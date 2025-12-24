અમદાવાદમાં જાન્યુઆરી 2026માં ફ્લાવર શોનું આયોજન, ટિકિટના ભાવ જાણીને તમે ચોંકી જશો!
આ વર્ષે ફ્લાવર શોમાં એન્ટ્રી લેવા માટે તમારે કેટલી ફી આપવી પડશે, અને કોને ટિકિટમાંથી રાહત મળશે.
Published : December 24, 2025 at 2:22 PM IST
અમદાવાદ : વર્ષ 2026ની શરૂઆતથી અમદાવાદ શહેરમાં રિવરફ્રન્ટ ખાતે ભવ્ય ફ્લાવર શોનું આયોજન કરવામાં આવશે. જેના માટે કોર્પોરેશન દ્વારા તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો? કે આ વર્ષે ફ્લાવર શોમાં એન્ટ્રી લેવા માટે તમારે કેટલી ફી આપવી પડશે, અને કોને ટિકિટમાંથી રાહત મળશે. જાણો ફલાવર શોની ટિકિટ અંગે સમગ્ર વિગતો.
અમદાવાદમાં જાન્યુઆરી મહિનામાં ફ્લાવર શોનું આયોજન થશે
આ અંગે રીક્રીએશન કમિટીના ચેરમેન જયેશ ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા દર વર્ષે ફ્લાવર શોનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે પણ જાન્યુઆરી મહિનાની અંદર ફ્લાવર શો આયોજન કરવામાં આવશે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં આજે રી-ક્રિએશન અને કલ્ચર હેરિટેજ કમિટી રાખવામાં આવી હતી, તે કમિટીમાં ફલાવર શોના ટિકિટના દર નક્કી કરવામાં આવ્યા હતા.
ફલાવર શોમાં ગયા વર્ષે 70 રૂપિયા અને 100 રૂપિયાની ટિકિટ હતી, પરંતુ આ વર્ષે 12 વર્ષની ઉપર માટે સોમ થી શુક્ર રુ.80 ટિકિટ રહેશે. શનિ-રવિ અને જાહેર રજાઓના દિવસે 100 રૂપિયાની ટિકિટ રહેશે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓને ફ્રીમાં ફલાવર શો જોવા મળશે. કોર્પોરેશન સિવાયની જે સ્કૂલો છે, તે ખાનગીઓ શાળાઓ છે. એના બાળકો માટે સોમ થી શુક્રવાર સવારે 9:00 થી 1:00 દરમિયાન 10 રૂપિયાની ટિકિટ રાખવામાં આવી છે.
પ્રાઈમ્સ સ્લોટ દરમિયાન એટલે કે સવારે 8:00 થી 9:00 અને રાત્રે 10:00 થી 11:00 વાગે 500 રૂપિયા ટિકિટ રહેશે. 12 વર્ષ કે તેનાથી નીચેના બાળકો માટે ફલાવર શોમાં એન્ટ્રી ફ્રી રાખવામાં આવી છે. તમામ પ્રકારના દિવ્યાંગ લોકોને પત્ર બતાવીને આ લોકોને એન્ટ્રી ફી આપવામાં આવશે."
"અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દર વર્ષે ફલાવર શોનું આયોજન કરે છે. આ વર્ષે ભારત એક ગાથાની થીમ પર ફલાવર શોનું આયોજન કરવામાં આવશે. આપણા વર્ષોમાં અલગ અલગ ઝોન રહેશે, આ અલગ અલગ ઝોનની અંદર ભારતના ઉત્સવ, ભારતના નાટ્ય સંસ્કૃતિ, સરદાર પટેલની 150મી જન્મ જયંતી, વિવિધ ભાષાઓના ઉત્સવ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ, અને દેશને લગતા સારા પ્રયાસોને આ આ ફલાવર શોમાં ઉજાગર કરવામાં આવશે. જાન્યુઆરીના પહેલા અઠવાડિયામાં આ ફલાવર શો ખુલ્લો મુકવામાં આવશે." -જયેશ ત્રિવેદી, ચેરમેન, રી-ક્રિએશન કમિટી
આ વર્ષે ભારત એક ગાથા થીમ પર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદના વિકાસનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે ફૂલોના શિલ્પ તૈયાર કરવા આવશે. આ શિલ્પ બનાવવાની કામગીરી હાલ સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર કરવામાં આવી રહી છે. ફલાવર શોમાં લોકોને મનોરંજન અને જ્ઞાન પ્રદાન કરવામાં આવશે, આ ઉપરાંત ગુજરાતી સંસ્કૃતિ દર્શાવતા સ્ટોલ અને પ્રદર્શન પણ હશે. જેમાં ગુજરાતની સંસ્કૃતિ ગુજરાતનો ઇતિહાસ દર્શાવવામાં આવશે. 2.50 કરોડના ખર્ચે આ ફલાવર બનાવવામાં આવશે.
અત્યારે ફ્લાવર શો બનાવવા માટે ફલાવર પાર્ક સામાન્ય જનતા માટે બંધ કરવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદના વિકાસ સાથે જોડાયેલા મહત્વના પ્રોજેક્ટના મોડલ તેમજ ઓપરેશન સિંદૂર, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ જેવી વિશેષ થીમ પણ જોવા મળશે.
