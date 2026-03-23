પેટ્રોલ-ડીઝલ મુદ્દે રાજકારણ ગરમાયું: 'લાંબી લાઈનો, લોકોમાં ભય', કોંગ્રેસેના સરકાર સામે તીખા સવાલો
કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો દ્વારા સરકાર સામે તીખા સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા છે.
Published : March 23, 2026 at 8:51 PM IST
અમદાવાદ : રાજ્યમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની અછત અંગે ફેલાતી અફવાઓ વચ્ચે હવે આ મુદ્દે રાજકારણ પણ ગરમાયું છે. કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો દ્વારા સરકાર સામે તીખા સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા છે અને સ્થિતિ પર તાત્કાલિક સ્પષ્ટતા કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલાએ જણાવ્યું હતું કે, સમગ્ર ગુજરાતમાં લોકો હાલ અનિશ્ચિતતા વચ્ચે રાહ જોઈ રહ્યા છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ રાજ્યના અનેક પેટ્રોલ પંપ પર લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે અને લોકોમાં ભય અને અરાજકતાનો માહોલ સર્જાઈ રહ્યો છે. તેમણે દાવો કર્યો કે તેમને અનેક નાગરિકોના ફોન આવી રહ્યા છે, જેમાં ઈંધણ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલાએ સરકારને અપીલ કરી કે હાલની પરિસ્થિતિ અંગે સ્પષ્ટ અને પારદર્શક માહિતી જાહેર કરવામાં આવે, જેથી લોકોમાં ફેલાતી ગેરસમજ અને ગભરાટ દૂર થઈ શકે.
કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય શૈલેષ પરમારએ જણાવ્યું હતું કે, વૈશ્વિક સ્તરે યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ વચ્ચે દેશ અને રાજ્યમાં પણ તેની અસર દેખાઈ રહી છે. કેન્દ્ર અને રાજ્યમાં ભાજપની સરકાર હોવા છતાં ઈંધણ મુદ્દે સ્પષ્ટ વલણ રજૂ થતું નથી.
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે રાજ્યના અનેક પેટ્રોલ પંપ પર હાલ પરિસ્થિતિ સામાન્ય નથી અને આવનારા દિવસોમાં સ્થિતિ વધુ બગડવાની શક્યતા છે. તેમણે ખાસ ભાર મૂક્યો કે LPG, CNG, પેટ્રોલ અને ડીઝલ જેવી વસ્તુઓ સામાન્ય નાગરિકોના દૈનિક જીવન માટે અત્યંત જરૂરી છે, તેથી સરકાર દ્વારા આ મુદ્દે સ્પષ્ટ નીતિ અને ખાતરી આપવી જરૂરી છે.
વિપક્ષના આ આક્ષેપો વચ્ચે હવે સરકાર તરફથી આવતી પ્રતિક્રિયા અને વાસ્તવિક સ્થિતિ શું છે, તે પર સૌની નજર છે. લોકોમાં ફેલાતી અફવાઓ અને રાજકીય આરોપ-પ્રત્યારોપ વચ્ચે ઈંધણ મુદ્દો રાજ્યમાં ચર્ચાનો કેન્દ્ર બન્યો છે.
ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રવક્તા ડો. પાર્થિવરાજસિંહ કઠવાડીયાએ જણાવ્યું કે, ઈરાન ઈઝરાયેલ અમેરિકા યુદ્ધના લીધે સમગ્ર વિશ્વનો વેપાર કટોકટીની સ્થિતિમાં મુકાઈ ગયો છે. એક્સપોર્ટ ઈમ્પોર્ટ ના ઉદ્યોગ ઉપર ગંભીર આફત આવી પડી છે. યુદ્ધની સ્થિતિ ના લીધે યુ.એ.ઇ ના ખોરફક્કન પોર્ટ અને ઓમાનના સોહાર પોર્ટ ઉપર દક્ષિણ એશિયાઈ દેશોના 29000થી વધુ કન્ટેનર અટવાઈ પડ્યા છે. જેમાં ગુજરાત ભારતના 5500 વધુ કન્ટેનરો છે. ગુજરાત ભારત બટાકા, તરબૂચ, માછલી, સી ફૂડ, શાકભાજી, ડેરી પ્રોડક્ટ જેવી નાશવંત (perishable) કોમોડિટી એક્સ્પોર્ટ કરે છે.
ડો. પાર્થિવરાજસિંહ કઠવાડીયાએ જણાવ્યું કે, ખોરફક્કન પોર્ટ ઉપર 800થી વધુ રીફર કન્ટેનરો એટલે રેફ્રિજરેટેડ કન્ટેનરો ઉતારી દેવામાં આવ્યા છે. જે કન્ટેનરોનેને ઠંડા રાખવા માટે ઇલેક્ટ્રિક પ્લગ્સ ની વ્યવસ્થાની જરૂર હોય છે, ત્યારે તે પોર્ટની કેપેસિટી ઓછી હોવાથી પોર્ટ ઉપર માત્ર 120 જેટલા પ્લગ્સ ઉપલબ્ધ છે, ત્યારે તે પોર્ટ ઉપરનો નાશવંત માલ સંપૂર્ણ સડી કે બગડી જાય તેવી પરિસ્થિતિમાં છે. કન્ટેનરોને પાછા બેક ટુ ટાઉન એટલે ભારત લાવવાનો મોટો ખર્ચ ઉપાડવો પડે તેવી પરિસ્થિતિ છે.
પ્રતિ કન્ટેનર દીઠ આશરે 500000નો ખર્ચ થાય તેમ છે. જો બંને પોર્ટ ઉપરનાં 5500 કન્ટેનરો ના પાછા ભારત લાવવામાં આવે તો તેનો ખર્ચ 275કરોડ એક્સપોર્ટરોના માથે જાય તેવી પરિસ્થતિ છે. કેટલીક કોમોડિટીમાંમાં કન્ટેનરની કિંમત કરતા પાછા લાવવાની કિંમત વધી જાય છે, તેવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે.
