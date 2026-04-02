મેમ્બરશિપ લીધી, સેવા ન મળી: ગ્રાહક સુરક્ષા કોર્ટનો કંપની સામે કડક હુકમ, અરજદારને મળ્યો ન્યાય
અરજદારોને વિશ્વાસમાં લઈને તેમની પાસેથી રુ.93,000 લેવામાં આવ્યા અને 30 રાતની હોલીડે મેમ્બરશિપ આપવામાં આવી હતી.
Published : April 2, 2026 at 5:15 PM IST
અમદાવાદ : વેકેશન સીઝન શરૂ થતાં જ લોકોમાં હોલીડે મેમ્બરશિપ લેવાનો ટ્રેન્ડ વધે છે. સસ્તા દરે લક્ઝરી રિસોર્ટમાં રહેવાની લાલચ ઘણા લોકોને આકર્ષે છે, પરંતુ ઘણીવાર આ જ લાલચ છેતરપિંડીમાં ફેરવાઈ જાય છે. અમદાવાદમાંથી સામે આવેલો આ કેસ એ જ હકીકતને ઉજાગર કરે છે.
આ કેસમાં અરજદારને એક હોટેલમાં આકર્ષક પ્રેઝન્ટેશન માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા. કંપનીના પ્રતિનિધિઓએ દેશ-વિદેશના રિસોર્ટમાં સસ્તા દરે રહેવાની સુવિધા આપવાના મોટા મોટા વચનો આપ્યા. ગ્લેમરસ પ્રેઝન્ટેશન અને મોહક વાતો વચ્ચે અરજદારોને વિશ્વાસમાં લઈને તેમની પાસેથી રુ.93,000 લેવામાં આવ્યા અને 30 રાતની હોલીડે મેમ્બરશિપ આપવામાં આવી. પરંતુ, જ્યારે અરજદારો આ મેમ્બરશિપનો ઉપયોગ કરવા ગયા, ત્યારે હકીકત બિલકુલ અલગ સામે આવી.
બુકિંગ માટે નવી શરતો મૂકાઈ, વારંવાર નિયમો માં બદલવા કરવામાં આવે અને અંતે કોઈપણ સુવિધા આપવામાં આવી નહીં. જે વચનો આપવામાં આવ્યા હતા, તે માત્ર શબ્દોમાં જ સીમિત રહી ગયા. આ પરિસ્થિતિથી નારાજ થઈ અરજદારો ગ્રાહક કોર્ટમાં પહોંચ્યા. કંપનીએ પોતાના બચાવમાં કહ્યું કે મેમ્બરશિપ નોન રિફંડેબલ છે અને બુકિંગ માટે નિયમો લાગુ પડે છે. પરંતુ કોર્ટ સમક્ષ તેઓ આ દલીલોને પુરાવા સાથે સાબિત કરી શક્યા નહીં.
ગ્રાહક સુરક્ષા કોર્ટએ નોંધ્યું કે, કંપનીએ ખોટી રજૂઆત કરીને પૈસા વસૂલ્યા છે અને વચન મુજબ સેવા આપી નથી. આ કેસને સેવામાં ખામી અને અન્યાયી વેપાર પ્રથા ગણાવીને કોર્ટએ કડક વલણ અપનાવ્યું. આખરે કોર્ટએ કંપનીને આદેશ આપ્યો કે તે રુ.93,000 સંપૂર્ણ પરત આપે, સાથે 9% વ્યાજ ચૂકવે. ઉપરાંત અરજદારોને થયેલી માનસિક પીડા માટે રુ.5,000 અને કેસ ખર્ચ તરીકે રુ.1,000 પણ ચૂકવવાના રહેશે. આ ચુકાદાનો અમલ 45 દિવસમાં કરવાનો રહેશે.
કેસના અરજદાર સુરેશ કાંડુકર એ જણાવ્યું કે, "શરૂઆતમાં કંપનીએ અમને ખૂબ જ આકર્ષક રીતે સમજાવ્યું હતું. દેશ-વિદેશના રિસોર્ટમાં સસ્તા દરે રહેવાની વાતો કરી અને એવું લાગ્યું કે આ એક સારો ફાયદાકારક પ્લાન છે. પ્રેઝન્ટેશન એટલું વિશ્વાસજનક હતું કે અમને કોઈ શંકા જ ન રહી અને અમે રુ.93,000 ચૂકવી દીધા. પરંતુ, જ્યારે અમે મેમ્બરશિપનો ઉપયોગ કરવા પ્રયત્ન કર્યો, ત્યારે વારંવાર નવા નિયમો બતાવવામાં આવ્યા. બુકિંગ માટે ફોન કરીએ તો જવાબ ન મળે, ઇમેઇલ કરીએ તો કોઈ સ્પષ્ટ જવાબ ન મળે, આમ સતત અમને ટાળવામાં આવ્યા. એ સમયે અમને સમજાયું કે અમારે સાથે છેતરપિંડી થઈ રહી છે."
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, "આ ઘટનાથી અમને માનસિક તણાવ પણ થયો અને નાણાકીય નુકસાન પણ થયું. છતાં અમે હાર માની નહોતી અને નક્કી કર્યું કે ન્યાય માટે લડવું જ પડશે. આજે ગ્રાહક કોર્ટના ચુકાદાથી અમને માત્ર રકમ પરત મળી નથી, પરંતુ એક ન્યાય મળ્યો છે. હું અન્ય લોકોને પણ કહું છું કે આવા કેસમાં ચુપ ન બેસવું પોતાના હક્ક માટે અવાજ ઉઠાવવો જરૂરી છે."
અરજદારના વકીલ આનંદ પરીખે જણાવ્યું કે, "આ કેસમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો મિસરિપ્રેઝન્ટેશનો હતો, એટલે કે કંપનીએ શરૂઆતમાં જે વચનો આપ્યા હતા અને હકીકતમાં જે સેવા આપી, તેમાં મોટો તફાવત હતો. કંપનીએ ગ્રાહકોને આકર્ષવા માટે લાલચભરી ઓફરો અને અસ્પષ્ટ શરતો રજૂ કરી હતી. કોર્ટમાં અમે ખાસ ધ્યાન દોર્યું કે કંપની પાસે કોઈપણ સ્પષ્ટ અને લખિત શરતો નહોતી, જેમાં નોન રિફંડેબલ પોલિસી અથવા બુકિંગના કડક નિયમોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હોય. આથી સ્પષ્ટ થયું કે ગ્રાહકોને પૂરતી માહિતી આપ્યા વિના પૈસા લેવામાં આવ્યા હતા, જે કાયદાની દ્રષ્ટિએ અન્યાયી વેપાર પ્રથા ગણાય છે."
આ ચુકાદો એ બાબતને મજબૂત બનાવે છે કે ગ્રાહકોના અધિકારોનું રક્ષણ કાયદા દ્વારા ખૂબ જ સખત રીતે કરવામાં આવે છે. જો કોઈ કંપની ખોટી રજૂઆત કરીને સેવા આપે છે અથવા આપતી નથી, તો તે સામે કાનૂની કાર્યવાહી શક્ય છે. આ કેસ અન્ય ગ્રાહકો માટે એક પ્રેરણા સમાન છે જો તમે સાચા છો અને તમારા પાસે પુરાવા છે, તો ન્યાય મેળવવો શક્ય છે. ગ્રાહક કોર્ટ એક અસરકારક પ્લેટફોર્મ છે અને લોકો એનો ઉપયોગ નિડરતાથી કરવો જોઈએ.
આ પણ વાંચો...