ETV Bharat / state

અમદાવાદ: સેવન્થ ડે સ્કૂલ હત્યા કેસમાં કિશોરને ગુજરાત હાઇકોર્ટે આપ્યા જામીન

અમદાવાદના બહુચર્ચિત સેવન્થ ડે સ્કૂલ હત્યા કેસમાં હવે એક મહત્વપૂર્ણ કાનૂની વળાંક આવ્યો છે.

ગુજરાત હાઇકોર્ટ
ગુજરાત હાઇકોર્ટ
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 3, 2026 at 2:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદના બહુચર્ચિત સેવન્થ ડે સ્કૂલ હત્યા કેસમાં હવે એક મહત્વપૂર્ણ કાનૂની વળાંક આવ્યો છે. નયન સંતાણીની હત્યા કેસમાં કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલ કિશોરને ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા દ્વારા જામીન આપવામાં આવ્યા છે.

આ કેસમાં અગાઉ અમદાવાદ સિટી સેશન્સ કોર્ટ હેઠળની ચિલ્ડ્રન કોર્ટે કિશોરની જામીન અરજી ફગાવી દીધી હતી. ત્યારબાદ આ મામલો ગુજરાત હાઇકોર્ટ સમક્ષ પહોંચ્યો હતો, જ્યાં કોર્ટએ તમામ પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં લઈને જામીન મંજૂર કર્યા છે.

હાઇકોર્ટ સમક્ષ રજૂ થયેલા રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી છે. રિપોર્ટ મુજબ, કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલ કિશોર અગાઉ ઓબ્ઝર્વેશન હોમમાંથી ભાગી ગયો હતો. સાથે જ એવો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે હત્યાની ઘટના પહેલા મૃતક સગીર દ્વારા આરોપી કિશોરને વારંવાર હેરાન કરવામાં આવતો હતો. ઘટનાના બાદ શાળાએ પણ આ કિશોરને બહાર કાઢી મૂક્યો હતો અને તેના ગુસ્સાવાળા સ્વભાવ અંગે પણ નોંધ લેવામાં આવી હતી.

આ કેસની ટ્રાયલ હાલ જુવેનાઇલ જસ્ટિસ બોર્ડ સમક્ષ ચાલી રહી છે. ચાર્જશીટમાં કુલ 55 સાક્ષીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાંથી અત્યાર સુધીમાં આશરે 17 સાક્ષીઓની તપાસ થઈ ચૂકી છે. પ્રોબેશન ઓફિસર દ્વારા હાઇકોર્ટ સમક્ષ મહત્વપૂર્ણ રિપોર્ટ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જેને કોર્ટએ ગંભીરતાથી ધ્યાનમાં લીધો.

રાજ્ય સરકારે ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને જામીન અરજીનો કડક વિરોધ કર્યો હતો. સાથે જ મૃતક સગીરની માતાના વકીલે પણ જામીન આપવા સામે દલીલો રજૂ કરી હતી. છતાં, હાઇકોર્ટએ જ્યુવેનાઇલ જસ્ટિસ એક્ટની જોગવાઈઓને આધારે મહત્વપૂર્ણ અભિગમ અપનાવ્યો.

કોર્ટએ સ્પષ્ટ કર્યું કે જ્યુવેનાઇલ જસ્ટિસ કાયદાનો મુખ્ય હેતુ સજા નહીં પરંતુ સુધાર અને પુનર્વસન છે. કિશોર હજુ શાળાએ જતું બાળક છે અને કેસની ટ્રાયલ પૂરી થવામાં લાંબો સમય લાગી શકે છે, તે મુદ્દાને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્ટએ જામીન આપવાનો નિર્ણય લીધો.

કોર્ટના આદેશ અનુસાર કિશોરને તેના પિતા દ્વારા 10 હજાર રૂપિયાના વ્યક્તિગત બોન્ડ રજૂ કરવાની શરતે જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યો છે.આ અંગે અરજદારના વકીલ મુસેબ શેખએ જણાવ્યું હતું કે,હાઇકોર્ટએ સમગ્ર મામલાને કાનૂની અને માનવતાવાદી દ્રષ્ટિકોણથી જોયો છે. જ્યુવેનાઇલ કાયદા મુજબ બાળકના સુધાર અને પુનર્વસનને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે છે. કોર્ટે યોગ્ય રીતે તમામ પરિસ્થિતિઓનું મૂલ્યાંકન કરીને જામીન મંજૂર કર્યા છે.

TAGGED:

HIGH COURT GRANTED BAIL TO TEENAGER
AHMEDABAD
GUJARAT HIGH COURT
GRANTED BAIL TO A TEENAGER
SEVENTH DAY SCHOOL MURDER CASE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.