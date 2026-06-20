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અમદાવાદ: યુનેસ્કો હેરિટેજ સિટીની શાન જોખમમાં?, ખાડિયાની પોળોમાં વધી રહ્યું છે કોમર્શિયલાઈઝેશન

આધુનિક વ્યાપારી ગોડાઉન અથવા કોંક્રિટ ઇમારતો માટે રસ્તો બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. ચાલો જાણીએ આ અહેવાલમાં કે કેવી છે હાલત?

ખાડિયાની પોળોમાં વધી રહ્યું છે કોમર્શિયલાઈઝેશન
ખાડિયાની પોળોમાં વધી રહ્યું છે કોમર્શિયલાઈઝેશન (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 20, 2026 at 6:37 AM IST

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અમદાવાદ: હેરિટેજ સિટીની શાન ગણાતી પોળોમાં થતું આધુનિકીકરણ એ શહેરની સભ્યતા, સંસ્કૃતિનો ખોવાઈ રહેલો આત્મા સમાન છે. પોળામાં થતા નવા બાંધકામ, આધુનિકરણથી પોળો તેની સાંસ્કૃતિક ઓળખ ગુમાવતી જાય છે. હાલ અમદાવાદ ભારતનું પ્રથમ વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટી છે. પરંતુ, કોટ વિસ્તારની ઐતિહાસિક મહત્વ ધરાવતી પોળો તેના કાષ્ઠ કોતરણી, જુના બાંધકામ અને નિવાસોમાં વિવિધ સાંસ્કૃતિક પ્રતિકથી વિશ્વમાં આવાસ ધરોહરમાં નોખો ચીલો પાડે છે. ત્યારે, પોળના સદીઓ જૂના લાકડાના ઘરોને તોડીને આધુનિક વ્યાપારી ગોડાઉન અથવા કોંક્રિટ ઇમારતો માટે રસ્તો બનાવવામાં આવી રહ્યો છે.

ખાડીયાના સામાજિક કાર્યકર મનીષ બ્રહ્મભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે, "ખાડિયા ઐતિહાસિક પોળ માટે લોકપ્રિય છે. પોળો રહેવા માટેની જગ્યા છે, પરંતુ તેને કમર્શિયલ બનાવી દેવામાં આવ્યું છે. અહીંયા મોટા મોટા ગોડાઉન બનાવી દેવામાં આવ્યા છે. આ કોના પાપે?, ખાડિયાને બદલાવામાં આવી રહ્યું છે? લોકો પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે. કોમર્શિયલ થવાના કારણે પોળોમાં જે ગટર અને પાણીની વ્યવસ્થા હતી એ બદલાઈ રહી છે. કચરો ગટરમાં જાય છે અને અહીંયા પાણીની સમસ્યાઓ ઉભી થાય છે. વરસાદમાં પાણી ભરાઈ જાય છે. નેતાઓ અને ભુમાફીયાઓના પાપે ખાડિયા પોતાની ઓળખ ગુમાવી રહ્યું છે. ખાડિયામાં જે કોમર્શિયલ પ્રવૃતિ વધી રહી છે તેનો અમે સખત વિરોધ કરીએ છીએ."

ખાડિયાની પોળોમાં વધી રહ્યું છે કોમર્શિયલાઈઝેશન (ETV Bharat Gujarat)

સ્થાનિક જયમીન પરમારે જણાવ્યું હતું કે, "હું રાયપુર મહાલક્ષ્મીની પોળમાં રહું છું. ખાડિયામાં જે હેરિટેજ મકાનો હતા તેમાં ઘણા મકાનો કોમર્શિયલ થઈ ગયા છે. કોમર્શિયલનું ટેક્સ પણ રેસીડન્સ તરીકે જ ઉઘરાવવામાં આવે છે. ખાડિયામાં કોમર્શિયલાઈઝેશન થઈ જશે તો તેનો ઇતિહાસ જતો રહેશે અને બાળકો શું શીખશે?"

ખાડિયાની પોળોમાં વધી રહ્યું છે કોમર્શિયલાઈઝેશન
ખાડિયાની પોળોમાં વધી રહ્યું છે કોમર્શિયલાઈઝેશન (ETV Bharat Gujarat)

"અમદાવાદની આ પોળોની અંદર ઘણા ઐતિહાસિક અને જૂના મકાનો છે, જે લાકડાથી બનેલા છે. લાકડાની અંદર સુંદર કોતરણી કરવામાં આવેલી છે. તેમાં ફુલ, પાન, પશુ, પક્ષી અને વિવિધ આકૃતિ કોતરણી કરવામાં આવી છે. ખાડિયામાં આવી સુંદર કોતરણીવાળા હેરિટેજ લાકડાના મકાનો આવેલા છે. જેને જોવા માટે આખી દુનિયામાંથી લોકો આવે છે અને યુનેસ્કોમાં પણ તેને સ્થાન મળ્યું છે. - સ્થાનિક, અમરીશભાઈ શાહ

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, "ખાડિયામાં આખા વિસ્તારના મકાનો રહેણાંક માટેના મકાનો છે. પરંતુ, તેમાં ગેરકાયદેસર રીતે કોમર્શિયલ પ્રવૃતિ કરવામાં આવી રહી છે. જેના લીધે હેરિટેજ મકાનો પોતાની ઓળખ ગુમાવી રહ્યા છે. આપણી સંસ્કૃતિનો નાશ થઈ રહ્યો છે. પોળોમાં 100થી 200 વર્ષ જુના મકાનો છે, તેની જાળવણી કરવામાં ન આવે તો ખાડિયાની ઓળખ જતી રહેશે."

ખાડિયાની પોળોમાં વધી રહ્યું છે કોમર્શિયલાઈઝેશન
ખાડિયાની પોળોમાં વધી રહ્યું છે કોમર્શિયલાઈઝેશન (ETV Bharat Gujarat)

"ખાડિયા મારી જન્મભૂમિ છે. ખાડિયાની પોળો હવે કોમર્શિયલ થઈ રહી છે મને એનું બહુ જ મોટું દુઃખ થાય છે. જે પોળોમાં આપણે મોટા થયા અને જે પોળોની ગરિમા આપણે જોયેલી છે કે કેટલા સરસ મકાનો હોય, ભાઈચારાથી લોકો અહીંયા રહેતા હોય, એ બધી સંસ્કૃતિ અહીંયા ધીમે ધીમે ખોવાઈ રહી છે. અહીંયા કોમર્શિયલ વધી રહ્યું છે. 55 વર્ષથી ખાડીયા કોમર્શિયલ થઈ રહ્યું છે અને ખાડિયાની પોળો ખાલી થઈ ગઈ છે. ત્યાં બહારથી આવેલા લોકો રહેવા લાગ્યા છે. જો ઢાળની પોળની વાત કરવામાં આવે તો અહીંયા હેરિટેજ વોક કરવામાં આવે છે. આ પોળમાં પણ કોમર્શિયલ થયું છે. પરંતુ હવે અમે નક્કી કર્યું છે કે હવે કોઈપણ જગ્યા કોમર્શિયલ ના થાય એના માટે અમે કામ કરી રહ્યા છે અને આ પોળમાં ટેમ્પાને આવવા માટે બંધ કર્યા છે. કારણ કે આ ઐતિહાસિક પોળ છે, હેરિટેજ વોક માટે પોળ છે. કોઈપણ વેપારીકરણ માટે આ પોળ નથી." - બિરજુ અલ્પેશ ઠક્કર, કાઉન્સિલર ખાડીયા

ખાડિયા અને પોળોના ઇતિહાસ અંગે સંશોધક અને લેખક ડો. માણેક પટેલ સેતુએ જણાવ્યું હતું કે, "આપણે જેને આજે ખાડિયા નામથી ઓળખીએ છીએ, તે 1572માં બાદશાહ અકબર અમદાવાદમાં આવ્યા ત્યારે આ વિસ્તાર અકબરપુરા નામથી ઓળખાતો હતો. અકબરપુરા કે અકબરપુર નામથી જાણીતું હતું. સમય જતા આ વિસ્તારમાં ઘણા ખાડા પડ્યા અને ઊંચા નીચા ટેકરાઓ હતા, એના લીધે તેનું નામ ખાડિયા પડી ગયું. ખાડિયામાં ઘણી બધી પોળો આવેલી છે. અમદાવાદમાં આઝાદીની ચળવળમાં પણ ખાડિયા અગ્રેસર હતું. બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટ સુધી પણ ખાડિયાનું નામ પહોંચી ગયું હતું. આઝાદીની ચળવળમાં, મહાગુજરાતની ચળવળમાં અને નવનિર્માણની ચળવળમાં ખાડિયાના લોકો અગ્રેસર ભાગ લેતા હતા. ખાડિયાના લોકોમાં પણ એક જુદી જ ખુમારી છે. ખાડિયા ઇતિહાસ સમિતિ પણ બનાવવામાં આવી હતી. જેના કારણે સમગ્ર ગુજરાતને ખબર પડી કે ખાડિયામાં કોણે કોણે શું કામ કર્યું છે.? આ રીતે ખાડિયા અમદાવાદનો મહત્વ ધરાવતો વિસ્તાર છે.

અમદાવાદ ખાડિયાની પોળ
અમદાવાદ ખાડિયાની પોળ (ETV Bharat Gujarat)

"ખાડિયામાં જે મકાનો છે એ મૂળભૂત અમદાવાદની સ્ટાઇલમાં છે. ત્યાં જુદી જુદી પોળો છે. તેની અંદર ઘરો, મકાનો અને હવેલીઓ છે. હવેલીઓમાં સ્થાપત્ય કળા ખૂબ જ સુંદર જોવા મળે છે. ખાસ કરીને કોણની અંદર જે મકાનો છે ત્યાં ચોકની અંદર પાણીના ટાંકો બનાવવામાં આવેલા છે કે જેની અંદર વરસાદનું પાણી ભેગુ થાય. આજે પણ ખાડિયામાં પાણીના ટાંકા અસ્તિત્વ ધરાવે છે અને કેટલાક લોકો આ પાણીના ટાંકાનો ઉપયોગ હાલમાં પણ કરે છે. હુંમાયુના જમાનામાં જ્યારે પાણીની વ્યવસ્થા ન હતી અને પાણીની તકલીફ હતી ત્યારે આ ટાંકા બનાવવામાં આવ્યા હતા અને એ લોકો માટે એ બહુ જ ઉપયોગી હતા." - ડો. માણેક પટેલ, સંશોધક અને લેખક

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "અમદાવાદ વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટી બન્યું એ પછીની વાત કરવામાં આવે તો ત્યાં 90થી વધારે પોળોમાં રજીસ્ટર થયેલા હેરિટેજ મકાનો અને હેરિટેજ હવેલીઓ છે, પરંતુ સમય પ્રમાણે દરેક માણસને આજીવિકાનું સાધન જોઈએ એટલે જૂના મકાનો કોમર્શિયલ તરફ લોકો વધ્યા અને મકાનોની અંદર દુકાનો ખુલવા લાગી. વાડા બન્યા અને ગોડાઉન બન્યા, નાના મોટા ગૃહ ઉદ્યોગો શરૂ થયા અને ત્યાંના મોટાભાગના મકાનોમાં ગોડાઉન બની ગયા છે. ત્યારના લોકોએ આખો વિસ્તાર છોડી દીધો છે અને નવા લોકો રાજસ્થાનના મારવાડી લોકો અને અનેક રાજ્યોના લોકો અહીંયા રહેવા આવી ગયા છે. મૂળ લોકો જતા રહ્યા અને નવા લોકો આવ્યા છે એટલે અહીંયા કોમર્શિયલ થઈ ગયું."

સંશોધક અને લેખક ડો. માણેક પટેલ સેતુ (ETV Bharat Gujarat)

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "આવી પરિસ્થિતિમાં ખાડિયાની પોળો હેરિટેજમાં આવી ગઈ છે, તો સરકારને એની જાળવણી કરવી જ જોઈએ. હેરિટેજ ડિપાર્ટમેન્ટને એના માટે કામ કરવું જોઈએ. અનેક કોર્પોરેશનને પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. આજના જમાનામાં જૂના મકાનોમાં લાકડા ખરાબ થઈ ગયા હોય. મકાનોની અંદર રસોડુ બદલાઈ ગયું હોય એટલે આખા મકાનની પહેલા જેવા સાચવી રાખવું મુશ્કેલ છે. પહેલાના જમાનામાં પતરા અને નળીયા હતા, પરંતુ હવે એ શક્ય ન બને લોકોના ઘરોમાં એસી લાગી ગઈ છે કે રહેવા માટે ટેકનોલોજી આવી ગઈ છે. જમાના બદલાયો છે અને લોકોના મકાનોમાં ડિઝાઇન પણ બદલાઈ છે."

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TAGGED:

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