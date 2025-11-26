અમદાવાદમાં રમાશે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030, મળી સત્તાવાર મંજૂરી
આજની બેઠકમાં ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની આગેવાનીમાં ભારતનું ડેલિગેશન ગ્લાસ્ગો પહોંચ્યું છે.
Published : November 26, 2025 at 7:59 PM IST
અમદાવાદ : આજે ભારત માટે ગૌરવ અને ઐતિહાસીક ક્ષણ. કોમનવેલ્થ સ્પોર્ટ જનરલ એસેમ્બલીએ અમદાવાદને 2030ની શતાબ્દી કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું યજમાન બનાવ્યું છે. સ્કોટલેન્ડના ગ્લાસગોમાં યોજાયેલી એસેમ્બલીમાં કોમનવેલ્થના 74 સભ્ય દેશોના પ્રતિનિધિઓએ ભારતને સમર્થન આપ્યું છે. આજની બેઠકમાં ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની આગેવાનીમાં ભારતનું ડેલિગેશન ગ્લાસ્ગો પહોંચ્યું છે.
અમદાવાદ કરશે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030ની યજમાની
ભારત તરફથી ગુજરાતની રાજધાની અમદાવાદને કેન્દ્રમાં રાખીને આધુનિક સુવિધાઓ, સંસ્કૃતિ, અને વિશ્વસ્તરીય આયોજન ક્ષમતા દર્શાવવામાં આવી હતી. ગ્લાસગો 2026ના પાયા પર આગળ વધતા, ભારતે 2030ની રમતોને ભવ્ય અને યાદગાર બનાવવાનો દ્રઢ વિઝન રજૂ કર્યો.
📣The 2030 Commonwealth Games will be hosted by Amdavad, India!!— Commonwealth Games Northern Ireland (@GoTeamNI) November 26, 2025
At the Commonwealth Sport General Assembly in Glasgow, Commonwealth Games Northern Ireland was delighted to support the awarding of hosting rights for the 2030 Games to the city of Amdavad, India! pic.twitter.com/SDV3esnp1C
યજમાન શહેરની જાહેરાત બાદ એસેમ્બલી હોલમાં અચાનક સાંસ્કૃતિક ઉજવણીનું માહોલ છવાઈ ગયું. ગુજરાતના લોકનૃત્યનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા 20 ગરબા કરનારાઓ અને 30 ઢોલવાદકોનાં પ્રદર્શનોએ પ્રતિનિધિઓને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા. આ પ્રદર્શન દ્વારા માત્ર ભારતની સંસ્કૃતિ જ નહીં, પરંતુ ગુજરાતના અતિ સમૃદ્ધ કલાસંસ્કારનો પણ અનોખો પરિચય મળ્યો. ગરબાના આ પ્રદર્શન દ્વારા કોમનવેલ્થની વિવિધતા અને એકતાનો પણ અનુકૂળ સંદેશ મળ્યો.
PT Usha, IOA President: “We are deeply honoured by the trust shown by Commonwealth Sport. The 2030 Games will not only celebrate a hundred years of the Commonwealth Movement but also lay the foundation for the next century. It will bring together Athletes, communities, and… pic.twitter.com/HNWbEfu5vy— IANS (@ians_india) November 26, 2025
1930માં કેનેડાના હેમિલ્ટનથી શરૂ થયેલી કોમનવેલ્થ ગેમ્સે છેલ્લા સદીમાં અનેક સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી છે. તાજેતરની 2022 બર્મિંગહામ ગેમ્સમાં ઓસ્ટ્રેલિયા મેડલ ટેબલમાં શિર્ષ સ્થાને રહ્યું હતું, જ્યારે ઈંગ્લેન્ડ, કેનેડા, ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ ટોચની યાદીમાં હતા.
Commonwealth Sports confirms Ahmedabad, India, as host of 2030 Centenary Games— ANI (@ANI) November 26, 2025
(Source: IOA) pic.twitter.com/LtbybmZQKg
કોમનવેલ્થ સ્પોર્ટના પ્રમુખ ડૉ. ડોનાલ્ડ રુકરેએ આ નિર્ણયને “કોમનવેલ્થ રમતગમતના નવા સુવર્ણ યુગની શરૂઆત” ગણાવી. તેમણે જણાવ્યું કે "ભારતનું યુવાન ઉર્જા, સંસ્કૃતિ અને રમતગમતનો જુસ્સો 2030 ગેમ્સને વિશેષ સફળતા તરફ લઈ જશે. ઉપરાંત, 2034 અને આગળની રમતો માટે પણ અનેક દેશો તરફથી રસ દર્શાવવામાં આવી રહ્યો છે, જેને પગલે આગામી સદી માટે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ સકારાત્મક દિશામાં આગળ વધી રહી છે."
આ પણ વાંચો...