3 વર્ષમાં 77 લાખથી વધુ લોકોએ અમદાવાદના અટલ બ્રિજની મુલાકાત લીધી, AMCને થઈ 27 કરોડની કમાણી

દિવાળી હોય કે ઉનાળાની રજાઓ, અટલ ફૂટ ઓવર બ્રિજ મુલાકાતીઓ માટે સૌથી લોકપ્રિય સ્થળોમાંનું એક બની ગયું છે.

અટલ બ્રિજની તસવીર
અટલ બ્રિજની તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 4, 2025 at 5:36 PM IST

2 Min Read
ગાંધીનગર: ભારતના પહેલા હેરિટેજ શહેર અમદાવાદમાં સાબરમતી નદી પરનો અટલ બ્રિજ શહેરના રહેવાસીઓ તેમજ દેશ-વિદેશના પ્રવાસીઓ માટે એક મુખ્ય આકર્ષણ બની ગયો છે. દિવાળી હોય કે ઉનાળાની રજાઓ, અટલ ફૂટ ઓવર બ્રિજ મુલાકાતીઓ માટે સૌથી લોકપ્રિય સ્થળોમાંનું એક બની ગયું છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 27 ઓગસ્ટ, 2022 ના રોજ આ બ્રિજને જનતાને સમર્પિત કર્યો હતો. સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (SRFDCL) ના ડેટા મુજબ, 31 ઓગસ્ટ, 2022 થી ઓક્ટોબર 2025 દરમિયાન 77,71,269 લોકોએ બ્રિજની મુલાકાત લીધી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને ₹27.70 કરોડથી વધુની આવક મેળવી છે, જે શહેરના પ્રવાસન ક્ષેત્ર માટે એક ગર્વની સીમાચિહ્નરૂપ છે.

ગુજરાતનું સૌથી અદ્યતન શહેર, અમદાવાદ, આધુનિકીકરણને અપનાવીને તેના સમૃદ્ધ વારસાને જાળવી રાખવાનું ચાલુ રાખે છે. મુલાકાતીઓને યાદગાર અનુભવ આપવા માટે શહેરમાં અનેક આકર્ષણો વિકસાવવામાં આવ્યા છે. અમદાવાદમાં ગાંધી આશ્રમ, સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ, કાંકરિયા લેકફ્રન્ટ, વિશ્વનું સૌથી મોટું નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ, જૂની પોળ સંસ્કૃતિ અને અમદાવાદ હેરિટેજ વોક જોવા માટે પ્રવાસીઓ આવે છે. તેમાંથી, અટલ ફૂટ ઓવર બ્રિજ આધુનિક સ્થાપત્ય, ગુજરાતી સંસ્કૃતિ અને શહેરી સુંદરતાનું ચમકતું પ્રતીક છે.

અટલ બ્રિજની મુલાકાત લેતા પ્રવાસીઓના વર્ષવાર આંકડા
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) ની પેટાકંપની, સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (SRFDCL) એ અટલ બ્રિજનું નિર્માણ અને સંચાલન કર્યું છે. SRFDCLના વર્ષવાર ડેટા મુજબ, 31 ઓગસ્ટ, 2022 અને માર્ચ 2023 વચ્ચે 21.62 લાખ પ્રવાસીઓએ પુલની મુલાકાત લીધી હતી, જેનાથી ₹6.44 કરોડની આવક થઈ હતી. એપ્રિલ 2023 અને માર્ચ 2024 વચ્ચે, 26.89 લાખ મુલાકાતીઓએ ₹8.24 કરોડની આવક કરી હતી, જ્યારે એપ્રિલ 2024 અને માર્ચ 2025 વચ્ચે, 20.67 લાખ મુલાકાતીઓએ ₹8.19 કરોડનું યોગદાન આપ્યું હતું. એપ્રિલથી ઓક્ટોબર 2025 સુધીમાં, 8.51 લાખ લોકોએ પુલની મુલાકાત લીધી, જેનાથી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની આવકમાં ₹4.82 કરોડનો ઉમેરો થયો. ₹74 કરોડના અંદાજિત ખર્ચે બનેલા પ્રતિષ્ઠિત અટલ બ્રિજે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને ₹27.70 કરોડની આવક ઉભી કરી છે, જે કુલ પ્રોજેક્ટ ખર્ચના 37% થી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે.

