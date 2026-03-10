અમદાવાદ: હાટકેશ્વર બ્રિજ નીચે રેતી-કોંક્રિટ ભરેલા કોથળા પડતા મહિલા સહિત બે વ્યક્તિ ઈજાગ્રસ્ત
Published : March 10, 2026 at 10:05 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં વિવાદિત હાટકેશ્વર ઓવરબ્રિજ ફરી એકવાર સમાચારમાં આવ્યો છે. ઓવરબ્રિજની નીચે એક ઘટના બની જેમાં બે વ્યક્તિઓ ઈજાગ્રસ્ત થઈ છે. બ્રિજના તોડવાના બે બાકી સ્પાનની નીચે બે લારીના ફેરિયાઓ પર પુરાણ ભરેલી ભારેખમ બેગ પડતાં મહિલા સહિત બે વ્યક્તિઓ ઈજાગ્રસ્ત થઈ હતી. પરિણામે ચારે બાજુ ટ્રાફિક જામ થયો હતો. આથી ફરજ પરના કોન્ટ્રાક્ટરને લોકોએ આડે હાથ લીધો હતા.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા હાટકેશ્વર બ્રિજને તોડવામાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ત્યારથી આ બ્રિજ કોઈકને કોઈક કારણે ચર્ચામાં રહે છે. ત્યારે આજે હાટકેશ્વર બ્રિજનો એક નવો વિવાદ સામે આવ્યો છે. હાટકેશ્વર બ્રિજને તોડવા માટેની કામગીરી ચાલુ છે. જેના માટે બ્રિજ નીચે રેતી ભરેલી બેગ મૂકવામાં આવી હતી. આ કોથળીઓ એક સાથે નીચે પડી જતા અને એક મહિલાને ઈજા પહોંચી. હાટકેશ્વર બ્રીજ નીચે મહિલા ઈજાગ્રસ્ત થઈ અને તેના સામાનને પણ નુકસાન થયું હતું.
અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા હાટકેશ્વર બ્રિજને તોડવા માટે કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવેલો છે. અને આ બ્રિજના બંને છેડા તોડવામાં આવ્યા છે અને હાલમાં આ બ્રિજના વચ્ચેના ભાગમાં બે સ્પાન તોડવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે. એક મહિનાથી આ કામ બાકી હતું. અત્યારે હાટકેશ્વર બ્રિજને તોડવા માટે કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા રેતી-કોંક્રિટના મોટા-મોટા થેલા અને કોથળીઓ રાખવામાં આવી હતી. અચાનકથી આ કોથળીઓ નીચે પડી ગઈ હતી. અને બ્રિજ નીચે લારી લઈને ઊભેલી મહિલા પર આ કોથળીઓ પડી. જેના લીધે મહિલા ઇજાગ્રસ્ત થઈ. તેની મદદ કરવા માટે તાત્કાલિક આસપાસના સ્થાનિક લોકો દોડી આવ્યા હતા. અને ઇજાગ્રસ્ત મહિલાને બચાવવામાં આવી હતી. મહિલાને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી.
આ મુદ્દે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન બ્રિજ પ્રોજેક્ટ વિભાગ દ્વારા માહિતી આપવામાં આવી છે કે, હાટકેશ્વર બ્રિજના મુખ્ય સ્પાન તોડવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા બ્રિજ નીચે લોકોની સુરક્ષા માટે બેરીકેડિંગ કરવામાં આવ્યું છે. અને ત્યાં એક ગાર્ડ પણ મૂકવામાં આવ્યો છે. તેમ છતાંય કેટલાક ફેરીયા વાળાઓ બેરીકેડિંગ વિસ્તારમાં ઘુસીને ધંધો કરે છે. અને દરમિયાન રેતી ભરેલા થેલા ઉપર કોઈ ચડી ગયા હતા. તેના કારણે રેતીના થેલાનું બેલેન્સ બગડ્યું અને આ ઘટના બની હતી.
