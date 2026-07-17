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અમદાવાદ: એ-ચેટ પર ખોટી ઓળખ આપી સગીરાને બ્લેકમેલ કરનાર આરોપી ઝડપાયો, પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી

પોલીસે આરોપી વિરુદ્ધ પોક્સો એક્ટ, આઈટી એક્ટ તેમજ ભારતીય ન્યાય સંહિતાની વિવિધ કલમો હેઠળ તપાસ શરૂ કરી છે.

એ-ચેટ પર ખોટી ઓળખ આપી સગીરાને બ્લેકમેલ કરનાર આરોપી ઝડપાયો
એ-ચેટ પર ખોટી ઓળખ આપી સગીરાને બ્લેકમેલ કરનાર આરોપી ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 17, 2026 at 6:48 PM IST

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અમદાવાદ : ગ્રામ્ય પોલીસના કણભા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા એક ગંભીર કેસમાં સોશિયલ મીડિયા મારફતે સગીરાને ખોટી ઓળખ આપી બ્લેકમેલ કરવાના આરોપસર મધ્યપ્રદેશના ગ્વાલિયરથી એક આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસે આરોપી વિરુદ્ધ પોક્સો એક્ટ, આઈટી એક્ટ તેમજ ભારતીય ન્યાય સંહિતાની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.

પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, કણભા વિસ્તારની એક સગીરા અભ્યાસ માટે આણંદના વલ્લભ વિદ્યાનગર ખાતે આવેલી હોસ્ટેલમાં રહેતી હતી. આ દરમિયાન એ-ચેટ એપ્લિકેશન પર 'સોનુ' નામની પ્રોફાઇલ મારફતે એક વ્યક્તિએ તેનો સંપર્ક કર્યો હતો. આરોપીએ પોતાને 23 વર્ષનો હિન્દુ અને કુંવારો યુવક હોવાનું જણાવી સગીરાનો વિશ્વાસ જીત્યો હતો. ત્યારબાદ બંને વચ્ચે વોટ્સએપ પર નિયમિત વાતચીત શરૂ થઈ હતી.

એ-ચેટ પર ખોટી ઓળખ આપી સગીરાને બ્લેકમેલ કરનાર આરોપી ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)

પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે વિશ્વાસ કેળવ્યા બાદ આરોપીએ સગીરા પર ન્યૂડ વીડિયો કોલ કરવા માટે દબાણ કર્યું હતું. વીડિયો કોલ દરમિયાન થયેલા સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ અને અન્ય ડિજિટલ સામગ્રીના આધારે તેણે સગીરાને સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો વાયરલ કરી બદનામ કરવાની ધમકી આપી બ્લેકમેલ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. ધમકીઓના કારણે સગીરા માનસિક તણાવમાં આવી ગઈ હતી.

સગીરાના વર્તનમાં આવેલા અચાનક બદલાવને ધ્યાનમાં રાખીને માતાએ તેની સાથે વાતચીત કરી હતી. પૂછપરછ દરમિયાન સમગ્ર ઘટનાનો ખુલાસો થતાં પરિવારજનોએ કણભા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદના આધારે અમદાવાદ ગ્રામ્ય એસપીના માર્ગદર્શન હેઠળ ખાસ તપાસ ટીમ બનાવવામાં આવી હતી.

પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે મધ્યપ્રદેશના ગ્વાલિયર સુધી પહોંચીને આરોપીને ઝડપી પાડ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન આરોપીનું અસલી નામ બીટ્ટુ ખાન હોવાનું સામે આવ્યું છે. તે ગ્વાલિયરનો રહેવાસી, પરિણીત અને એક દીકરીનો પિતા હોવાનું પણ ખુલ્યું છે.

પોલીસે આરોપીનો મોબાઇલ કબજે લઈને તેની તપાસ કરતા અન્ય ત્રણથી ચાર યુવતીઓ સાથે પણ સંપર્ક હોવાના પુરાવા મળ્યા છે. હવે પોલીસ એ દિશામાં તપાસ કરી રહી છે કે આરોપીએ અન્ય કેટલી યુવતીઓને આ જ રીતે પોતાની જાળમાં ફસાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો અને આ સમગ્ર કૃત્ય પાછળ કોઈ મોટું રેકેટ અથવા અન્ય હેતુ તો નથી ને.

પોલીસે યુવતીઓ અને વાલીઓને અપીલ કરી છે કે સોશિયલ મીડિયા પર અજાણ્યા લોકો સાથે મિત્રતા કરતા પહેલાં તેમની ઓળખની સંપૂર્ણ ખાતરી કરે, વ્યક્તિગત માહિતી કે ખાનગી તસવીરો શેર ન કરે અને કોઈપણ પ્રકારની ધમકી કે બ્લેકમેલનો ભોગ બને તો તાત્કાલિક પોલીસનો સંપર્ક કરે.

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TAGGED:

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