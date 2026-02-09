ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં હજ યાત્રિકો માટે વેક્સિન લગાવવાની શરૂઆત, 8,800 યાત્રીઓ હજ માટે રવાના થશે

3 દિવસ સુધી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા વેક્સિનેશન લગાવવાની કામગીરી ચાલુ રહેશે.

અમદાવાદમાં હજ યાત્રિકો માટે વેક્સિન લગાવવાની શરૂઆત
અમદાવાદમાં હજ યાત્રિકો માટે વેક્સિન લગાવવાની શરૂઆત (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 9, 2026 at 6:42 PM IST

Updated : February 9, 2026 at 6:54 PM IST

અમદાવાદ : ગુજરાત રાજ્ય હજ કમિટી દ્વારા હજ જનારા હજ યાત્રીઓને વેક્સિન લગાવવામાં આવી રહી છે. અમદાવાદ જિલ્લાના હાજીઓ માટે વેક્સિનેશન વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, 3 દિવસ સુધી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા વેક્સિનેશન લગાવવાની કામગીરી ચાલુ રહેશે.

આ અંગે મેડિકલ ઓફિસર ડોક્ટર હર્ષા જેઠવાએ જણાવ્યું હતું કે, "અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના આરોગ્ય ભવન ખાતે અમદાવાદ શહેરના તમામ હજ યાત્રીઓને વેક્સિન લગાવવામાં આવી રહ્યી છે. હજ કમિટી દ્વારા આ માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. દરરોજ 500 જેટલા હાજીઓને વેક્સિન લગાવવામાં આવે છે. દર વર્ષે આયોજન કરવામાં આવે છે અને કોર્પોરેશન અને હજ કમિટી દ્વારા તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. બધા હાજીઓનો મેડિકલ ચેકઅપ કરવામાં આવે છે.

અમદાવાદમાં હજ યાત્રિકો માટે વેક્સિન લગાવવાની શરૂઆત (ETV Bharat Gujarat)

ફિલ્ડ ટ્રેનર સોહેલ મેમણએ જણાવ્યું હતું કે, "આ વર્ષ ગુજરાતમાંથી 8,800 હજ યાત્રીઓ હજ કરવા માટે રવાના થશે. અત્યારે અમદાવાદ શહેરના રાજ્યો માટે વેક્સિનેશન વિનેશનની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. અમદાવાદ શહેરના 1400 હાજીઓને વેક્સિન લગાવવામાં આવશે, તેના માટે મેડિકલ સર્ટિફિકેટ રજૂ કરવાનું રહેશે. પહેલા જ દિવસે મોટી સંખ્યામાં હાજીઓ વેક્સિન લેવા માટે આવી રહ્યા છે. હજ કમિટી અને કોર્પોરેશન દ્વારા એમના માટે તમામ પ્રકારની સરસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં આ વર્ષે 3 મે થી હજ યાત્રા માટે ફ્લાઇટ શરૂ થશે."

હજ યાત્રિકો માટે વેક્સિન લગાવવાની શરૂઆત
હજ યાત્રિકો માટે વેક્સિન લગાવવાની શરૂઆત (ETV Bharat Gujarat)
હજ યાત્રિકો માટે વેક્સિન લગાવવાની શરૂઆત
હજ યાત્રિકો માટે વેક્સિન લગાવવાની શરૂઆત (ETV Bharat Gujarat)

વેક્સિન લગાવનાર હજયાત્રી અઝીઝ લીલગરએ જણાવ્યું હતું કે "છેલ્લા 5 વર્ષથી હું હજ માટે ફોર્મ ભરતો હતો અને આ વર્ષે મારો નંબર લાગ્યો છે, તેથી બહુ જ ખુશ છું. હજ પર જવા પહેલા વૅક્સીન લગાવવામાં આવે છે, ત્યારે મને પણ વૅક્સીન લગાવવામાં આવી. તે માટે સરસ વ્યવસ્થા થઈ છે." - અઝીઝ લીલગર, વેક્સિન લગાવનાર હજયાત્રી

ઝરીના બાનોએ જણાવ્યું હતું કે, હજ પર જવાની મારી બહુ જ ઈચ્છા હતી. બે વખત મેં ફોર્મ ભર્યું હતું, પરંતુ નંબર નથી લાગ્યો અને આ વર્ષે મારો નંબર લાગ્યો છે. મને હજ પર જવા મળશે એટલે હું બહુ જ ખુશ છું. વેક્સિન લેવા માટે આજે આવી છું, ત્યાં જઈને દેશ-દુનિયાના બધા લોકો માટે દુઆ કરીશ."

