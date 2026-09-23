‘લોન સેટલમેન્ટ’ના એક ઈ-મેલ પાછળ છુપાયેલો હતો મોટો ખેલ! હંસપુરાથી અમેરિકનોને નિશાન બનાવતું કોલ સેન્ટર ઝડપાયું
બે યુવતી સહિત 7 ઝડપાયા; બેંકના વકીલ બની સસ્તી લોન સેટલમેન્ટની લાલચ આપી ક્રેડિટ કાર્ડની વિગતો મેળવતા, બિટકોઈન મારફતે રકમ મેળવી આંગડિયાથી કેશ કરતા
Published : September 23, 2026 at 5:46 PM IST
અમદાવાદ: હંસપુરા વિસ્તારમાં અમેરિકન નાગરિકોને નિશાન બનાવી સાઇબર છેતરપિંડી કરતું ગેરકાયદેસર કૉલ સેન્ટર નરોડા પોલીસે ઝડપી પાડ્યું છે. બેંકના વકીલ હોવાની ખોટી ઓળખ આપી અમેરિકન નાગરિકોને લોન સસ્તામાં સેટલ કરાવી આપવાની લાલચ આપવામાં આવતી હતી. ત્યારબાદ ક્રેડિટ કાર્ડની વિગતો મેળવી અમેરિકન નાગરિકોના ખાતામાંથી રકમ કપાવી તેને બિટકોઈન મારફતે મેળવી ભારતીય ચલણમાં રૂપાંતરિત કરી આંગડિયા પેઢી મારફતે પૈસા મેળવવામાં આવતા હોવાનો પોલીસ તપાસમાં ખુલાસો થયો છે. આ કેસમાં બે યુવતી સહિત કુલ સાત આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસે સાત લેપટોપ, આઠ મોબાઈલ ફોન સહિત કુલ રૂ. 2.60 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે.
સાહિત્ય આર્કેડની દુકાનમાં ચાર ટેબલ અને સાત લોકો
નરોડા પોલીસ સ્ટેશનના સેકન્ડ PI કોટડીયાને બાતમી મળી હતી કે હંસપુરા સાહિત્ય આર્કેડના પ્રથમ માળે આવેલી એક દુકાનમાં જીગ્નેશ ઝાલાહર ગેરકાયદેસર કોલ સેન્ટર ચલાવી રહ્યો છે. બાતમીના આધારે નરોડા પોલીસની ટીમે દુકાનમાં દરોડો પાડ્યો હતો. પોલીસ પહોંચતા દુકાનમાં ચાર અલગ-અલગ ટેબલ ગોઠવાયેલા હતા અને બે યુવતી સહિત કુલ સાત લોકો લેપટોપ પર કામ કરતા મળી આવ્યા હતા. પોલીસ તપાસમાં લેપટોપમાં એક વેબસાઇટ પર લોગિન કરીને કામગીરી કરવામાં આવતી હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
આ અંગે PI કોટડીયાએ પોલીસ ટીમને મળેલી બાતમીના આધારે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હોવાનું જણાવી સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરાઈ હોવાનું જણાવ્યું હતું. દુકાનમાં ચાલતી કામગીરી અને લેપટોપ-મોબાઇલની તપાસ કરતાં અમેરિકન નાગરિકોને નિશાન બનાવતી ગતિવિધિ સામે આવી હતી.
અમેરિકન નાગરિકોના ઈ-મેલ ડેટા પરથી શરૂ થતો હતો ખેલ
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, જીગ્નેશ અન્ય આરોપીઓને અમેરિકન નાગરિકોના ઈ-મેલ એડ્રેસનો ડેટા આપતો હતો. આ ડેટાના આધારે અમેરિકન નાગરિકોને ઈ-મેલ મોકલવામાં આવતા હતા. આ મેસેજમાં પોતે સંબંધિત બેંકના વકીલ હોવાની ખોટી ઓળખ આપવામાં આવતી હતી અને સસ્તામાં લોન સેટલમેન્ટ કરાવી આપવાની લાલચ આપવામાં આવતી હતી.
આ માટે આરોપીઓ દ્વારા અગાઉથી તૈયાર કરાયેલા સ્ક્રિપ્ટેડ મેસેજનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. જો કોઈ અમેરિકન નાગરિક ઈ-મેલનો જવાબ આપે તો ત્યારબાદ તેની સાથે વધુ વાતચીત કરીને તેને લોન સેટલમેન્ટની ઓફર આપવામાં આવતી હતી.
સસ્તી લોન સેટલમેન્ટની લાલચ, પછી ક્રેડિટ કાર્ડની વિગતો
અમેરિકન નાગરિકને વિશ્વાસમાં લીધા બાદ સસ્તામાં લોન સેટલ કરાવી આપવાની લાલચ આપવામાં આવતી હતી. ત્યારબાદ તેની પાસેથી ક્રેડિટ કાર્ડની સંપૂર્ણ વિગતો મેળવવામાં આવતી હતી. આ વિગતો બાદ આરોપીઓ ટેલિગ્રામ અને WhatsApp મારફતે અલગ-અલગ વેન્ડરોને માહિતી મોકલતા હતા. ત્યારબાદ નક્કી કરેલી રકમ અમેરિકન નાગરિકોના બેંક ખાતા અથવા ક્રેડિટ કાર્ડમાંથી કાપવામાં આવતી હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
પૈસા ભારતમાં આવ્યા બિટકોઈનના રસ્તે
આ ગેરકાયદેસર રીતે મેળવવામાં આવેલી રકમનો એક હિસ્સો બિટકોઈન મારફતે મેળવવામાં આવતો હતો. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આશરે 50 ટકા રકમ જીગ્નેશના ટ્રસ્ટ વોલેટ એપ્લિકેશનના વોલેટ ID પર બિટકોઈન મારફતે આપવામાં આવતી હતી. ત્યારબાદ ટેલિગ્રામ ગ્રુપ મારફતે બિટકોઈનને ભારતીય ચલણમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવતું હતું. આ રીતે રૂપાંતરિત થયેલી રકમ આંગડિયા પેઢી મારફતે મેળવવામાં આવતી હતી.
પોલીસ તપાસમાં આરોપી દ્વારા અલગ-અલગ યુઝર્સ સાથે વાતચીત કરવામાં આવી હોવાની વિગતો પણ સામે આવી છે. આથી માત્ર હંસપુરામાં ઝડપાયેલા સાત આરોપીઓ પૂરતું જ આ નેટવર્ક મર્યાદિત છે કે તેની પાછળ વધુ લોકો જોડાયેલા છે, તે દિશામાં તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
સાત લેપટોપ અને આઠ મોબાઈલ જપ્ત
દરોડા દરમિયાન પોલીસે સાત લેપટોપ અને આઠ મોબાઈલ ફોન સહિત કુલ રૂ. 2.60 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. આ ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનોમાંથી અમેરિકન નાગરિકોના ડેટા, ઈ-મેલ, ચેટ અને નાણાકીય વ્યવહારો અંગે વધુ વિગતો મેળવવા માટે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
‘ડેટા ક્યાંથી મળ્યો?’ હવે પોલીસની તપાસ
હાલ પોલીસ માટે સૌથી મહત્વનો સવાલ એ છે કે આરોપીઓ પાસે અમેરિકન નાગરિકોના ઈ-મેલ એડ્રેસ અને અન્ય ડેટા ક્યાંથી આવ્યો હતો. આ ડેટા કોણે પૂરો પાડ્યો હતો અને અગાઉ પણ આ જ ડેટાના આધારે અન્ય અમેરિકન નાગરિકો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે કે કેમ તેની તપાસ ચાલી રહી છે. સાથે જ બિટકોઈન મારફતે થતી લેવડદેવડ, ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં જોડાયેલા લોકો, આંગડિયા પેઢી મારફતે થયેલા વ્યવહારો અને અન્ય સંભવિત આરોપીઓ અંગે પણ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.
નરોડા પોલીસે આ કેસમાં નીચેના સાત આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે:
- જીગેશ ઝાલાહાર
- દેવાંગ સપકાલ
- સુશીલ તોમર
- દેવ વૈષ્ણવ
- ઇમ્તીહેન ચાર્મ્યાડ
- પ્રીતિ પટેલ
- વૈશાલી વેધાની
પોલીસ હવે આરોપીઓ પાસેથી મળેલા લેપટોપ અને મોબાઈલની ટેકનિકલ તપાસના આધારે આ ગેરકાયદેસર કોલ સેન્ટર કેટલા સમયથી ચાલતું હતું, અત્યાર સુધી કેટલા અમેરિકન નાગરિકોને નિશાન બનાવાયા અને સમગ્ર નેટવર્કમાં અન્ય કોણ-કોણ સામેલ છે તે અંગે વધુ તપાસ કરી રહી છે.
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