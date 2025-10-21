દિવાળી પર અમદાવાદમાં માનવતા ખીલી ઉઠી, 51 હિન્દુ-મુસ્લિમ યુગલોએ નવી ઈનિંગની શરૂઆત કરી
આ સમૂહ લગ્નની ખાસ વાત એ હતી કે, હિન્દુ અને મુસ્લિમ યુગલો તથા એક દિવ્યાંગ યુગલે પણ લગ્ન કરીને પોતાના નવા જીવનની શરૂઆત કરી.
Published : October 21, 2025 at 4:34 PM IST
અમદાવાદ: દિવાળીના શુભ દિવસે જુહાપુરામાં માનવતા ખીલી ઉઠી. જામિયા ઇબ્ને અબ્બાસ ટ્રસ્ટ દ્વારા ત્રીજા આંતરધાર્મિક સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં હિન્દુઓ અને મુસ્લિમો યુવલોએ લગ્ન કર્યા હતા. સમુહ લગ્નથી દિવાળીના શુભ પ્રસંગે, સૌથી મોટા મુસ્લિમ વિસ્તાર જુહાપુરામાં સાંપ્રદાયિક એકતાનું એક અનોખું દ્રશ્ય જોવા મળ્યું.
આ પ્રસંગે ટ્રસ્ટના વડા મુફ્તી રિઝવાન તારાપુરીએ જણાવ્યું હતું કે, જામિયા ઇબ્ને અબ્બાસ ટ્રસ્ટ દ્વારા આંતરધાર્મિક સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આ સમારોહમાં 51 યુગલોએ લગ્ન કર્યા. આ સમૂહ લગ્નની ખાસ વાત એ હતી કે, હિન્દુ અને મુસ્લિમ યુગલો તથા એક દિવ્યાંગ યુગલે પણ લગ્ન કરીને પોતાના નવા જીવનની શરૂઆત કરી. વધુમાં, અમદાવાદના ચંડોળા તળાવ વિસ્તારમાં તાજેતરમાં થયેલા ડિમોલિશનના કારણે વિસ્થાપિત થયેલા ઘણા પરિવારોના લગ્ન પણ અહીં કરવામાં આવ્યા હતા.
આ કાર્યક્રમની અધ્યક્ષતા કારી રશીદ અહેમદ દ્વારા કરવામાં આવી હતી, અને તેમાં શહેરના મૌલવીઓ તેમજ અનેક રાજકીય હસ્તીઓએ હાજરી આપી હતી. આ કાર્યક્રમમાં સામાજિક કાર્યકરોએ પણ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો. ટ્રસ્ટે નવદંપતીઓને તેમનું નવું જીવન શરૂ કરવામાં મદદ કરવા માટે વિવિધ પ્રકારની વસ્તુઓ અને વસ્તુઓ ભેટ તરીકે રજૂ કરી હતી.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ચંડોળાના ડિમોલેશનના પ્રભાવિત લોકોની દીકરીઓ અને બીજી ઘણી જગ્યાએ ડિમોલેશનમાં પ્રભાવિત લોકોના સમૂહ લગ્ન અહીંયા કરાવવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે ટ્રસ્ટના વડા મુફ્તી રિઝવાન તારાપુરીએ સમૂહ લગ્નોના આયોજનના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો અને સમુદાયને લગ્નો પર બિનજરૂરી ખર્ચ ટાળવા વિનંતી કરી. તેમણે એમ પણ જણાવ્યું કે, જામિયા ટ્રસ્ટ સમાન કાર્યક્રમો દ્વારા સમુદાય અને સમાજની સેવા કરવાનું ચાલુ રાખશે.
જામિયા ટ્રસ્ટ ધાર્મિક અને શૈક્ષણિક બંને ક્ષેત્રોમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે. ટ્રસ્ટ જામિયા હાફસા અંગ્રેજી અને ગુજરાતી શાળાઓનું સંચાલન કરે છે. વધુમાં, સરખેજ ગામમાં અલ અબ્બાસ હેલ્થ ક્લિનિક ઘણા વર્ષોથી કાર્યરત છે, જે નજીવી ફી પર ગુણવત્તાયુક્ત સારવાર પૂરી પાડે છે.
સમુહ લગ્નથી નવા જીવનની શરૂઆત કરનાર પરમાર પ્રીતિશે જણાવ્યું હતું કે, આજે પહેલી વખત મેં આવી રીતે મુસ્લિમોના લગ્ન જોયા અને આજે સમુહ લગ્નમાં મારા પણ વિધિ અનુસાર લગ્ન કરાવવામાં આવ્યા. આજે હું બહુ ખુશ છું કે મારી લગ્ન થઈ છે અને આવી સારી રીતે ઓછા ખર્ચમાં આ લગ્ન કરાવવામાં આવ્યા છે. મુસ્લિમોના વચ્ચે મારી લગ્ન થયા એ બહુ જ મોટી વાત છે.
આ સમૂહ લગ્નમાં લગ્ન કરનાર એક મુસ્લિમ યુવતીએ જણાવ્યું હતું કે, અમે ગરીબ છીએ. અમારી પાસે આટલો પૈસા નથી કે અમે સંપન્ન રીતે લગ્ન કરી શકીએ. તેથી અમને ખબર પડી કે આવી રીતે સમૂહ લગ્ન થવાના છે ત્યારે અમે આ લોકો સાથે વાતચીત કરી અને આજે એ દિવસ છે કે જ્યારે મારા લગ્ન થયા અને બીજા ઘણા બધા ખર્ચાઓ બચી ગયા. હું અને મારા પરિવારના લોકો બહુ જ ખુશ છે.
અહીંયા આવેલા સામાજિક કાર્યકર પંકજ ઝાલાએ જણાવ્યું હતું કે, એ ગર્વની વાત છે કે આવી રીતે લગ્ન કરાવવાનું આયોજન એક મદરેસા દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. આ લોકોના લગ્ન જોઈને બહુ જ સારું લાગ્યું. આવી થતા કામગીરી થતી રહેવી જોઈએ અને સમાજમાં સારા ઉદાહરણ આવી રીતે આપી શકાય.
