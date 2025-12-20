ETV Bharat / state

સાવધાન! રોજ 8થી 12 કલાક સતત ખુરશીમાં બેસીને કામ કરતા અમદાવાદના યુવકનું શરીર કમરથી વાંકુ થઈ ગયું

ચાલવામાં તકલીફ પડતાં અને ભવિષ્યની કારકિર્દી જોખમમાં લાગતાં તેને તાત્કાલિક ઇન્ડોસ્પાઇન હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયો હતો.

તમે પણ બેસી રહો છો ખુરશીમાં 8 થી 12 કલાક?
તમે પણ બેસી રહો છો ખુરશીમાં 8 થી 12 કલાક? (ANI)
author img

By ANI

Published : December 20, 2025 at 9:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : અમદાવાદમાં 31 વર્ષની ઉંમરના સાયબર સિક્યોરિટી પ્રોફેશનલ અન્ય ઓફિસ કર્મચારીઓની જેમ રોજ 8 થી 12 કલાક સતત ખુરશી પર બેસીને પોતાના કામ કરતો હતો. તેને શરૂઆતમાં હળવો કમરનો દુખાવો થતો હતો, પરંતુ સમય જતાં આ દુખાવો વધતો ગયો અને એક દિવસ તે સીધો ઊભો રહી શક્યો નહીં. ચાલવામાં તકલીફ પડતાં અને ભવિષ્યની કારકિર્દી જોખમમાં લાગતાં તેને તાત્કાલિક ઇન્ડોસ્પાઇન હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયો હતો.

તબીબી તપાસ અને ઇમેજિંગ રિપોર્ટમાં ખુલ્યું કે તેને ગંભીર ડિસ્ક હર્નિએશન થયું હતું, જેના કારણે મહત્વપૂર્ણ ચેતાને સંકુચિત કરે છે. ડોક્ટરોના જણાવ્યા અનુસાર, આ સ્થિતિ વર્ષો સુધી ખોટી મુદ્રામાં અને સતત બેસી કામ કરવાના કારણે વિકસી હતી. સંપૂર્ણ મૂલ્યાંકન બાદ સ્પાઇન નિષ્ણાતોની ટીમે પેડિકલ સ્ક્રૂ ફિક્સેશન સાથે કટિ ડિકમ્પ્રેશન સર્જરી કરવાની ભલામણ કરી.

સર્જરી પછી થોડા જ કલાકોમાં દર્દીમાં નોંધપાત્ર સુધારો જોવા મળ્યો. ઘણા દિવસો બાદ તે ફરી સીધો ઊભો રહી શક્યો. આગામી દિવસોમાં ફિઝિયોથેરાપી અને એર્ગોનોમિક માર્ગદર્શન સાથે તેની મુદ્રા સુધરી અને આત્મવિશ્વાસ પણ પરત આવ્યો. હાલ તે પોતાની દૈનિક કામ ફરી કરી રહ્યો છે.

સર્જરીના થોડા અઠવાડિયામાં પહેલી વાર, તે મુક્ત અને સ્થિર ઊભો રહ્યો. પછીના દિવસોમાં, તેની મુદ્રામાં સુધારો થયો અને તેનો આત્મવિશ્વાસ પાછો ફર્યો. ફિઝિયોથેરાપી માર્ગદર્શન અને કડક એર્ગોનોમિક સુધારાઓ સાથે, તેણે તેની દિનચર્યા ફરી શરૂ કરી, હવે તે સારી રીતે જાણે છે કે કામ સંબંધિત આદતોએ તેના શરીરને કેવી રીતે મુશ્કેલીમાં મૂકી દીધું હતું.

"આ હજારો યુવાન ભારતીયોની વાર્તા છે જેઓ ખુરશીઓમાં લાંબા સમય સુધી કામ કરે છે. તેમની કરોડરજ્જુ તેમને ખ્યાલ આવે તે પહેલાં જ તેની કિંમત ચૂકવે છે. અમારી ભૂમિકા જવાબદારીપૂર્વક નિદાન કરવાની, સ્પષ્ટ રીતે વાતચીત કરવાની અને દર્દીની ક્લિનિકલ સ્થિતિના આધારે સારવાર પસંદ કરવાની છે." - ડૉ. તારક પટેલ, ચીફ સ્પાઇન સર્જન, ઇન્ડોસ્પાઇન હોસ્પિટલ

નામ ન આપવાની શરતે દર્દીએ કહ્યું, "મને હંમેશા લાગતું હતું કે લાંબા સમય સુધી કામ કરતી વખતે કમરનો દુખાવો સામાન્ય છે. પરંતુ જે દિવસે હું સીધો ઊભો રહી શકતો ન હતો, તે દિવસે મને ખ્યાલ આવ્યો કે તે કેટલો ગંભીર બની ગયો છે. સર્જરી પછી સીધા ઊભા રહેવાથી મને મારું જીવન અને મારી કારકિર્દી પાછી પાટા પર આવી છે."

તેના માતાપિતાએ જણાવ્યું કે, "અમે ક્યારેય કલ્પના પણ નહોતી કરી કે ઓફિસના કામથી આટલી ગંભીર પરિસ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. તેને ફરીથી સીધો ચાલતો જોવો અમારા માટે ભાવનાત્મક ક્ષણ હતી."

કરોડરજ્જુનું નબળું સ્વાસ્થ્ય લાખો ઓફિસ કર્મચારીઓની ઉત્પાદકતા, માનસિક સુખાકારી અને પારિવારિક જીવનને શાંતિથી અસર કરી રહ્યું છે. લક્ષણોને અવગણવાથી અથવા મૂલ્યાંકનમાં વિલંબ કરવાથી લાંબા ગાળાના પરિણામો આવી શકે છે. કરોડરજ્જુ એક દિવસમાં તૂટતી નથી. તે વળે છે, ચેતવણી આપે છે. બસ આપડને વહેલી ખબર પડે તો પરિણામ સંપૂર્ણપણે બદલાઈ શકે છે.

(ડિસ્ક્લેમર: આ માહિતી માત્ર સામાન્ય જાણકારી માટે છે. તેને તબીબી સલાહ તરીકે ગણવી નહીં. કોઈપણ આરોગ્ય સંબંધિત નિર્ણય લેતા પહેલા નિષ્ણાત ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જરૂરી છે.)

આ પણ વાંચો...

  1. world spine day : કરોડરજ્જુના સ્વાસ્થ્ય જાળવવા માટે અપવાનો આ ટ્રિક
  2. સિવિલ હોસ્પિટલમાં 12 વર્ષની બાળકી પર ‘રેરેસ્ટ ઓફ ધ રેર સર્જરી’

TAGGED:

DISC HERNIATION
NEUROLOGICAL HARM
LUMBAR DECOMPRESSION
ERGONOMIC SETUPS
NEUROLOGICAL HARM

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.