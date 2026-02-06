ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં અહીં મળે છે ચુડેલ ચા, કંકાલ બિસ્કિટ, આત્મા ચા!, આ સ્મશાનગૃહમાં છે 'ભયાનક ટી સ્ટોલ'

ભૂત-પ્રેમ માટે એવી દિવાનગી કે સ્મશાનગૃહમાં જ લગાવી દીધી ચાની ટપરી

ભયાનક ટી સ્ટોલ
ભયાનક ટી સ્ટોલ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 6, 2026 at 8:30 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : શહેરના એરપોર્ટ નજીક હાંસોલ સ્મશાન ગૃહની અંદર એક 'ભયાનક' ટી સ્ટોલ છે. આ ચાની દુકાન સંપૂર્ણપણે અલગ અનુભવ આપે છે. આ ટી સ્ટોલનું નામ તમને ડરાવી શકે છે, પરંતુ આ સ્થળ તમને ડરાવવા માટે નથી, તે તમારા મનોરંજન માટે છે!

આ સ્મશાનગૃહમાં છે 'ભયાનક ટી સ્ટોલ'

આ ચાનો સ્ટોલ " સમશાન ગૃહ "માં સ્થિત છે, તેથી માલિકે તેને થોડી "ભૂતિયા" થીમથી શણગાર્યો છે. અહીં, તમને 'ભૂત ચા', 'કંકાલ બિસ્કીટ', અને 'આત્મા ચા' જેવા મનોરંજક નામો સાથે ચા અને કોફી મળશે. તમને ચૂડેલ ચા, અસ્થિ ચા, વીરાની ચા, ખાસ કબ્રસ્તાન ચા અને તાંત્રિક ચા પણ મળશે. આ ચાનો સ્ટોલ ભદ્રેશ્વર સ્મશાનની અંદર સ્થિત છે.

આ સ્મશાનગૃહમાં છે 'ભયાનક ટી સ્ટોલ' (ETV Bharat Gujarat)

અનિલ બજરંગે છારાએ કોરોના વાયરસ રોગચાળા પહેલા આ ચાનો સ્ટોલ શરૂ કર્યો હતો. આ ટી સ્ટોલના માલિક ડોન બજરંગી છારા પોતે ડોક્ટર બનવા માંગતા હતા, પરંતુ ગરીબીના કારણે તેમણે ટી સ્ટોલ ચલાવે છે.

આ ભયાનક ટી સ્ટોલના બેનર પર સ્વર્ગવાસી ડોન બજરંગી છારા લખેલું જોવા મળે છે, પરંતુ આ માણસ ખરેખર જીવિત છે અને તે જ આ ભાઈ અને ટી સ્ટોલને ચલાવી રહ્યા છે. લોકોને એવું લાગે છે કે તે મૃત્યુ પામી ગયા છે, અને બીજા જન્મ લઈને અહીંયા આવ્યા છે.

ભયાનક ટી સ્ટોલ
ભયાનક ટી સ્ટોલ (ETV Bharat Gujarat)

ભયાનક ટી સ્ટોલ લગાવનાર ડોન બજરંગે છારા એ ઈટીવી ભારત સંવાદદાતા સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, મારુ મૂળ નામ અનિલ બજરંગે છારા છે, પરંતુ લોકો મને ડોન બજરંગે સારા નામથી ઓળખે છે. અમદાવાદના ભદ્રેશ્વર શમશાનની અંદર હું છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ભણવા માટે આવતો હતો. આ સ્મશાનની અંદર બેસીને હું સ્કૂલની પુસ્તકો વાંચતો હતો અને ધાર્મિક પુસ્તકો પણ અહીંયા બેસીને જ વાંચતો હતો. મારું ડોક્ટર બનવાનું સપનું હતું અને હું ભણવામાં બહુ જ હોશિયાર અને મહેનતી હતો, પરંતુ બહુ જ ગરીબ હતો. ગરીબીના કારણે હું ડોક્ટર બની શક્યો નહીં.

અનિલ બજરંગે છારા
અનિલ બજરંગે છારા (ETV Bharat Gujarat)

"કોરોના પહેલા જ્યારે મેં આ કીટલીની શરૂઆત કરી હતી, તો બે મહિના સુધી કોઈએ મારી ચા નહીં પીધી. હું પોતે જ પીતો હતો અને બધી ચા ફેકીને જતો રહેતો હતો. ગુજરાતમાં આ ભયાનક ટી સ્ટોલના નામથી એક જ ટી સ્ટોલ છે. અહીંયા છારા કોમ્યુનિટી ના સ્મશાન ગૃહ છે, ત્યાં ઘણી બધી સમાધિઓ છે. આ જગ્યા હું આખા દિવસ બેસું, વાંચું છું અને ટી સ્ટોલ ચલાવું છું." - અનિલ છારા, ટી સ્ટોલ લગાવનાર

અનિલ છારાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, મેં નાના મોટા કામ કરવાની શરૂઆત કરી. છેલ્લા 35 વર્ષથી હું આ સ્મશાનમાં આવતો હતો. પછી રોજીરોટી કમાવવા માટે ભદ્રેશ્વર સ્મશાનની અંદર મેં ચાની કીટલી લગાવવાની શરૂઆત કરી. કોરોના પહેલા 2019માં આ ભયાનક ટી સ્ટોલની શરૂઆત કરી હતી. પુસ્તકો વાંચતા વાંચતા મને આવી ભયાનક ટી સ્ટોલ લગાવવાનો વિચાર આવ્યો. મને ભૂતની ફિલ્મો જોવાનો બહુ જ શોખ હતો. ભૂત પ્રેતની મેં ઘણી પુસ્તકો વાંચી હતી. મારા મગજમાં પણ એ જ ભૂતપ્રેત બેસી ગયો હતો.

અમદાવાદમાં અહીં મળે છે ચુડેલ ચા, કંકાલ બિસ્કિટ, આત્મા ચા!
અમદાવાદમાં અહીં મળે છે ચુડેલ ચા, કંકાલ બિસ્કિટ, આત્મા ચા! (ETV Bharat Gujarat)

અનિલ છારાએ પોતાના ચહેરા પરથી માસ્ક ઉતારીને જણાવ્યું કે હું કોઈ ભૂત નથી. હું ભૂતનું માસ અને ગેટ અપ લઈને આ સ્ટોલ ચલાવું છું. લોકો મને જોઈને ડરી જાય છે, લોકોને લાગે છે કે ભૂત આ ટી સ્ટોલને ચલાવે છે, પરંતુ એવું નથી હું પણ સામાન્ય માણસ છું. ટી સ્ટોલની અંદર ચા ના અલગ અલગ નામ આપ્યા છે. જેમકે ચુડેલ ચા, ડાકણ ચા, પ્રેત આત્મા ચા, કબ્રસ્તાન ચા, કોફી અને કંકાલ બિસ્કીટ છે. અનિલ છારા એ કહ્યું કે આ નામ આપવાનું કારણ એ છે કે લોકોની અંદર બહુ જ અંધવિશ્વાસ હોય છે. આ ડર અને અંધવિશ્વાસને બહાર નીકળવા માટે આ ચા ની કીટલી લગાવી છે.

લોકો આરામથી ચા પીવે છે
લોકો આરામથી ચા પીવે છે (ETV Bharat Gujarat)

"હું કુબેરનગર છારાનગરમાં રહું છું, હાલ મારી ઉંમર 46 વર્ષ છે. હું ત્યાંથી ઓટોરિક્ષામાં બેસીને આ ભદ્રેશ્વર સ્મશાન ગૃહમાં દરરોજ આવું છું અને ટી સ્ટોલ ચલાવું છું. હું પોતે પગથી અપંગ છું, પરંતુ હું હિંમત હાર્યો નથી, હવે મને બહુ જ ખુશી થાય છે કે મારી ચા પીવા માટે લોકો મને શોધીને આવે છે અને દૂર દૂરથી લોકો આવે છે. દરરોજ હું અહીંયા થી રુ.400 થી રુ.500 કમાઈ લઉં છું અને પોતાનું ગુજરાન ચલાવું છું. સ્મશાનની અંદર ચા પીવા માટે લોકો દસ વખત વિચારે કરે છે, પરંતુ હવે લોકો અહીંયા ચા પીવા માટે આવે છે અને મારી ચા પીને ખુશ થઈને જાય છે." - અનિલ છારા, ટી સ્ટોલ લગાવનાર

અનિલ છારાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "મને વાંચવાનો ઘણો શોખ છે, એટલે અત્યાર સુધી મેં ઓશોની ઘણી બધી પુસ્તકો વાંચી છે. અત્યાર સુધીમાં મેં 550 જેટલી પુસ્તકો વાંચી લીધી છે અને મારી પાસે આ ટી સ્ટોલની અંદર પણ ઘણી પુસ્તકો છે. બીજા કોઈ પણ આવીને પણ આ પુસ્તકો વાંચી શકે છે. મારુ સપનું છે કે આ ટી સ્ટોલને મોટો કરો જેથી મારે લોકોના સપોર્ટની પણ જરૂર છે. કારણ કે મારી પાસે વધારે પૈસા નથી.

પુસ્તકો વાંચતા અનિલ બજરંગે છારા
પુસ્તકો વાંચતા અનિલ બજરંગે છારા (ETV Bharat Gujarat)

"આ ભયાનક ટી સ્ટોલનું નામ સાંભળીને અમે ડરી ગયા હતા, પછી અમે શોધીને અહીંયા આવ્યા તો ખબર પડી કે અહીંયા એક અદભુત ટી સ્ટોલ છે. ચુડેલ ચા નામની ચા મૂકી દીધી છે. આ ભાઈએ બહુ સારો પ્રયાસ કર્યો છે, આમનું કામ બહુ જ સરસ છે અને ચાનો ટેસ્ટ પણ બહુ જ મજેદાર છે." - રાહુલભાઈ, ગ્રાહક

આ ભયાનક ટી સ્ટોલની ચા પીવા માટે આવેલા બાદલ વિજયભાઈ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, "હું નોબલથી અહીંયા ચા પીવા માટે આવું છું. પેલા મને અહીંયા ચા પીવામાં બહુ ડર લાગતો હતો. સ્મશાનની અંદર ચા પીવી જે એક અલગ અનુભવ થાય છે. અહીંંયા ખુબ જ સારી ચા હોય છે, સરસ ક્વોલિટીની હોય છે, પીવામાં મજા આવે છે અને જુદા જુદા નામ પણ એમણે રાખ્યા છે. ભયાનક ટી સ્ટોલના નામથી આ ફેમસ છે. અહીંયા 'ચુડેલ ચા', 'ભૂત ચા', એવા અલગ અલગ નામની ચા છે. અમદાવાદ શહેરની આ પહેલી ભયાનક ટી સ્ટોલ છે, અહીંયા આવીને મજા આવે છે."

આ પણ વાંચો...

  1. બિહારમાં ડાન્સ કરીને લોકોને ચા આપે છે પગલા બાબા
  2. વડાપ્રધાન મોદીનો ટી સ્ટોલ મૂકાશે મ્યુઝિયમમાં

TAGGED:

BHADRESHWAR CREMATORIUM
TERRIBLE TEA STALL
AHMEDABAD TERRIBLE TEA STALL
WITCH TEA SKULL BISCUITS SPIRIT TEA
TERRIBLE TEA STALL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.