપણ પાર્સલ અહીંથી મોકલી શકે છે.

પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા વિતેલા જમાનાની પોસ્ટ ટિકિટો અને સ્ટેમ્પનું આકર્ષણ
પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા વિતેલા જમાનાની પોસ્ટ ટિકિટો અને સ્ટેમ્પનું આકર્ષણ (Etv Bharat Gujarat)

'આ સ્ટોલ પર, અમે લોકોને ભારતીય પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવતી વિવિધ સુવિધાઓ અને તે કેટલો લાભ આપી રહ્યું છે, તે વિશે માહિતી આપી રહ્યા છીએ. અમારી પાસે રામ જન્મભૂમિને દર્શાવતી સ્ટેમ્પ અને રામ મંદિર અને મહાભારત થીમ પર સ્ટેમ્પ છે, જેને લોકો ખરીદી રહ્યા છે . આ સાથે, જૂના સ્ટેમ્પ, વર્તમાન સ્ટેમ્પ, સ્વતંત્રતા સેનાનીઓ અને ગાંધીજી પરના સ્ટેમ્પ, જૂના એક-આના અથવા બે-આના સ્ટેમ્પથી લઈને વર્તમાન મોંઘા સ્ટેમ્પ સુધી, પણ અહીં પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યા છે. આ બધા સ્ટેમ્પ GPO અને પોસ્ટ ઓફિસમાં પણ ઉપલબ્ધ છે. અહીં એક સ્ટોર છે તેથી લોકો તેને ખરીદી રહ્યા છે, પરંતુ જો લોકો આ સિવાય કંઈપણ ખરીદવા માંગતા હોય તો તેઓ પોસ્ટ ઓફિસનો સંપર્ક કરી શકે છે.' - સંજીવ વર્મા, અમદાવાદ સીટી ડિવિઝન

અમદાવાદના ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેર 2025માં ઇન્ડિયન પોસ્ટ વિભાગનો પોસ્ટ
અમદાવાદના ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેર 2025માં ઇન્ડિયન પોસ્ટ વિભાગનો પોસ્ટ (Etv Bharat Gujarat)

અહીં 100 થી વધુ પ્રકારના સ્ટેમ્પ રાખવામાં આવ્યા છે. આ સ્ટોરમાંથી લોકોને માહિતી મળી રહી છે, કે ટપાલ વિભાગ કિંમતો કેવી રીતે ઘટાડી રહ્યું છે ? અને અત્યાર સુધી કયા સ્ટેમ્પ જારી કરવામાં આવ્યા છે. લોકો આને સંગ્રહ માટે પણ લઈ રહ્યા છે. ભવિષ્યમાં તેનું મૂલ્ય વધતું રહેશે. અત્યાર સુધી અમે આંતરરાષ્ટ્રીય પુસ્તક મેળામાં 1 લાખ રૂપિયાથી વધુ કિંમતના સ્ટેમ્પ અને પૃથ્વી વિભાગની જુદી જુદી આઈટમ વેચી છે.

ભારતીય પોસ્ટ વિભાગની પહેલ
ભારતીય પોસ્ટ વિભાગની પહેલ (Etv Bharat Gujarat)

આ ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલમાં વડોદરાથી આવેલા જયરાજસિંહ એ જણાવ્યું હતું કે, પોસ્ટ ઓફિસ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી આ સ્ટોલ લગાવાયો છે, તે લોકોને ખૂબ જ સારી સેવા અને માહિતી પુરી પાડવામાં આવી રહી છે, અને અલગ-અલગ પ્રકારની ટિકિટોનું પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે, અને અહીંયા થી હું એક પાર્સલ પોસ્ટ કરવા માટે આવ્યો છું. અહીંયા જુદી-જુદી ટિકિટ સ્ટેમ્પ માય સ્ટેમ્પ રાખવામાં આવી છે, અને ઇન્ડિયન પોસ્ટ વિશે એક સારૂ પુસ્તક પણ અહીંયા મળે છે, જેમાં ઇન્ડિયન પોસ્ટનો ઇતિહાસ લખેલો છે. અહીંયા મને રામાયણ અને રામ મંદિરનો સ્ટેમ્પ ખૂબ જ પસંદ આવ્યો છે અને કેટલીક ટિકિટો હું ખરીદી પણ રહ્યો છું.

