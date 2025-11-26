ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં રમાશે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030, મળી સત્તાવાર મંજૂરી

આજની બેઠકમાં ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની આગેવાનીમાં ભારતનું ડેલિગેશન ગ્લાસ્ગો પહોંચ્યું છે.

અમદાવાદમાં રમાશે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030,
અમદાવાદમાં રમાશે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030, (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 26, 2025 at 7:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : આજે ભારત માટે ગૌરવ અને ઐતિહાસીક ક્ષણ. કોમનવેલ્થ સ્પોર્ટ જનરલ એસેમ્બલીએ અમદાવાદને 2030ની શતાબ્દી કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું યજમાન બનાવ્યું છે. સ્કોટલેન્ડના ગ્લાસગોમાં યોજાયેલી એસેમ્બલીમાં કોમનવેલ્થના 74 સભ્ય દેશોના પ્રતિનિધિઓએ ભારતને સમર્થન આપ્યું છે. આજની બેઠકમાં ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની આગેવાનીમાં ભારતનું ડેલિગેશન ગ્લાસ્ગો પહોંચ્યું છે.

અમદાવાદ કરશે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030ની યજમાની

ભારત તરફથી ગુજરાતની રાજધાની અમદાવાદને કેન્દ્રમાં રાખીને આધુનિક સુવિધાઓ, સંસ્કૃતિ, અને વિશ્વસ્તરીય આયોજન ક્ષમતા દર્શાવવામાં આવી હતી. ગ્લાસગો 2026ના પાયા પર આગળ વધતા, ભારતે 2030ની રમતોને ભવ્ય અને યાદગાર બનાવવાનો દ્રઢ વિઝન રજૂ કર્યો.

યજમાન શહેરની જાહેરાત બાદ એસેમ્બલી હોલમાં અચાનક સાંસ્કૃતિક ઉજવણીનું માહોલ છવાઈ ગયું. ગુજરાતના લોકનૃત્યનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા 20 ગરબા કરનારાઓ અને 30 ઢોલવાદકોનાં પ્રદર્શનોએ પ્રતિનિધિઓને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા. આ પ્રદર્શન દ્વારા માત્ર ભારતની સંસ્કૃતિ જ નહીં, પરંતુ ગુજરાતના અતિ સમૃદ્ધ કલાસંસ્કારનો પણ અનોખો પરિચય મળ્યો. ગરબાના આ પ્રદર્શન દ્વારા કોમનવેલ્થની વિવિધતા અને એકતાનો પણ અનુકૂળ સંદેશ મળ્યો.

1930માં કેનેડાના હેમિલ્ટનથી શરૂ થયેલી કોમનવેલ્થ ગેમ્સે છેલ્લા સદીમાં અનેક સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી છે. તાજેતરની 2022 બર્મિંગહામ ગેમ્સમાં ઓસ્ટ્રેલિયા મેડલ ટેબલમાં શિર્ષ સ્થાને રહ્યું હતું, જ્યારે ઈંગ્લેન્ડ, કેનેડા, ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ ટોચની યાદીમાં હતા.

કોમનવેલ્થ સ્પોર્ટના પ્રમુખ ડૉ. ડોનાલ્ડ રુકરેએ આ નિર્ણયને “કોમનવેલ્થ રમતગમતના નવા સુવર્ણ યુગની શરૂઆત” ગણાવી. તેમણે જણાવ્યું કે "ભારતનું યુવાન ઉર્જા, સંસ્કૃતિ અને રમતગમતનો જુસ્સો 2030 ગેમ્સને વિશેષ સફળતા તરફ લઈ જશે. ઉપરાંત, 2034 અને આગળની રમતો માટે પણ અનેક દેશો તરફથી રસ દર્શાવવામાં આવી રહ્યો છે, જેને પગલે આગામી સદી માટે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ સકારાત્મક દિશામાં આગળ વધી રહી છે."

આ પણ વાંચો...

  1. 'કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અને ઓલમ્પિક્સના આયોજનના સ્વપ્ન વચ્ચે શહેરમાં ખૂબ મોટા સુધારાની જરૂર': ગુજરાત હાઇકોર્ટ
  2. કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030ની યજમાની માટે ભારતની બિડને મંજૂરી…! મુખ્ય શહેર તરીકે અમદાવાદનો પ્રસ્તાવ મૂકાયો

TAGGED:

COMMONWEALTH GAMES 2030
HARSH SANGHVI REACHES GLASGOW
AHMEDABAD COMMONWEALTH GAMES 2030
COMMONWEALTH GAMES PLAYERS
COMMONWEALTH GAMES 2030

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.