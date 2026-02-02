ETV Bharat / state

અમદાવાદ હેરિટેજ વોક રૂટ પેરિસ જેવો બનશે, યુરોપની ગલીઓમાં ફરતા હોય તેવો અનુભવ થશે

અમદાવાદમાં કાલુપુર સ્વામીનારાયણ મંદિરથી જુમ્મા મસ્જિદ સુધી હેરિટેજ વોક પર ડેવલપમેન્ટનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.

અમદાવાદ હેરિટેજ વોક રૂટ પેરિસ જેવો બનશે
અમદાવાદ હેરિટેજ વોક રૂટ પેરિસ જેવો બનશે (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 2, 2026 at 4:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેર વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટી તરીકે ઓળખાય છે. અમદાવાદ હેરિટેજ રૂટ પર હજારો મુલાકાતીઓ પ્રસાર થતા હોય છે ત્યારે તેમણે કોઇ અગવડ ના પડે તે માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા કાલુપુર સ્વામિનારાયણ મંદિરથી લઇને રિલીફ રોડ જુમ્મા મસ્જિદ સુધીના રોડને ડેવલપ કરવાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. યુરોપની ગલીઓમાં જોવા મળતા લાલ પથ્થર અમદાવાદ હેરિટેજની ગલીઓમાં નાખવામાં આવી રહ્યા છે.

અમદાવાદમાં થશે પેરિસમાં ચાલતા હોય તેવો અનુભવ

અમદાવાદ શહેરને જોવા માટે દેશ-વિદેશથી લોકો આવે છે અને હેરિટેજ વોકમાં ભાગ લે છે. ખાસ કરીને અમદાવાદના સ્વામિનારાયણ મંદિર પાસે આવેલા કવિ દલપતરામ ચોકની મુલાકાત લે છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સ્વામિનારાયણ મંદિરથી દલપતરામ ચોકથી કેલિકો ડોમ સુધીનું પ્રથમ તબક્કાનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. 2.25 કિલોમીટરના રૂટનું નવીનીકરણનું કામ 37 કરોડના ખર્ચે થઇ રહ્યું છે. પેરીસ જેવી ગલી દેખાય તેવા પથ્થરો નાખવામાં આવી રહ્યા છે. રંગ રોગાનનું કામ પણ ચાલુ છે અને યુરોપની ગલીઓમાં જોવા મળતા લાલ પથ્થર જોઇને વિદેશી પર્યટકો આવશે તો તે ખુશ થઇ જશે.

અમદાવાદ હેરિટેજ વોક રૂટ પેરિસ જેવો બનશે (ETV Bharat Gujarat)

હેરિટેજ કમિટીના ચેરમેન જયેશ ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન મધ્ય ઝોનમાં કાલુપુર સ્વામીનારાયણ મંદિરથી જુમ્મા મસ્જિદ સુધીના વોકરૂટ ઉપર દરરોજ હેરિટેજ વોક ચલાવવામાં આવે છે. સદર હેરિટેજ વોકરૂટમાં દેશ-વિદેશથી પર્યટકો આવે છે. આ ઉપરાંત હેરિટેજ વોકમાં જુદી જુદી જગ્યાએથી આવતા ડેલિગેશન, સ્કૂલ અને કોલેજના સ્ટુડન્ટ, અન્ય રાજ્યની મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તથા ગુજરાત રાજ્ય તેમજ અન્ય રાજ્ય સરકારના પદાધિકારીઓ વગેરે મુલાકાત લેતા હોય છે. આ સિવાય AMC તથા ગુજરાત ગવર્મેન્ટના ઓફિશિયલ ગેસ્ટ પણ આવતા હોય છે. હેરિટેઝ વોક રૂટના વારસાને જાળવી રાખી તેનું નવીનીકરણ કરવાનું આયોજન અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે.

અમદાવાદમાં યુરોપની ગલીઓમાં ફરતા હોય તેવો અનુભવ થશે
અમદાવાદમાં યુરોપની ગલીઓમાં ફરતા હોય તેવો અનુભવ થશે (ETV Bharat Gujarat)

સમગ્ર હેરિટેઝ વોક રૂટના રસ્તાનું કડપ્પા સ્ટોન પેવિંગ, ગ્રેનાઇટ કોબાલ્ટ સ્ટોન પેવિંગ, બ્લોક પેવિંગ, સ્કલ્પચર, હેરિટેઝ થીમ આધારીત લાઇટિંગ, જંક્શન ઉપર ટેબલ ટોપ ફ્લોરિંગ, અંડર ગ્રાઉન્ડ યુટીલિટી (વોટર પાઇપ લાઇન, ડ્રેનેજ લાઇન, ટોરેન્ટ પાવર કેબલિંગ/અદાણી ગેસ લાઇન) જેવા કામોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

અમદાવાદમાં કાલુપુર સ્વામીનારાયણ મંદિરથી જુમ્મા મસ્જિદ સુધી ડેવલપમેન્ટનું કામ ચાલુ
અમદાવાદમાં કાલુપુર સ્વામીનારાયણ મંદિરથી જુમ્મા મસ્જિદ સુધી ડેવલપમેન્ટનું કામ ચાલુ (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

AHMEDABAD HERITAGE WALK ROUTE
WALKING STREETS OF PARIS
AHMEDABAD STREET OF PARIS
AHMEDABAD HERITAGE WALK ROUTE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.