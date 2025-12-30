અમદાવાદના વધુ એક બ્રિજમાં હવે ગંભીર ખામી સર્જાઈ, 6 વર્ષમાં બ્રિજના જોઈન્ટ ખુલ્લા પડી ગયા, સ્ક્રૂ બહાર આવી ગયા
Published : December 30, 2025 at 8:00 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં રોજ નવા નવા બ્રિજમાં ખામીના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. સુભાષ બ્રિજ પછી હવે ઇન્કમટેક્સ બ્રિજમાં ગંભીર ખામી જોવા મળી. ઇન્કમટેક્સ બ્રિજ ફ્લાયઓવરના વચ્ચેના જોઈન્ટ ખુલ્લા પડી ગયા હતા અને તેને જોડવા માટે લગાવેલા સ્ક્રુ પણ નીકળી ગયા હતા. મામલો સામે આવ્યા બાદ તાબડતોબ રિપેરિંગ કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
2019માં બનીને તૈયાર થયો બ્રિજ
અમદાવાદ શહેરમાં 2019 માં લગભગ 57-65 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે ઇન્કમટેક્સ ફ્લાય ઓવરનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ ફલાઈ ઓવર શહેરના મુખ્ય ટ્રાફિક પોઇન્ટ પર આવેલો છે. દરરોજ આ બ્રિજ પરથી હજારો વાહનો પસાર થાય છે અને કોર્પોરેશન દ્વારા ગંભીરા બ્રિજ પછી શહેરના તમામ બ્રિજનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. જુલાઈ મહિનામાં કોર્પોરેશન દ્વારા આ બ્રિજનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું, છતાંય આટલી મોટી ખામી નજર આવી રહી છે. ઇન્કમટેક્સ ઓવરબ્રિજ પર જોઈન્ટ એક્સપાન્શનના બોલ્ટનો ભાગ ખુલ્લી ગયો હતો. જેને લીધે મોટી ઘટના બની હોત. પરંતુ આ ઘટનાની જાણ મળતા જ જોઈન્ટ એક્સપાન્શનના રીપેરીંગ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
જોઈન્ટ એક્સપાન્શનમાં ખામી સામે આવી
સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, ઇન્કમટેક્સ બ્રિજમાં એક બોલ્ટ ઢીલો થઈ જવાના કારણે આ જોઈન્ટ એક્સપાન્શનની બાબત સામે આવી હતી. જેની રીપેરીંગ કામગીરી કરવામાં આવી છે.
તાત્કાલિક જોઈન્ટના રીપેરિંગની કામગીરી કરાઈ
ઇન્કમ ટેક્સ ફ્લાયઓવર બ્રિજ મામલે બ્રિજ પ્રોજેક્ટ વિભાગ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, ફિંગર ટાઇપ એક્સ્પાન્શન જોઈન્ટમાં જોવા મળેલી ખામી બ્રિજના સ્ટ્રકચરમાં ખામી નથી. નિરીક્ષણ દરમિયાન એવું જોવા મળેલું કે ફિંગર ટાઇપ એક્સ્પાન્શન જોઇન્ટના બોલ્ટ લૂઝ થવાથી જોઇન્ટ ખુલી ગયેલા છે. આ ખામી માત્ર એક્સ્પાન્શન જોઇન્ટ પૂરતી સીમિત છે અને તેના કારણે ફ્લાયઓવર બ્રિજની સલામતી કે સ્ટ્રકચરમાં ખામી નથી. ફિંગર ટાઇપ એક્સ્પાન્શન જોઇન્ટના રીપેરિંગની કામગીરી, લૂઝ બોલ્ટની બદલી કરવાની તથા એક્સ્પાન્શન જોઇન્ટને એપોક્સી તથા માઇક્રો કોંક્રિટ દ્વારા રિપેર કરવાની કામગીરી ચાલુ કરેલી છે.
બ્રિજના ફિંગર ટાઇપ એક્સ્પાન્શન જોઇન્ટ બ્રિજ બનાવનાર કોન્ટ્રાક્ટર રણજીત બિલ્ડકોન લિમિટેડની ગેરંટી પિરિયડ હેઠળ હોવાથી આ સમગ્ર રીપેરની કામગીરી રણજીત બિલ્ડકોન લિમિટેડ દ્વારા પોતાની જવાબદારી હેઠળ અને પોતાના ખર્ચે કરવામાં આવી રહી છે.
કોંગ્રેસના ભાજપ પર આરોપ
આ મુદ્દે કોંગ્રેસ નેતા નીરવ બક્ષીએ જણાવ્યું હતું કે, ઇન્કમટેક્સ બ્રિજ આવો તો કેવો ભ્રષ્ટાચાર, કોન્ટ્રાક્ટરોની અણ આવડત, એના કારણે બ્રિજની ઉપરના ખિલ્લાઓ ઉડી જાય બોલ્ટ નીકળી ગયા હોય. આજે મોટી ઘટના બનતા બચી ગઈ છે, એટલે ઈશ્વરનો આભાર માનવો જોઈએ. ભારતીય જનતા પાર્ટીના પદાધિકારીઓને શરમ આવવી જોઈએ. આ બ્રિજનું લોકાર્પણ 2019 માં કરવામાં આવ્યું હતું અને 6 વર્ષની અંદર બ્રિજની આ હાલત થાય. એટલે હું માનું છું કે જેટલા લોકો આમાં સંડોવાયેલા હોય એને બ્લેક લિસ્ટ કરવામાં આવે.
