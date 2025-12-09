અમદાવાદમાં લસણ-ડુંગળીના કારણે 11 વર્ષના લગ્નજીવનનો અંત, ક્રૂરતાના આધાર પર પતિને મળ્યા છૂટાછેડા
Published : December 9, 2025 at 7:14 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં છૂટાછેડાનો એક વિચિત્ર મામલો સામે આવ્યો છે. લસણ અને ડુંગળીના કારણે પતિ-પત્ની વચ્ચે વાત ડિવોર્સ સુધી પહોંચી ગઈ. આ બાબતે પતિએ ફેમિલી કોર્ટમાં ક્રૂરતાના આધારે છૂટાછેડા માટે અરજી કરી હતી જેને ફેમિલી કોર્ટે મંજૂર કર્યા હતા. જેને પત્નીએ હાઇકોર્ટમાં પડકારતા કોર્ટે પત્નીની અરજીને ફગાવી દીધી હતી અને ફેમિલી કોર્ટના ચુકાદાને માન્ય રાખ્યો હતો.
શું હતો સમગ્ર મામલો?
વિગતો મુજબ, એક મહિલાના વર્ષ 2002માં લગ્ન થયા હતા. જોકે મહિલાને સાસરીમાં ખવાતા લસણ-ડુંગળી સામે વાંધો હતો. તે પોતે અન્ય સંપ્રદાયમાં માનતી હોવાના કારણે તેનો પણ આગ્રહ હતો કે ઘરના સદસ્યો પણ લસણ-ડુંગળી ખાવાનું છોડી દે. પરંતુ આમ ન થતા મહિલા વર્ષ 2013માં એક દિવસે પતિ તથા પોતાના પુત્રનો પણ વિચાર કર્યા વગર તેમને ઘરમાં એકલા મૂકીને નીકળી ગઈ હતી. જે બાદ પતિએ કોર્ટમાં છૂટાછેડા લેવા માટે અરજી કરી હતી જેને ફેમિલી કોર્ટે ગ્રાહ્ય રાખીને પતિને છૂટાછેડા આપ્યા હતા.
સમગ્ર કેસ અંગે એડવોકેટ ભુનેશ રૂપેરાએ જણાવ્યું કે, વર્ષ 2002માં લગ્ન થયા પછી, 2013 સુધી બંને સાથે રહ્યા, દરમિયાન પુત્રનો જન્મ થયો. પરંતુ પતિ-પત્ની વચ્ચે થોડા નાના-મોટા ઝઘડા ચાલતા હતા. પત્ની અલગ ધર્મ-સંપ્રદાયને અનુસરતી કરતી હતી એટલે એ પોતે ડુંગળી અને લસણ નહોતી ખાતી અને તેનો ઘરમાં પણ આગ્રહ હતો કે ઘરના પણ સભ્યો આ ના ખાય. આને લઈને નાના-મોટા ઝઘડા ચાલતા હતા. બીજા મનદુઃખો ચાલતા હતા. બીજા વિચારોના મતભેદો હતા. આ વિવાદથી પત્ની 2013થી ઘર છોડીને જતી રહી હતી, દીકરો પણ પતિ સાથે હતો. દીકરો પણ છોડીને જતી રહી હતી. પછી પતિએ નામદાર કોર્ટમાં ક્રૂરતાના આધાર પર ડિવોર્સ માટે અરજી કરી હતી. અને ફેમિલી કોર્ટે ક્રૂરતા પૂરવાર થઈ છે એ ગ્રાઉન્ડ પર છૂટાછેડા આપ્યા. એની સામે પત્નીએ નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અપીલ કરી હતી. પરંતુ તેની અપીલ ડિસમિસ કરી દેવામાં આવી છે કે નામદાર ફેમિલી કોર્ટે જે અવલોકન અને ચૂકાદા આપ્યા છે તે બરાબર છે.
