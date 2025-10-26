ETV Bharat / state

અમદાવાદ: હાઇ પ્રોફાઈલ દારૂ પાર્ટીના આરોપીઓ 2 દિવસના રિમાન્ડ પર, પૂછપરછ માટે સાબરમતી જેલમાં મોકલાયા

આ દારૂ પાર્ટી કેસમાં ઝડપાયેલા કુલ આરોપીઓ પૈકી 13 વ્યક્તિઓ વિદેશી નાગરિકો છે.

દારૂ પાર્ટીમાં પકડાયેલા આરોપીઓ
દારૂ પાર્ટીમાં પકડાયેલા આરોપીઓ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 26, 2025 at 2:09 PM IST

અમદાવાદઃ અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસ દ્વારા શીલજ ગામની સીમમાં ઝેફાયર સ્ટેયઝ ફાર્મ હાઉસ ખાતે આયોજિત ગેરકાયદેસર દારૂ પાર્ટીના કેસમાં પકડાયેલા તમામ 20 આરોપીઓના 2 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે. ગઈકાલે તમામ આરોપીઓને ન્યાયાધીશ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમણે આવતી કાલ સુધીના (2 દિવસના) રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા હતા.

વિદેશી નાગરિકોની સંડોવણી
આ દારૂ પાર્ટી કેસમાં ઝડપાયેલા કુલ આરોપીઓ પૈકી 13 વ્યક્તિઓ વિદેશી નાગરિકો છે. આ વિદેશી નાગરિકો Republic of Kenya, Republic of Botswana, Comoros, Mozambique, અને Madagascar જેવા દેશોના પાસપોર્ટ ધરાવે છે.

દારૂ પાર્ટીના સ્થળેથી જપ્ત કરાયેલી કાર
દારૂ પાર્ટીના સ્થળેથી જપ્ત કરાયેલી કાર (ETV Bharat Gujarat)

કુલ 20 આરોપીઓની ધરપકડ
બોપલ પોલીસ સ્ટેશને ઝેફાયર સ્ટેયઝ ફાર્મ હાઉસ ખાતે રેડ કરીને કુલ 20 આરોપીઓની સ્થળ પરથી ધરપકડ કરી હતી. આ 20 આરોપીઓમાં પાર્ટીનો મુખ્ય આયોજક, દારૂ સપ્લાય કરનારા, હુક્કા સપ્લાય કરનારો, ફાર્મ હાઉસ ભાડે આપનાર માલિક, અને પાર્ટીમાં સામેલ પુરુષો તથા મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે. દારૂ અને હુક્કાનો સામાન પૂરો પાડનાર અન્ય બે વોન્ટેડ આરોપીઓ હમીદભાઇ અને હરીશ વિરુદ્ધ પણ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.

બોપલ પોલીસ સ્ટેશને પ્રોહીબિશન એક્ટની કલમ 65(e), 116-B, 66(1)(b), 75(a), 85(1), 85(3), 81, 84, 86 હેઠળ ગુનો નોંધી તમામ આરોપીઓ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરી હતી. જેમાં 20 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. જેમના રિમાન્ડ મંજૂર થતાં વધુ પૂછપરછ માટે સાબરમતી જેલ ખાતે મોકલી આપવામાં આવ્યા છે.

પાર્ટીનું આયોજન
મુખ્ય આરોપી કિપટો સેડરેક ઉર્ફે જોનએ 'The Royal Clan & First Class Entertainment Presents AFRO DANCE NIGHT HOT GRABBER PARTY' ના નામે મહિલાઓ તથા પુરુષોને પાસ (ટીકીટ) વેચીને પાર્ટીનું આયોજન કર્યું હતું. આ પાર્ટીમાં વગર પાસ-પરમિટે દારૂની મહેફિલ માણવામાં આવી રહી હતી. આરોપી અનંત કપીલ તથા આષિશ જાડેજાએ વોન્ટેડ આરોપી હરીશ પાસેથી પરપ્રાંતીય વિદેશી દારૂનો જથ્થો લાવી આપ્યો હતો. જ્યારે સાહિલઅહેમદ અહેમદીએ વોન્ટેડ આરોપી હમીદભાઇ પાસેથી પ્લાસ્ટિકની પાઇપવાળા હુક્કા તથા ફ્લેવર સપ્લાય કર્યા હતા.

ઝેફાયર સ્ટેયઝ ફાર્મ હાઉસના માલિક મિલન આશીષભાઇ પટેલે એક રાત્રીના ₹20,000 ભાડાથી ફાર્મ હાઉસ ભાડે આપ્યું હતું. પોલીસે સ્થળ પરથી વિદેશી દારૂની સિલપેક 29 બોટલ, બીયરના 22 ટીન, 13 હુક્કા, 19 મોબાઇલ ફોન, રોકડ રકમ ₹40,200 અને એક TUV 300 ગાડી સહિત કુલ ₹6,57,750 ની કિંમતનો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો હતો.

